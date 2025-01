Netanjahu udělá vše proto, aby dohodu dříve či později zmařil

Trumpem prosazené příměří v Gaze se zdá být pouhou kouřovou clonou

18. 1. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 6 minut

Přestože to byl právě nastupující americký prezident Trump, který nátlakovou metodou přinutil Netanjahuovu vládu, aby oficiálně kývla na uzavření příměří mezi Izraelem a Hamásem, patrně tak bylo učiněno dovednými zákulisními machinacemi, které nakonec postavení Netanjahuovy vlády posílí. Bidenova vláda dnem a nocí pracovala na tom, aby klidu zbraní v Gaze zabránila, takže mnozí pozorovatelé nabyli dojmu, že proslulý iluzionista Donald Trump dospěl k průlomu svým legendárním “uměním uzavírat fantastické dohody”, jež je ale v reálu pouhou trumpovskou kouřovou clonou.

Odcházející prezident Joe Biden, který má velkou šanci zapsat se do análů amerických politických dějin jako jeden z nejhorších amerických prezidentů, veřejně přiznal, že věděl, že Netanjahu po zahájení trestné izraelské výpravy v Gaze srovnává celé obytné čtvrti se zemí a vraždí ve velkém nevinné civilisty, a přesto mu i nadále poskytoval veškeré zbraně a munici. Jinak řečeno: Biden se doznal ke spolupachatelství patrně nejhoršího zločinu 21. století.

Gazanský analytik Muhammad Shehada sarkasticky poznamenal, že by se Biden měl držet této brilantní obhajoby u Mezinárodního trestního soudu (ICC). Usnadnil by tak soudcům práci, a ti by vynesli verdikt během pár vteřin. Bohužel váleční zločinci prvního ranku v Bidenově vládě dožijí svůj mizerný život v luxusu, neboť americké impérium sice chřadne, ale do konečného rozkladu má ještě daleko.

Ani poslední tisková konference odcházejícího šéfa americké “diplomacie” Tonyho Blinkena se neobešla bez kontroverze. Zatímco disciplinovaný novinářský stenografiát kladl “řezníkovi Blinkenovi” neškodné dotazy, ochranka nejdříve vyvedla novináře Maxe Blumenthala, neboť ministrovi začal klást nepříjemné otázky. Posléze byl násilím vyvlečen novinář Sam Husseini, který se s Blinkenem nakonec rozloučil příhodnou otázkou: “Jak to, že už nejste v Haagu?”

Novinářská obec byla za uplynulých 15 měsíců při tiskových konferencích Bidenových činitelů systematicky ponižována a urážena, když byla nucena poslouchat tsunami lží a manipulací ve prospěch genocidního izraelského režimu a jeho amerických patronů, aniž by propagandističtí zprostředkovatelé vražedné mašinérie na pódiu hnuli brvou. Ano, takto se chová liberální demokracie ukrývajíc se za cynickou fasádu svobody slova a demokracie, jež jsou vyhrazeny pouze neškodným stenografům nekriticky tlumočícím veřejnosti postoje Blinkena, Sullivana a Bidena.

Ačkoli to není zdaleka poprvé, kdy americká vláda aktivně participovala na genocidním řádění - vzpomeňme na Fordovu a Carterovu diplomatickou a vojenskou podporu indonéských vyhlazovacích operací ve Východním Timoru a Reaganovu “zelenou” pro guatemalské eskadry smrti v první polovině 80. let., tehdy svět v přímém přenosu nesledoval ukrutná zvěrstva páchaná klienty Bílého domu za jeho nekritické vojenské a diplomatické podpory.

Jedním z rozdílů mezi navýsost kriminální zahraniční politikou Bidenova kabinetu, řízenou neokonzervativci a liberálními intervencionisty, a zločinným zahraničně-politickým étosem nastupující Trumpovy administrativy je fakt, že Trump a spol. nebudou předstírat starost o demokracii, lidská práva a “řád založený na pravidlech”. To je právě jeden z hlavních důvodů, proč odcházející liberálové Trumpa tak nenávidějí: až příliš otevřeně a barvitě hovoří o cynických geopolitických cílech a záměrech USA.

Ale vraťme se zpět k dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Poté, co byla tato dohoda oznámena veřejnosti, Tel Aviv - jako obvykle, když se schyluje ke klidu zbraní - zintenzivnil bombardování Gazy a zavraždil nejméně 122 osob, včetně 33 dětí. I když si nastupující americký prezident Donald Trump velkohubě přivlastňuje veškeré zásluhy na uzavření příměří v Gaze, stěží lze uvěřit, že tak činí z dobrého srdce a bezbřehého altruismu. Jedná se spíše o několikatýdenní pauzu v izraelské genocidě, a nikoliv o stavební kámen déletrvajícího míru.

Podle izraelského deníku Yedioth Ahronoth Netanjahuova vládní strana Likud zveřejnila stanovisko, podle nějž “stávající dohoda umožňuje Izraeli obnovit boje v pásmu, a to s americkou zárukou”. Příměří má podle Likudu umožnit Izraeli udržení plné kontroly nad Filadelfským koridorem a nárazníkovou zónou obklopující celé pásmo Gazy - což je v naprostém rozporu s dojednanými podmínkami. Dohoda o třífázovém příměří nezavazuje Izrael k trvalému klidu zbraní, přičemž prohlášení Likudu signalizuje, že USA Izrael ujistily, že může pokračovat v genocidní válce po ukončení první fáze trvající 42 dnů a počáteční výměně rukojmích. Prohlášení Likudu také naznačuje, že Izrael za souhlas s uzavřením dohody o příměří získá od Spojených států určitou záruku v podobě další vojenské pomoci.

Nizozemsko-palestinský analytik Mouin Rabbani míní, že nastupující Trumpův tým dal Netanjahuovi jednoznačně najevo, že nechce během inaugurace a během prvního dne Trumpova úřadování v Bílém domě řešit blízkovýchodní krizi. Zejména nemíní řešit krizi, v níž figurují americká rukojmí zajatá předloni v říjnu Hamásem. “Netanjahu udělá vše proto, aby dohodu dříve či později zmařil,” shoduje se Rabbani s izraelským novinářem Gideonem Levym. Podle britsko-izraelského analytika Daniela Levyho Netanjahu už nyní pracuje na sabotáži smlouvy, aby mohl svou válku obnovit, a udržet si tak svou nejistou politickou pozici.

Nebuďme tedy naivní a nepropadejme předčasnému optimismu: Donald Trump je zavázaný Miriam Adelson, vdově po snad největším proizraelském lobbistovi Sheldonu Adelsonovi, jež na jeho předvolební kampaň přispěla 100 miliony dolarů. Adelson, která touží po anexi Západního břehu, rozhodně za svou investici očekává adekvátní protislužby, to jest nekompromisní podporu Izraele. Celý ten tyjátr s příměřím, jež je patrně odsouzeno k nezdaru, se tak zdá být klasickou trumpovskou kouřovou clonou.

