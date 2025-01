Historie naruby: Tentokrát musí Evropa ochránit USA před (tech)-fašismem

24. 1. 2025 / Milan Čech

čas čtení 32 minut

V USA právě probíhá poměrně inovativní experiment s uspořádáním společnosti. Zajímavý je tento pokus zejména proto, že stejně jako neúspěšný komunistický režim je postaven výhradně na lži a popírání reality. Evidentní, vědecky prokázané klimatické jevy podle něj neexistují. Tech-oligarchové zajistí všeobecnou prosperitu a svobodu tím, že ovládnou mysli, rozhodování a volby lidí. Cla nezvýší ceny ani inflaci. Vyhoštěním těch, kteří jedli kočky a psy a vykonávali podřadné práce, nenastane žádný problém na pracovním trhu, protože 200kg vážící frustrovaní bílí muži půjdou místo nich rádi sbírat na pole mrkev. Vytvořením Trumpovy měny vzniknou skutečné miliardy dolarů reálné hodnoty. Výčet nesmyslů, absurdit a lží není ale cílem tohoto textu, je jich každým všude víc než dost.

U Američanů, kteří nemají historickou zkušenost s komunismem, se dá jejich naivita ohledně lži ještě pochopit. Ale od národa, který komunismus zažil a ví, jak lež rozežírá zevnitř každý systém, jak vytváří povrchní, ubohou, směšnou a uvadající atrapu, která nakonec drží pohromadě jen násilím a dalšími podobnými odpornostmi, by se dalo očekávat více pochopení nesmyslnosti takového počínání. Zejména když jedna z jeho nejznámějších historických postav raději zemřela děsivou smrtí, než aby popřela Pravdu a upřednostnila zachování svého vlastního života. Přesto se mnozí mohou přetrhnout, aby se nyní zlu a lži klaněli, protože se zdá, že má úspěch a mnozí ji považují za to nejsilnější, co na světě je. Zbožně k ní vzhlížejí a mnozí tu lež chtějí i oddaně následovat. Jakoby všichni zapomněli nejen na Husa, ale i na pohádky, které jsou srozumitelné i malým dětem. Lež a zlo přece mají v sobě vnitřní mechanismy, které zajistí jejich kolaps; zbabělým klaněním se jejich porážku oddalujeme. Bojíme se souboje s Trumpem a nechápeme že sám Trump je v tomto boji naším největším spojencem a svým vlastním protivníkem, není to hybrid Einsteina se Supermanem jak líčí X a Americké kostely, je to daleko více nešťastný pomatený narcistický blázen (který např. chtěl bojovat proti covidu vpichováním Sava) a fašistický blb, který nařídil do své Oválné pracovny umístit sochu strůjce indiánského holokaustu, protože považuje jeho genocidu a nenávist k “podřadným” lidem za inspirující."Přesto se s ním zachází jakoby byl normální a zdravý. Paní biskupka se ho včera, se vší slušností a s láskou k těm nejzranitelnějším, pokusila požádat o smilování nad ubohými. Nikoho asi příliš nepřekvapí, že žádost označil sociopat za „odpornou“. Zatím snad ještě paní nemusí do tábora pro odporné a je dokonce možné, že nebude ani zavražděna právě propuštěnými fašisty z Proud Boys. Co na fakt, že smilování je nově odporné a bude třeba předělat evangelia dle Lukáše, Matouše, Marka i Jana, říkají ti američtí křesťané, kteří „Ježíšova následníka“ a „Bohem chráněného“ vybrali za prezidenta, i když „Donaldovo evangelium“ se písemně zatím neobjevilo ani v Číně vydané Trumpově bibli s podpisem za 1000 dolarů ?

