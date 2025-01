Palestinci, kteří se vracejí do zničených domovů, začali pátrat po pohřešovaných v Gaze

21. 1. 2025

čas čtení 6 minut

Oslavy příměří vystřídal šok a smutek, lidé začínají vnímat rozsah zkázy



Po první noci v Gaze po více než roce, kdy se nad hlavami obyvatelstva po úspěšném zavedení příměří neozývaly zvuky dronů ani bombardování, se lidé na obléhaném palestinském území začali vracet do zničených domovů a pátrat po svých pohřešovaných blízkých.



Příměří, které vstoupilo v platnost v neděli propuštěním prvních tří rukojmích zadržovaných Hamásem výměnou za 90 Palestinců z izraelských věznic, bylo přivítáno s euforií, do pásma proudil velký příliv zoufale potřebných dodávek pomoci.



V pondělí však oslavy do značné míry vystřídal šok a smutek, protože 2,3 milionu obyvatel pásma začalo vnímat rozsah devastace, kterou Izrael způsobil v odvetě za útok Hamásu ze 7. října 2023.



Izraelští osadníci na okupovaném Západním břehu Jordánu, kteří s dohodou nesouhlasí, se v neděli večer před návratem 90 žen a dětí zadržovaných v izraelských věznicích pokusili zablokovat vjezdy do palestinského města Ramalláh.



Přes noc izraelští extremisté zapálili domy a auta ve třech vesnicích na Západním břehu Jordánu. Izraelské obranné síly ve svém prohlášení uvedly, že při rozhánění výtržníků jednaly „rychle“ a zatkly dvě osoby, což organizace na ochranu lidských práv Ješ Din zpochybnila.



Po ojedinělých pondělních zprávách o násilnostech, včetně incidentu, při němž podle zdravotníků izraelské jednotky v oblasti Rafáhu postřelily osm lidí, se teprve ukáže, zda první šestitýdenní fáze příměří vydrží. Izraelská armáda uvedla, že tyto zprávy prověřuje.



Gaza je stále rozdělena na dvě části koridorem Netzarim, který Izrael vybudoval pod městem Gaza, a očekává se, že izraelská armáda se z oblasti začne stahovat až sedmý den příměří. V severní a jižní části Gazy se však vysídlení civilisté začali vydávat na dlouhou cestu zpět do svých měst, vesnic a uprchlických táborů, a to pěšky nebo pomocí vozů tažených osly po cestách posetých nevybuchlou municí.



Dvaadvacetiletý Youssef ze severního města Beit Lahia, který během války přišel o rodiče a bratra, se v pondělí vrátil z města Gaza do svého domova.



„První pocit, který jsem měl, když jsem dorazil do Bejt Láhie, byl šok a panika z té hrůzy a trosek. Je to, jako by mé město zasáhlo zemětřesení o síle devíti stupňů Richtera... Nejsou tu žádné ulice, žádné obchody, žádné parky, žádné trhy, žádné nemocnice ani obce. Není tu nic než trosky a kolem nich a pod nimi několik mrtvol,“ řekl.



Později se vrátil do města Gaza. „Mám v plánu se vrátit, až když tam bude prostředí pro lidský život... voda, jídlo, lékařské služby a infrastruktura, abychom mohli znovu začít žít,“ řekl.



Služba civilní obrany v pondělí uvedla, že probíhá oficiální pátrání po přibližně 10 000 pohřešovaných osobách. Navzdory příměří počet mrtvých v Gaze stále stoupá: zdravotníci oznámili, že za posledních 24 hodin bylo nalezeno 62 těl, čímž se počet mrtvých zvýšil na 47 000. Dalších 110 000 osob je zraněno, přičemž čtvrtině z nich jde o život, a 12 000 osob je třeba evakuovat k naléhavému ošetření jinde, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).



Umm Saber, 48leté vdově a matce šesti dětí, se v neděli podařilo vrátit do Bejt Lahie a agentuře Associated Press řekla, že na trase viděla několik těl, z nichž některá podle všeho ležela na otevřeném prostranství celé týdny.



Její dům byl zcela zničen, uvedla a dodala, že sousedé již začali prohledávat trosky a hledat pohřešované příbuzné, kteří jsou pravděpodobně pohřbeni v troskách po izraelských náletech. Jiní se snažili uvolnit dostatek místa, aby si mohli postavit stany.



Místní nemocnice Kamal Adwan byla také „zcela zničena“, řekla. „Už to vůbec není nemocnice... Všechno zničili.“



Dočasná pomoc přichází v podobě humanitárních dodávek, 630 nákladních aut vjelo do pásma v neděli téměř okamžitě poté, co v 11.15 ) vstoupilo v platnost příměří. Přibližně polovina dodávek byla odvezena do severní části Gazy, kterou Izrael téměř zcela odřízl od okolního světa.



Průměrný počet kamionů, které denně vjíždějí na území, klesl na 18, což vedlo humanitární agentury k varování, že devět z deseti lidí nemá přístup k dostatečnému množství potravin. Podle OSN je pro zvládnutí humanitární krize v pásmu zapotřebí minimálně 500 kamionů denně, které by měly přijíždět každý den první šestitýdenní fáze příměří.



Zvýšení přílivu pomoci však může trvat delší dobu, uvedl v pondělí David Miliband, šéf Mezinárodního záchranného výboru, s odkazem na předchozí problémy s rabováním a bezpečnostními hrozbami ze strany ozbrojených gangů.



Dlouhodobější otázky týkající se obnovy a správy pásma by měly být řešeny na jednáních, která mají začít na začátku února, tedy před vypršením první fáze příměří na začátku března.





Podle hodnocení škod OSN z počátku tohoto měsíce by odstranění více než 50 milionů tun trosek, které zůstaly po izraelském bombardování, mohlo trvat 21 let a stát až 1,2 miliardy dolarů. WHO uvedla, že obnova zdecimované zdravotnické infrastruktury v Gaze bude stát 10 milionů dolarů, pouze polovina z 36 nemocnic v pásmu je stále částečně v provozu.







Zdroj v angličtině ZDE

