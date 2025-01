Trump v rámci exekutivních příkazů svého prvního dne vyhlásí na americko-mexické hranici stav nouze

20. 1. 2025

Očekává se, že Trump podepíše několik exekutivních opatření ihned po nástupu do úřadu



Biden udělil preventivní milost Faucimu a Milleymu ve snaze uchránit je před možnou pomstou ze strany Trumpa



Trump zruší získávání amerického občanství na základě narození v USA



Nastupující Trumpova administrativa nařídí ukončení porodního občanství pro děti migrantů a žadatelů o azyl, čímž poruší ústavní záruku a připraví velký boj u Nejvyššího soudu.



Tento krok je součástí plánů, které dnes ráno novinářům představili Trumpovi úředníci a které se týkají deseti exekutivních opatření v oblasti hranic a imigrace, jež nový prezident podepíše po složení přísahy. Další příkazy vyhlásí na americko-mexické hranici stav nouze a nařídí ministerstvu obrany vyslat vojáky, aby „postavili fyzické bariéry“ a dokončili výstavbu hraniční zdi.



„Poslední čtyři roky vytvořily kvůli pohraniční politice Bidenovy administrativy nesmlouvavé riziko pro veřejnou bezpečnost, veřejné zdraví a národní bezpečnost Spojených států,“ uvedl jeden z nastupujících představitelů Bílého domu v tiskovém hovoru.



Mezi další významné kroky, které se dnes od Trumpovy administrativy očekávají, patří pozastavení přesídlování uprchlíků na dobu nejméně čtyř měsíců, obnovení politiky „zůstat v Mexiku“ a prosazování trestu smrti za některé trestné činy spáchané neregulérními přistěhovalci.



Na nátlak ohledně konkrétních počtů nasazení vojenských sil nastupující představitel Bílého domu uvedl, že tato rozhodnutí budou ponechána na ministrovi obrany. Nastupující úředník rovněž odmítl poskytnout podrobnosti o případných vojenských operacích zaměřených proti drogovým kartelům, které administrativa plánuje označit za teroristické organizace.



Hrozby v oblasti přistěhovalectví již vyvolávají nejistotu na mexické straně hranice i uvnitř USA, včetně mnoha lidí, kteří se nedávno vydali legální cestou.



Vladimir Putin poblahopřál Donaldu Trumpovi k nástupu do funkce jen několik hodin před jeho inaugurací ve Washingtonu a vyjádřil podporu Trumpově „touze obnovit přímé kontakty s Ruskem“.



V projevu během setkání se svou bezpečnostní radou Putin uvedl, že je otevřen dialogu s novou americkou administrativou o ukončení války na Ukrajině na základě „rovnosti a vzájemného respektu“.



S nástupem Trumpa do prezidentského úřadu se Moskva i Kyjev připravují na perspektivu mírových rozhovorů a manévrují, aby si zajistily co nejlepší pozici po jeho nástupu do úřadu.



Putin v pondělí, což vypadalo jako apel na dobře zdokumentovanou zálibu zvoleného prezidenta v lichotkách, označil Trumpa za „odvážného“ a zmínil se o pokusu o atentát na Trumpa na předvolebním shromáždění v Butleru v Pensylvánii 14. července.



Putin rovněž prohlásil, že Trump a jeho rodina „byli před volbami neustále vystaveni silnému tlaku“, ale že „dosáhl přesvědčivého vítězství“ - což jsou výroky, které pravděpodobně dobře rezonují u Trumpa a jeho nejbližšího okolí.



Trump se sice zavázal, že rychle ukončí ruskou invazi na Ukrajinu v plném rozsahu, ale jasná cesta k míru zůstává v nedohlednu. Putin nejeví žádné známky toho, že by ustoupil ze svých maximalistických požadavků, které by zahrnovaly nepřipojení Ukrajiny k NATO, přijetí neutrálního statusu a určitou míru demilitarizace.



Trump nařídí přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv



Donald Trump dnes nařídí přejmenovat Mexický záliv na „Americký záliv“ a aljašskou horu Denali překřtít na Mount McKinley, informuje New York Post.



Přejmenování těchto dvou přírodních útvarů má být poctou „americké velikosti“, uvádí deník v náhledu na exekutivní příkazy.



Trump na tiskové konferenci počátkem tohoto měsíce prohlásil, že přejmenuje Mexický záliv na „Americký záliv, který má krásný prstenec“.



„Je to vhodné. A Mexiko musí přestat umožňovat, aby se do naší země valily miliony lidí,“ řekl.



Již dříve také řekl, že by chtěl vrátit název hory Denali zpět na Mount McKinley poté, co bývalý prezident Barack Obama v roce 2015 změnil název na Denali, aby odrážel tradice aljašských domorodců a také preference mnoha obyvatel Aljašky.



Trump a jeho spojenci kritizují Bidenovo preventivní omilostnění Trumpových nepřátel



Donald Trump a jeho spojenci v Kongresu nejsou spokojeni s rozhodnutím Joea Bidena omilostnit nepřátele zvoleného prezidenta při jeho odchodu z Bílého domu.



Trump napsal v textové zprávě televizi NBC News následující názory na demokratovo omilostnění mimo jiné bývalé kongresmanky Liz Cheneyové, generála ve výslužbě Marka Milleyho a Anthonyho Fauciho:



Je to ostudné. Mnozí z nich jsou vinni z VELKÝCH ZLOČINŮ! DJT



James Comer, republikánský předseda sněmovního výboru pro dohled, který stál v posledních dvou letech v čele kampaně vyšetřování namířených proti Bidenově administrativě, zaútočil na odcházejícího prezidenta za udělení milosti kongresmanovi Jamiemu Raskinovi. Tento marylandský demokrat je členem sněmovního výboru, který vyšetřoval útok z 6. ledna a který také vedl dva Trumpovy impeachmenty.