Je směšné vidět nejbohatší a nejmocnější muže světa (obávám se, že “slabé” ženy by projevily nekonečně více statečnosti), jak se před lží náhle plazí a slibují jí věrnost, aby si mohli zachovat svou moc, svá konta a ještě je navýšit. Oni už na principy spravedlivého světa nevěří. Lež je jejich pracovní nástroj, stejně jako v Rusku. Nesklonili se před hranicí, jako to mohl udělat ten Hus, kdyby neměl milionkrát víc morálky než oni; sklonili se před grilem a iracionální neopodstatněnou hrůzou, že místo humrů na něm při neposlušnosti možná budou grilovat jen obyčejné steaky. A to je vyděsilo. Prodali Pravdu za něco co reálně vůbec nepotřebují. Těchto slabochů a vystrašených děcek, kteří se pro iluzi, že jsou stále vládci světa, proměnili v otroky sociopatického narcisty, se bojíme? Tyhle že nejde porazit a zkrotit? Když to dokázal i ten nepříčetný idiot? Stejně jako hodnota peněz nekrytých zlatem spočívá pouze v obecné víře lidí v jejich hodnotu, je i “neporazitelná” síla těchto "gigantů" založena na přesvědčení, že jako EU nejsme schopni se jim postavit.

Je sice možné, že nové technologie bez regulace dokáží zajistit, aby předpokládaný neúspěch současných lží režimu byl přetlučen ještě větší lží a mechanismy sociálních sítí, které tu lež úspěšně opět vpraví do hlav postižených lidí. A i její neúspěch, daný principy vesmíru a rovnováhy, se možná opět vyřeší jen další, ještě větší lží. Jednou se však tento model “řešení” založený na vymývání mozků vyčerpá a zkolabuje. Bez ohledu na to, jak přesvědčivé jsou lži nebo jak nesvéprávní jsou ti co jim věří, fyzikální zákony a ekonomické mechanismy nejsou ovlivnitelné rétorikou. Například klimatická změna způsobená lidskou činností pokračuje bez ohledu na to, zda ji nějaký šílenec popírá a chce ji řešit vyšší těžbou. Ignorování vědy vede k narůstajícím katastrofám, které postupně rozvrátí jakýkoliv systém, jenž se tváří, že problém neexistuje.

Dlouhodobé šíření lží a manipulací vede k postupné erozi důvěry jak mezi voliči, tak mezi klíčovými spojenci v rámci byznysu, politického spektra či mezinárodních vztahů. Politici nebo lídři, kteří manipulují svými podporovateli, ztrácejí důvěryhodnost, což nakonec vede k rozkladu koalic a izolaci. Systémy postavené na lžích mají tendenci vytvářet konflikty mezi jednotlivými účastníky, protože lži často slouží individuálním zájmům. Jakmile se ukáže, že „spojenectví“ není oboustranně výhodné, začnou se vnitřní struktury rozpadat. Tento efekt jsme viděli v autoritářských režimech i v mafiánských strukturách, kde vzájemná nedůvěra vedla k rychlé sebedestrukci.

Modely, které podporují chaos a polarizaci, mohou krátkodobě posílit moc lídra, ale dlouhodobě vedou k destabilizaci celé společnosti. Chaos podrývá schopnost spravovat klíčové oblasti, jako je ekonomika, infrastruktura, zdravotnictví či vzdělávání. Tento stav generuje spirálu nefunkčnosti, která oslabuje i samotné lídry.

Systém založený na popírání reality není schopen reagovat na nečekané změny a krize. Místo řešení skutečných problémů se jeho představitelé uchylují k hledání viníků a dalším lžím, což zpožďuje reakce a zhoršuje situaci. To může vést k náhlým kolapsům. Lži mají přirozený limit v tom, jak dlouho mohou působit, než začnou být zjevné. Ačkoliv mohou způsobit značné škody, jejich inherentní neschopnost řešit skutečné problémy a přizpůsobit se realitě je nakonec vždy oslabí. Demokratické společnosti, které naopak stojí na vědě, pravdě a spolupráci, mají historicky větší schopnost přežití a prosperity.

