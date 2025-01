Byla uvězněna v Izraeli, protože napsala "Není vítěze než Bůh"

21. 1. 2025

„Mé zatčení bylo neoprávněné": propuštění Palestinci se ohrazují proti svému uvěznění



Palestinští vězni popisují, že byli po propuštění v rámci dohody o příměří drženi ve špatných podmínkách



V noci na neděli, po několika hodinách čekání, dorazil na náměstí Fawakeh ve městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu bílý autobus s desítkami palestinských vězňů, kteří byli propuštěni výměnou za tři izraelské rukojmí předané Hamásem Izraeli.



Do vozidla nastoupila skupina mladých mužů, kteří mávali palestinskými vlajkami a vlajkami Hamásu. Z autobusu vystupovaly převážně ženy a mnoho nezletilých, z nichž většina byla zadržena po 7. říjnu 2023.



Mnozí z nich uvedli, že byli zatčeni jen za napsání příspěvku na sociálních sítích, jiní za účast na protestech proti masakru civilistů v Gaze.

Latifa Misha'sha, 34 let, byla jednou z 90 vězňů propuštěných v neděli v první den dohody o příměří, jejímž cílem je ukončit 15 měsíců trvající válku v Gaze.

Chalídu Džarrárovou, přední členku Lidové fronty pro osvobození Palestiny, vítají příbuzní, když přijíždí do Ramalláhu z izraelské vojenské věznice



Jakmile vystoupila z autobusu, v slzách objala svého bratra Basila a několik minut nic neříkala.



„Byla tak hubená,“ říká Basil. „Za těch 20 měsíců zhubla přes 6 a více kilogramů své váhy. V listopadu 2023 byla zatčena za to, že na Instagramu zveřejnila fotku na podporu Gazy.“ V té době už byla naživu.



Byla obviněna z podněcování, stejně jako mnoho dalších zatčených po říjnu 2023, kdy Hamás zabil 1 200 Izraelců a unesl 250 lidí, což vyvolalo nedávný konflikt.



V rámci první fáze dohody o příměří uzavřené mezi Izraelem a Hamásem, která má trvat 42 dní, souhlasila militantní skupina s propuštěním 33 rukojmích včetně dětí, žen (včetně vojáků) a mužů starších 50 let výměnou za stovky Palestinců držených v izraelských věznicích.



Izrael zveřejnil seznam 734 vězňů ze Západního břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma, kteří mají být na základě dohody propuštěni, a dalších přibližně 1 000 osob z Gazy, které byly během války zadržovány jako „nezákonní bojovníci“ bez obvinění a soudu.



Asi 230 vězňů, kteří si všichni odpykávají doživotní tresty za vedení smrtících útoků proti Izraelcům nebo účast na nich, má být trvale vyhoštěno a údajně deportováno do Turecka, Kataru nebo Alžírska.



Stovky zbývajících byly uvězněny za méně závažné trestné činy nebo drženy ve správní vazbě, která umožňuje preventivní zatčení osob na základě nezveřejněných důkazů.



Podle údajů zveřejněných izraelskou nevládní organizací HaMoked bylo v lednu 2025 v izraelských věznicích 10 221 Palestinců. Přibližně 3 376 z nich je drženo v rámci administrativní vazby, zatímco 1 886 je klasifikováno jako nezákonní bojovníci. Izraelské obranné síly a izraelská vláda tvrdí, že tato opatření jsou v souladu s mezinárodním právem.



Palestinci již dlouho konstatují, že věznění je klíčovým prvkem 57 let trvající izraelské okupace: podle různých odhadů bylo alespoň jednou v životě zatčeno až 40 % palestinských mužů.



Po útoku ze 7. října izraelská vláda oznámila zásahy proti příspěvkům na sociálních sítích, které jsou považovány za podněcující, a označila jej za „politiku nulové tolerance“ vůči aktivitám, které jsou považovány za vyjádření podpory Hamásu. Od té doby byly zatčeny stovky Palestinců, kteří byli obviněni „z podezření z trestných činů podněcování, identifikace a podpory terorismu“.



Mezi nimi byl i známá zpěvačka a influencerka z Nazaretu Dalal Abu Amneh, která byla dva dny držena ve vazbě, než byla propuštěan na kauci. Podle jejího právníka Abeera Bakera ji policisté obvinili z „rušivého chování“, protože její příspěvky prý mohly podněcovat násilí mezi jejími stoupenci. Příspěvek, který upoutal pozornost policie, byl obrázek palestinské vlajky s arabským heslem: „Není vítěze, jen Bůh“.



Čtyřiadvacetiletá Šatha Džarabaaová - která byla zatčena a obviněna z podněcování 14. srpna loňského roku, jak sama říká, kvůli příspěvku na sociálních sítích, v němž kritizovala „brutalitu“ izraelského tažení v Gaze - sdělila, že během svého zadržení zhubla o 14 kg.



„Zacházení ve vězení bylo tak špatné,“ říká. „Každý vězeň měl jen jedno oblečení. Ve vazební věznici byla krutá zima. V celách na nás padal déšť. Mé zatčení bylo nelogické a neoprávněné. Obviněním bylo podněcování a podpora teroristických organizací kvůli zveřejňování veršů z Koránu na sociálních sítích.



„Byl to způsob, jak uvěznit co nejvíce žen kvůli vězňům uvnitř Gazy a vyměnit je za izraelská rukojmí. I my jsme byly rukojmími, protože jsme byly uvězněny proti své vůli bez jakéhokoli věrohodného obvinění.“



V neděli ji přivítal její otec, třiašedesátiletý Nawaf Jarabaa, který řekl: Moje dcera byla zatčena jen proto, že vyjádřila své myšlenky.“ Řekl: “Jsem šťastný, ale ne příliš."



Jeho očekávání zmírnila i skutečnost, že dvě z jeho dětí nebyly do dohody zahrnuty. Jedno z nich, řekl, je zadržováno za příspěvek na sociálních sítích, který izraelské úřady označily za „podněcování k terorismu“.



Několik vězňů propuštěných v neděli uvedlo, že s nimi pracovníci izraelské vězeňské služby během zadržování špatně zacházeli nebo je mučili. Tato svědectví vycházejí z vyšetřování deníku Guardian a z výzkumu skupiny na ochranu práv B'Tselem, který zjistil, že násilí, extrémní hlad, ponižování a další týrání se po 7. říjnu normalizovalo v celém izraelském vězeňském systému.



„Zatkli mě, protože můj bratr zemřel při přestřelce v Dženínu,“ říká osmnáctiletý Ahmed Walid Mohammed Khashan, který byl podle seznamu zveřejněného Izraelem zatčen v lednu 2024 v Dženínu a obviněn ze ‚střelby na lidi, předávání služebních tajemství a porušování licencí‘.



„V sobotu před propuštěním provedli razii v našich celách a stříleli na nás slzný plyn. V cele nás mučili, každý den. Mučili a týrali také ženy,“ řekl.



Izraelská vězeňská služba uvedla, že „pracuje v souladu s ustanoveními zákona a pod dohledem státního kontrolora a mnoha dalších oficiálních kritiků“.



„Všichni vězni jsou zadržováni v souladu se zákonem. Všechna požadovaná základní práva jsou plně uplatňována profesionálně vyškolenými vězeňskými dozorci.





„Vězni a zadržení mají právo podat stížnost, která bude plně prověřena a řešena oficiálními orgány“.