Zde je Comerovo vyjádření:



Jak příhodné, že posledním činem Joea Bidena je preventivní omilostnění Jamieho Raskina - muže, který byl jedním z hlavních zastánců dvou nespravedlivých impeachmentů nově zvoleného 47. prezidenta Spojených států a členem fiktivního výboru z 6. ledna. Jamie Raskin zůstane v paměti pro své zneužívání moci, pokrytectví, důslednou nepoctivost a neochvějnou loajalitu vůči Joe Bidenovi, přestože důkazy ukazují, že Biden a jeho rodina byli zapojeni do obchodování s vlivem za desítky milionů dolarů s našimi protivníky po celém světě. Jamie Raskin kdysi prohlásil, že „snaha o udělení milosti je silným projevem vědomí viny, nebo alespoň vědomí, že můžete mít problémy“. Je zřejmé, že pro Jamieho Raskina se kuřata vrátila domů.





Jeden z novinářů se zeptal nastupujících poradců Bílého domu na plánované obchodní kroky Donalda Trumpa v první den jeho nástupu do funkce, ale poradci v tiskovém hovoru se této otázce vyhnuli a místo toho novináře odkázali na zpravodajství deníku Wall Street Journal.



Deník dnes ráno informoval, že Trump ještě dnes vydá rozsáhlé memorandum, v němž nařídí americkým agenturám, aby prověřily obchodní politiku a obchodní vztahy se zeměmi, jako je Čína, ale nový prezident se plánuje zastavit u zavedení cel hned v první den svého druhého funkčního období.



Trump již dříve vyhrožoval, že zavede rozsáhlá cla nejen proti Číně, ale také proti Mexiku a Kanadě, což vyvolalo varování ekonomů, že taková politika by mohla drasticky zvýšit ceny všeho možného od automobilů až po zásoby potravin.





Donald Trump se chystá podepsat nařízení o vyhlášení „národní energetické nouze“, uvedli dnes ráno nastupující představitelé Bílého domu, neboť nový prezident slíbil, že bude „vrtat, baby, vrtat“, aby rozšířil těžbu ropy a plynu v celých Spojených státech.



„Vysoké náklady na energii jsou zbytečné. Jsou záměrné. Je to příčina politiky,“ řekl novinářům jeden z poradců. „Můžeme to řešit, ale v posledních čtyřech letech to bylo pro Američany trestné a je to něco, co musíme okamžitě napravit v zájmu prosperity našeho národa.“



K dnešnímu dni činí podle AAA průměrná cena galonu běžného bezolovnatého benzinu v zemi 3,125 USD. Pro srovnání, v červnu 2022 dosáhl průměr historického maxima 5,016 USD. Na otázku, o kolik očekávají pokles cen ropy během Trumpova prezidentství, jeho poradci odmítli nabídnout konkrétní cíl.



Trumpův tým uvedl, že nový prezident rovněž plánuje podepsat exekutivní příkaz zaměřený na „uvolnění cenově dostupné a spolehlivé americké energie“.



„Ceny energií prostupují každou jednotlivou částí naší ekonomiky,“ řekl novinářům jeden z poradců. „Je to také klíč k obnovení naší národní bezpečnosti a k uplatnění americké energetické dominance ve světě.“



Trump podepíše další exekutivní příkaz zaměřený na zvýšení těžby ropy na Aljašce, neboť poradce označil tento stát za „klíčové místo, odkud bychom mohli vyvážet [zkapalněný zemní plyn] nejen do dalších částí Spojených států, ale i prostřednictvím našich přátel a spojenců v asijsko-pacifickém regionu“.



Papež František kritizoval plán Donalda Trumpa na deportaci osob bez dokladů v USA.



Pontifik to řekl v rozhovoru pro italskou televizi: „Pokud je to pravda, bude to ostuda, protože by to z chudých lidí udělalo nešťastníky, kteří nemají z čeho zaplatit nezaplacený účet. To nefunguje.“



Donald Trump podepíše prezidentské memorandum o inflaci, která je hlavním problémem voličů, kteří ho zvolili, ale nastupující poradci Bílého domu odmítli nabídnout konkrétní informace o tom, jak nová administrativa sníží ceny klíčového zboží, jako jsou potraviny.



Na ranním tiskovém hovoru poradci Bílého domu přislíbili, že Trump bude prosazovat „celovládní přístup ke snižování nákladů pro americké občany“, ale odmítli nastínit konkrétní kroky, kterými se bude administrativa zabývat.



„Nechci předbíhat prezidenta, ale řeknu, že se bude jednat o přístup celé vlády,“ řekl jeden z poradců.



„Je to zásadní problém ..., který vyžaduje rozhodné kroky co nejdříve v administrativě, a to prezident tímto prezidentským memorandem dělá.“



V době prezidentství Joea Bidena dosáhl roční index spotřebitelských cen (CPI) po pandemii nejvyšší hodnoty 9,1 %, ale od té doby klesl na 2,9 % z minulého měsíce.



Ačkoli průzkumy veřejného mínění ukázaly, že právě ekonomika a rostoucí ceny patří mezi hlavní priority voličů v listopadových volbách, Američané jsou rozděleni v názoru, zda bude Trump schopen tento problém řešit.





Podle průzkumu agentury AP-NORC provedeného tento měsíc je pouze 21 % Američanů extrémně přesvědčeno o Trumpově schopnosti snížit v letošním roce náklady na potraviny a nákupy, zatímco dalších 17 % si je mírně jisto, že to dokáže.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