Možná že dříve, než Amerika sklidí, co v Trumpovi zasela, vzejde z chaosu světová válka nebo globální ekonomický kolaps, popř. něco podobného. Nepodléhejme však zcela beznadějné skepsi, že je problém za všech okolností nezvládnutelný, že se např. ta druhá polovina Ameriky nechá touto lží zdecimovat a umlčet navždy. Skutečnou svobodu z myslí nevymažou ani evangelikální celebrity s miliardami na kontě, ani fašisté oslavující vznik „svého“ nového režimu starým hajlováním, ani libertariánští šílenci domnívající se, že mají vládnout světu, protože vlastní sociální sítě a AI – globální vymývárny mozků co se zdá že zvítězí nad vším.

Toto však není příběh tohoto textu. Ten hlavní příběh má v podtextu jiné varování a jiný primární úkol– že tech-fašistické propagandistické šílenství nesmí nyní vyhrát na planetě všude, protože musí zůstat nějaká silná část světa, která se mu postaví a zajistí jeho porážku. Tohle je teď odpovědnost Evropy. Musíme vyhrát nejlépe srovnáním své úspěšnosti nad jeho neúspěšností. Systémem, který bude mít normální zdravotnictví a sociální systém a nebude bezohledným krysím závodem pod dohledem stále bohatnoucích tech-oligarchů. Systémem co snad konečně začne řešit lidi zdecimované jejich prolhanými tech-nástroji, který bude funkčnější než jejich oligarchický systém, který má jedinou možnost- dělat z lidí nemyslící otroky. I proto se američtí propagandisté a tech-oligarchové snaží, aby jejich algoritmy a boti zvítězili všude a oligarchie v mnoha svých podobách převzala globální vládu nad již postdemokratickým světem. Což by samozřejmě přineslo dosud nepoznané celoplanetární utrpení.

Ale vraťme se z vizí do reality. Vízemi totiž neuspěme – jen vlastním úsilím a ochotou se proměnit.

Amerika pod klimatickou změnou hoří (létá a plave) jako nikdy předtím, a tak se tamní obyvatelé kolektivně usnesli, že je před plameny nejlépe ochrání benzín. Zčásti proto, že požár je podle nich jen optický klam vytvořený všemocným spiknutím, které je natolik dokonalé, že dokáže takovou iluzi vytvořit. (Bohužel toto údajně všeovládající a všeprostupující spiknutí nedokázalo zařídit tak banální věc, jako je zvolení svého člena do vedení země. A tak naopak vyhrál ten, kdo toto spiknutí "náhodou" odhalil při konzumaci Big Macu – za pomoci algoritmů z dílny zcela ne-spiknutých a ne-oligarchických vlastníků sociálních sítí.) Ve skutečnosti prý v Los Angeles lehce a drobně prší a tak benzín pomůže aby tamní obyvatelé netrpěli zimou. Druhým důvodem je to, že nový vůdce slíbil zatočit s těmi, kteří hlásají "woke" lži o tom, že hoří doopravdy – a tak se těší že jejich smažení v jeho afektovaném hněvu psychopata bude krásně ponižující a zábavné na pohled. I oni by s nimi takto rádi naložili, ale zatím ještě použití zbraní, dokonce ani na ně, nebylo povoleno.

Tento způsob moci a jejího získání oslovuje mnoho podobně naladěných lidí i u nás. Ne že by přímo milovali skutečnost, že americký pokus o řízení světa ve stylu sicilské mafie na nás uvalí cla a pokusí se nás vybíráním výpalného ožebračit a zničit. Ale milují, že existuje tato kombinace lži a "zázračné" technologie a tento "fake" způsob získání moci, kterou si zaplatí i pro ovládnutí našeho prostoru. To jim připadá skvělé, a proto tak nadšeně povykují a fandí tomu, kdo ji dokázal použít a prorazil jim cestu. Lísají se proto že ví, že tyto nástroje získá na jejich teritoriu ten, kdo nabídne globálnímu tech-fašismus to co chce.

Ale to jsme trochu předběhli…

Politici jsou zvláštní druh živočichů, žijící v neustále obnovované iluzi. Nenadávejte jim – děláme to všichni, aniž bychom si to uvědomovali. Zaklínají se veřejným blahem, občas této lži dokonce sami uvěří, ale jejich skutečné motivace jsou privátní – buď jejich vlastní, nebo těch, kteří jim pomohli být zvoleni (a ne, nemyslím voliče). Kvalita našeho světa závisí na tom, nakolik jejich iluzi dokážeme prohlédnout a bránit a nakolik se necháme obelhat iluzemi těch nejhorších z nich. Rozdíl v nebezpečnosti privátních cílů spočívá i v míře nevědomé tolerance příznivců a samozřejmě také na jejich počtu.

Když množství zcela disociovaných a nesvéprávných voličů přesáhne kritickou mez danou volebním systémem dané demokracie a také ochotou kadidátů demokratická pravidla pro privátí účely překročit, přechází tato demokracie za nezájmu většiny v autokracii. Hitler k tomuto přechodu po zpackaném puči potřeboval pouhých 37,3 % hlasů, Donald Trump po podobném předchozím neúspěšném pokusu 51,2 %. Ale nebojte, nenadřel se na ten vyšší počet hlasů více. Sice pár obdobně fanatických jedinců, jako byli členové SA, poslal na zteč, ale jinak si vystačil se zbraní z jedniček a nul běžících v algoritmech nejmocnější zbraně světa této doby. Té, kterou nyní zcela ovládají jeho kumpáni.

Jedním z důsledků převážně individuálních motivací politiků světa 1.0 je skutečnost, že se často nesoustředí ani na ty nejvýznamnější a extrémně nebezpečné společenské problémy, pokud zrovna nemusí. Mnozí se tváří, jako by se nic závažného nedělo, a věnují se problémům, které chtějí řešit, zatímco ty podstatné nechávají a doufají že nějak vyhnijí – zejména pokud by jejich řešení bylo příliš náročné, vyvolávalo kritiku (a tím je oslabovalo), nebo pokud by výsledky nepřišly během jejich volebního období, takže by úspěch sklidil někdo jiný.

Při individuálních motivacích je vám jedno, že daný problém má extrémní důležitost a může danou zemi nevratně rozložit, klimaticky či válkou zničit, nebo ji uvrhnout do náruče autokratů a totalitních nepřátel. Apel na nějaké kolektivní otázky slouží politikům spíše jako kulisy k vašemu přesvědčení, že jsou hodni vašeho hlasu. Pokud jsou jejich individuální motivace extrémně patologické a daný člověk postrádá jakékoli etické a morální zábrany, může vytvořit zcela iluzorní svět, ve kterém je on jediným, kdo dokáže negativní jevy v něm vyřešit.

Rozkládání mozků hybridními hrozbami ze strany Ruska a dalších autokratických sil je jedním z mimořádně významných problémů, úzce spojeným s fosilním problémem zmíněným v úvodu textu. Nechávalo se vyhnít do té míry, že míra iracionální vyšinutosti lidí dosáhla pravděpodobně přes 50 %, a není moci, která by tento stav standardními prostředky zvrátila. Na jednu stranu se můžeme utěšovat, že tento problém nezvládla ani nejsilnější demokracie světa, kde nadpoloviční většina zrušila demokracii a dala moc vyšinutému fašistovi, který zcela popírá fakta schopná jeho zemi i planetu proměnit v neobyvatelnou pustinu. Brzy na vlastní oči uvidíme, jak "dobrý nápad" bylo radovat se z toho, že jsme opustili snahu o racionální a demokratické řešení problémů, a dali moc idiotovi, který si myslí, že Španělsko je členem BRICS, protože to „S“ určitě znamená „Spain“. Nedokázal totiž udržet v paměti vyprávění svého spolufašisty o zemi zaslíbené začínající rovněž na „S“ – tedy zaslíbené jen do doby, než byla donucena fašistický rasismus opustit.

Podobné případy svěření výkonu moci nekompetentním šílencům nejsou z reálného života příliš známé a nemáme s nimi zkušenost. Například díky nutnosti získat lékařský titul a atestaci se příliš nestává, aby se vaší operace v nemocnici ujal schizofrenik z Bohnic, podporovaný bohatým šílencem, který chce nemocnici zničit, protože odmítla jeho privatizaci. Nestává se tedy, aby průběh vaší operace byl určován tím, co schizofrenikovi během operace poradí jeho 24 osobností, žijících v jeho nemocné mysli, které budou vést jeho ruku při řezech do vašeho těla. Možná kdyby byla média plná příběhů takto „léčených“ (rozuměj: zemřelých), nějak by i nám došlo, že problémy mají řešit mentálně zdraví lidé, kteří mají kolektivní hledisko na srdci. (Ne, nemyslím to srdce, kam se dává ruka, než začne hajlovat.)

Demokratická společnost se tak díky standardně neřešitelnému nárůstu nereálně uvažujících lidí, zničených dekádami vymývání mozků hybridními hrozbami a algoritmy tech-oligarchů toužících po ovlánutí naší mysli, dostala do obdobné pozice jako pacient, kterého se chystá operovat onen mentálně nemocný schizofrenik. Dá se předpokládat, že v průběhu jeho „léčby“ pacient-společnost zemře. Tento pacient má spoustu diagnóz, a letální je každá jednotlivá z nich. Bohužel, protože je operatér chamtivý a nechce utrácet za anestezii (zvlášť pro cizí lidi, kteří ho nezajímají), a také proto, že její množství intuitivně odvodil od počtu hamburgerů, které včera sám u TV snědl, po té co přesvědčil společnost o svých zázračných schopnostech, a ne dle hmotnosti pacienta, bude operace vědomá a velmi bolestivá. Se smrtí pacienta nakonec zanikne i emergentní kvantový systém každé buňky jeho těla, protože jak žít samostatně, už buňky- lidé během evoluce dávno zapomněly.

Jako tento stát a společnost právě teď ležíme na operačním sále a čekáme, až nás začne operovat celý tým zcela nevhodných a nebezpečných operatérů. Pro ukázku popíšu jen některé typy z tohoto týmu, z nichž jasně vyplývá, jak bude „operace“ probíhat a jaké bude mít výsledky:

Primářem bude parazitický člen oligarchické internacionály, který se vzhlédl ve slovenských a maďarských operačních týmech inspirovaných ruskou školou chirurgie, známou nejvyšší intenzitou mučení pacientů. Bohužel nadbíhání ruské škole znamená pomoc Ruska při vítězství na sociálních sítích, hlavním bojišti hybridní války za zničení demokratického světa. Jen díky příklonu k této škole tak primář své místo získá. Jeho železniční pejsek už za to Rusům slíbil zrušení naší zbojní pomoci Ukrajině a stal se hitem médií v Rusku. Už mu odpustily jak neuspěl když jim chtěl předat klíče od naší jaderné elekrárny. Primář vás sice drtil sobeckým zvyšováním cen potravinářských produktů, které vyrábí, ale kdysi byl ochoten vám z cizího (státního) a na dluh rozdávat, aby si vás koupil. Nakonec vám přijde, že ty jeho „dárky“, které si sami zaplatíte s jeho 300% marží, za to vlastně stojí. Správnost tohoto rozhodnutí vám potvrdí i vaši „kamarádi“ boti na sociálních sítích, které si oligarcha u tech-oligarchů koupil, aby vás kamarádsky přesvědčili. Nenapadne vás, že byste si za své peníze mohli koupit čtyřikrát více, protože boti vám o této možnosti taktně pomlčí. A takto vzniklý dluh, kterým si vás za vaše peníze koupil, rádi nakonec zaplatíte, bude za něj moct EU nebo migranti. Dalším členem týmu je fosilní sadista zamilovaný do konce světa. Ten sice tuší, že věda existuje, a ví, že neustálé zvyšování emisí CO₂ povede k častějším a intenzivnějším projevům extrémních klimatických jevů, jako jsou požáry, povodně a sucha, které nakonec lidstvo uvrhnou do nejhorší varianty středověku a naprostou většinu lidí vymažou. Ale než se tak stane, hodlá se na této destrukci pořádně napakovat, protože ty papírky prostě pořád chce další a další, i když se v nich už topí a nedokáže je utratit, ani kdyby žil další tisíce let. A tak si platí gaunery, kteří za jeho právo planetu tímto způsobem spoluzabít budou bojovat – v rámci institutu motoristického Fosilního Narcise I., který mu tímto na oplátku poskytne místo v operačním týmu. Třetím členem týmu je všehoschopný buranský poskok, který doufá, že se nad rozřezaným tělem konečně ukojí. Je to psychopat, který miluje násilí a ruský způsob života. Tvrdí, že je nejlepší možný, zatímco život v západní demokratické civilizaci považuje za plný nelidského utrpení, které je třeba ukončit. Je nadšeným bývalým zaměstnancem primáře a tak se náhodou zapojil do nejbrutálnější historické „chirurgické“ party, která za nepatrně déle než jedno století už dokázala ve všech možných krutostech zabít 100 milionů pacientů a evidentně v tom hodlá pokračovat. To, že i primář působil kdysi v této partě jako její tajný agent, je prý čistá náhoda a shoda nesouvisejících okolností. Operaci přes Zoom sleduje zahraniční hajlující fašista, milovaný masami za slib, že jim zaplatí ozdravný pobyt na Marsu z veřejného zdravotnictví. Ve skutečnosti však chce veřejné zdravotnictví zničit a nahradit ho systémem, kde vám vaše vlastní přežití rádi prodají jeho ultrabohatí libertariánští kumpáni. Na Mars zapoměňte, šetřete na operaci slepého střeva v ceně vašeho bytu.Tento operatér patologicky miluje ovládání druhých, protože zažívá slast a radost z toho, že jsou v anestezii bezmocní. Tuhle moc miluje. Peněz má dost, a proto poskytl vybavení pro tyto šílené operace v celém světě, operace, které diváci sledují na obrazovkách svých přístrojů a pokládají je za zajímavé strašidelné scifi, které se jich netýká. Ke stolu kde vás budou řezat se snaží dostat i několik skutečných lékařů, kteří chtějí pod rouškou této nové "chirurgie" ventilovat své temné stránky. V rámci standardních operací jsou totiž k jejich smůle hlídáni kolegy, a tak se těší, že u alternativní "operace" s metálně jim podobnými lidmi si konečně uvolní ruce. Doufají, že tento styl "zdravotnictví" nakonec zvítězí nad současným evropským systémem zdravotní péče bez doplatků. (Pokud nevíte, koho autor myslí, Saša bude myslím vědět.) Operace se samozřejmě v zastoupení zúčastní i hlavní světový sadista a vrah. I když by mu mohly stačit statisíce mrtvých, které poslal na bojiště, protože tam způsobil dostatek vyhřezlých střev a vyteklých mozků, nechtít ještě víc utrpení prostě není jeho životní styl. Sledování nekonečného utrpení ho velmi baví- z jeho podzemního vydezinfikovaného bunkru samozřejmě. Jeho přítomnost na sále vynahradí dlouhá kohorta jeho lokálních poskoků, kteří si chtějí říznout, aby ho uspokojili, byli pochváleni a odměněni pohlazením z vrahovy trollí továrny. Od nemocnice až k Jižnímu pólu se pak táhne zástup těch, kteří mu fandí, protože věří, že to, co se na sále odehraje, je stejně skvělé jako návštěva nejlepšího zábavního parku, místa, kde budou konečně šťastní. Potřebu „říznout“ bude mít samozřejmě ještě mnoho dalších diagnóz, často s touhou odnést si kus pacienta domů. Každý kus masa umírajícího světa má přece svou cenu, tak proč nechávat poslední hostinu jen těm druhým?

Všichni výše zmínění vám budou tvrdit, že právě oni jsou nejlepší pro tento typ operací, že jen oni dokáží odvrátit vaši smrt. Budou slibovat zázraky a zároveň vás přesvědčovat, že vaším největším nebezpečím jsou skuteční doktoři – ti, kteří medicínu vystudovali, vědí, kam říznout a co vyndat, ale také co přesně z vašeho životního stylu vaše nádory a další diagnózy způsobilo. Budou vám radit, jak žít zdravěji. Naopak slibovači zázračného uzdravení vás budou přesvědčovat, že rovnovážný, zdravý životní styl je tou největší pohromou, že právě on rakovinu a nerovnováhu způsobuje. Situace, komu věřit, bude zcela nepřehledná, a tak uvěříte těm, kteří ovládají obrazovky a slibují zázraky, namísto těm, kteří vám o vašem těle říkají nudnou a nepříjemnou pravdu.

Ano, já vím. Nemáte rádi ani skutečné doktory, kteří na sále té zkorumpované nemocnice běžně operují. Někdy operují opilí, jindy jsou opilí svou dočasnou mocí nad vámi. Někdy berou úplatky, jsou neurvalí a sebestřední. Někteří dokonce možná v skrytu duše, jako Saša, doufají, že začneme brzy operovat levněji, bez anestetik, která si budete muset zaplatit, protože jen to je správně tržní a americké. Bohužel i tahle parta je pořád lepší než ta parta šílenců z předchozích bodů, která je nahradí. Skutečně pacientům oddaní doktoři už totiž bohužel vymřeli. Nebyl o ně zájem. Pravda, kterou říkali ve světě lží a iluzí, nikoho nezajímala.

(Saša má rád Ameriku a úplně nejvíc na ní miluje Všechno. Nejvíc mu imponuje, že tam nemocní platí celosvětově nejvíc i za banální operace. To považuje za následováníhodné. Ale Saša by svůj věčný vzor rád i předběhl. Chtěl by, aby právo operovat měli především ti, kteří si za tu radost „zaoperovat“ nejvíc zaplatí a nejbrutálněji se prorvou k operačnímu stolu, bez ohledu na dosažené vzdělání a atestace a tak za ně hlasuje v EP aby nebyli omezováni ve lhaní. Saša myslí že se pak u operace najde místo i pro něj.

Ta vaše operacu u “primáře” a jeho týmu je velmi lákavá, že? A teď si představte, že jste na jedné ze svých dovolených, na jejíž luxus se většina obyvatel planety nikdy nezmůže. Z jistého pocitu zatuchlosti, nudy, naštvanosti (třeba na nepříliš kvalitní alkohol, který je jedinou součástí vaší levné all-inclusive nabídky), závisti, ale zejména díky tajemnému účastníkovi zájezdu, který pracuje pro konkurenční cestovku a neustále nadává na vše, co vidí a křičí, že tyhle Maledivy jsou to nejhorší, co kdy zažil, začínáte uvažovat, že svou dovolenou přerušíte a zajedete si místo toho na báječnou operaci prováděnou týmem z bodů 1-7.

Že to nejste vy? Že chápete, že je lepší zůstat na dovolené a v blahobytu, než podstoupit operaci, při které vás navíc s největší pravděpodobností čeká i tzv. anestetická vědomá bdělost? (Jde o extrémně traumatizující stav, kdy pacient může cítit bolest či jiné nepříjemné pocity, ale nemůže na ně reagovat, protože dávka anestetika, například ketaminu, je nedostatečná. Operatér č. 4 vám ho ukradl pro sebe, protože je na něm závislý, nic na tom nezměnil fakt, že by si za svůj majetek mohl koupit několik miliard takových terapeutických dávek. Někoho v nouzi o něj připravit totiž dává droze ještě jinou šťávu.)

Uděláte ale něco vy osobně proto, abyste nebyli donuceni ulehnout na operační stůl těmi, kteří to sadistické šílenství, které bude probíhat, nechápou a myslí si, že na něm každého čeká nejkrásnější období jeho života – a chtějí ho udělat VŠEM povinné?

Přijmete konečně fakt, že ti, kdo si myslí, že tomu tak je, musí být v těch extrémních případech svého 100% propadu do lži vyloučeni z rozhodování o vašem životě a o životě vašich dětí a vnuků? Protože prostě máte všichni právo nebýt mučeni? Nebo stále ještě vyznáváte ideologii, která zemřela s vynálezem nových technických prostředků? Prostředků, které dokážou proměnit většinu mozků voličů a zajistit že ta “příjemná a skvělá” operace se stane povinnou pro všechny? odkaz

Pak si ten stůl a anestetickou vědomou bdělost zasloužíte. Jen to bude ještě děsivější, než bylo popsáno zde. Nebude to totiž bezpečně děsivý příběh v médiu, ale realita okupující každý okamžik vašeho života po zbytek vašich dní. Realita světa, kde se jeden nepoučitelný živočišný druh, který se na podobné operace již několikrát nechal nalákat, se opět většinově zcela zbláznil a rozhodl se sebou vzít i ty, které to náhodou nepotkalo.

Neposlouchejme všechny ty Babiše, Vondry, Okamury, Turky, Macinky, Klause, Fištejny a další, kteří se nám snaží namluvit že ze lhářů a jejich lži, zrůdnosti a propagandy může vzniknout něco dobrého, stejně jako ze zabíjení planety. Je to brutálně nebezpečné popření všeho na čem nejen křesťanská civilizace stojí. (Ostatně, nekompromisní vztah ke lži tvoří základy všech světových náboženství i filosofických směrů, které odpovídají realitě.)

Naše odpovědnost je obrovská, nyní nejde jen o jeden stát, jednu skupinu zemí jako kdysi, nyní jsou nebezpečí fašismu 2.0 globální. Amerika kdysí zachránila Evropu a svět před fašismem 1.0. Nyní váha tohoto nekonečně obtížného úkolu stojí na nás, na Evropě. My musíme porazit ty co se ve světě lží a manipulací vzhlédli u nás, všechny ty milovníky Ruského fašismu, všechny ty Orbány a Ficy a další podobné zrůdy adorující vrahy, které chtějí následovat, protože jim to zajistí skrz trollí továrny moc. Pokud v tomto zápase prohrajeme nyní my, zabili jsme celou humanistickou civilizaci. Žádná další už nejspíš nepřijde. Zakopejme nyní válečné sekery marginálních odlišností a soustřeďme se na jediný primární úkol-neskončit na operačním stole šílených chirurgů tvrdících že jen oni nám teď mohou pomoci po vzoru šílence za oceánem.

Musíme pro to na úrovni EU zejména zkrotit oligarchickou pračku mozků ve formě sociálních sítí, která fašistům slíbila že nás ovládne a zkrotí. Musíme rozpoznat ty z nás kteří už podlehli a poslušně by naše zotročení dokonali. Naše motivace musí být opačná než jejich, čistá a pozitivní- Záchrana ne-fašistické ne-tech-oligarchické humánní lidské společnosti. Pro celý svět. Budou nám v tomto zvráceném světě, kde je všechno naruby, spílat, že těmi fašisty jsme my, ale musíme vydržet i daleko horší věci, pokud chceme být něčím jiným než vymytými, poslušnými otroky, nebo zbabělými poloblázny, co se uzavřou do nějaké nesmyslné iluze, tak jako to už udělala polovina z nás, radující se z toho, že lež a tech-fašismus přebraly opratě.

Díky za přečtení textu a zvážení toho jak můžeme každý svým dílem přispět.

