Channel 4 News: Gaza. Mrtvá nemluvňata. 17 000 sirotků. Šokující a důležité informace, které v českých médiích nenajdete

17. 1. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 17. ledna 2025, 19 hodin: Dobrý večer. Poslední překážky dohody o příměří padly. Izraelský bezpečnostní kabinet ji podepsal. Hamás tak již učinil. Nyní je připravena půda pro první hmatatelný důkaz dobrých zpráv po patnácti měsících krveprolití. V neděli bude propuštěna část rukojmích a zároveň utichnou zbraně Izraele i Hamásu. Takový je plán. Ale i optimisté se obávají, že příměří bude křehké a že boje se mohou obnovit, dokud bude Izrael věřit, že Hamás je v Gaze stále přítomen. A pak je tu samozřejmě mnohem větší nezodpovězená otázka, která stojí u kořenů této války: v jakém státě budou Palestinci žít? Jaké uspořádání zaručí jejich nezávislost a bezpečnost Izraele?

Po 48 hodinách závěrečných jednání od oznámení dohody o příměří nyní izraelský bezpečnostní kabinet hlasoval pro její schválení. Očekává se, že izraelská vláda dnes večer schválí závěrečné hlasování, čímž zahájí první fázi dohody, která přinese přerušení bojů v Gaze a zahájí propouštění izraelských rukojmích. Náš zahraniční zpravodaj Sekunder Kermani se k nám nyní připojuje živě z Tel Avivu,







(České titulky si vyhledejte vpravo dole v liště:)







Reportér: Matte, jsme opravdu v závěrečné fázi před tím, než toto příměří vstoupí v platnost. Stále čekáme, jak jste řekl, na rozhodnutí celého izraelského kabinetu. A bude také trvat období, kdy bude možné bojovat proti propuštění konkrétních palestinských vězňů. Ale v současné době se neočekává, že by některá z těchto otázek zpozdila příměří, které vstoupí v platnost kolem nedělního poledne. A to i přes odpor dvou klíčových krajně pravicových izraelských politických stran. Obě strany v důsledku toho právě nyní provádějí přípravy před příměřím, izraelští představitelé mají přijmout zpět rukojmí, z nichž tři budou propuštěni hned první den. Palestinští představitelé oznámili, že plánují zahájit vyklízení klíčových silnic od trosek, aby se vysídlení obyvatelé mohli vrátit do toho, co nyní zbylo ze severní části Gazy. Samozřejmě stále panují velké obavy z možnosti, že toto příměří bude porušeno. V Gaze je stále velká humanitární krize. Agentury pro pomoc doufají, že budou moci zvýšit své operace. A varování, naše zpráva obsahuje některé znepokojivé podrobnosti.













Narodili se do války, jejíhož konce se možná nedožijí. I když Izrael schválil dohodu o příměří v Gaze, tato drobná, křehká těla bojují o přežití. Toto je novorozenecké oddělení Násirovy nemocnice. Zdá se, že je tu více předčasně narozených dětí než kdykoli předtím a stále více jich umírá. Mohou za to podmínky, kterým těhotné ženy čelí. Doktor Assad říká, že mnohé z nich žijí ve stanech a trpí podvýživou.





V Gaze je mnoho způsobů, jak zemřít, zvláště u těch malých a zranitelných. Chladné počasí zabilo v posledních týdnech 8 novorozenců. Tento malý chlapec je léčen z podchlazení.





Příměří a příliv humanitární pomoci přijdou pro malou Aishu příliš pozdě. Její rodina byla několikrát vysídlena izraelskými útoky, nyní říká stanu domov. Její otec ukazuje, kudy dovnitř zatéká voda. Říká, že rodina se k sobě tiskne, aby se zahřála. Izrael byl obviněn z blokování vstupu životně důležitých zásob do Gazy. To popírá. Lidé zde však hladoví a žijí v těch nejhorších podmínkách. Když jednou v noci klesly teploty, Aisha zemřela na hypotermii.









Matka: „Žila se mnou jen 22 dní. Byly to ty nejkrásnější dny. Vždycky jsem si ji přála. Mám už čtyři chlapce. Když jsem zjistila, že je to holčička, byla jsem štěstím bez sebe. Navzdory válce a všemu, co se dělo, jsem děkovala Bohu. Měla jsem holčičku, v kterou jsem vždycky doufala.“





V Izraeli se rodiny rukojmích, kteří mají být v rámci příměří propuštěni, zmítají mezi nadějí a strachem. Danielův dědeček je na seznamu těch, kteří mají být propuštěni v první fázi.





Je to těžká otázka, jestli je naživu, nebo ne?





Izraelský bezpečnostní kabinet dnes schválil dohodu o příměří, i když není jasné, zda bude prodloužena i po první šestitýdenní fázi. To by znamenalo návrat k válce a přibližně šedesát rukojmích by zůstalo v Gaze.







Viděla jste, že někteří politici na pravici říkají, že se chtějí vrátit k válce po první fázi. Co si o tom myslíte?





„Myslím, že zapomněli, co je to být židem. Prostě jsme lidé. Chci zachránit životy. Nenecháme je zmást premiéra Netanjahua, aby pokračovali. Aby viděli vojáky umírat. My chceme vidět lidi žít.“





Každá minuta tohoto konfliktu přináší tolik bolesti a utrpení. Nyní zbývá méně než 48 hodin, než by mělo začít platit příměří.





* * *



Moderátor: Pokud tedy příští týden skutečně bude další kapitolou a žalostným příběhem pásma Gazy, jak bude vypadat po 15 měsících války? Co vlastně zbývá?





Uvnitř Gazy jsou téměř 2 miliony vysídlených lidí, ale do čeho se budou vracet? Intenzivní izraelské bombardování pásma Gazy za sebou zanechalo více než 40 milionů tun trosek.





Tyto satelitní snímky ukazují rozsah devastace po patnácti měsících konfliktu.





Některé z nejhůře postižených oblastí se nacházejí na severu pásma. Ve městě Gaza bylo poškozeno nebo zničeno 74 % všech budov a velká část severu stále zůstává v obležení.





Přibližně 55 % budov na jihu bylo zdemolováno. Statisíce lidí zde byly nuceny uprchnout a hledat útočiště. A přesto je i po vyhlášení příměří nadále terčem útoků.





A v Rafáhu, kde kdysi žilo 1,4 milionu lidí, bylo poškozeno téměř 50 % všech budov. Rafáh je popisován jako město duchů po leteckém a pozemním útoku IDF, který byl podle nich zaměřen na tunely Hamásu u egyptských hranic.





A co lidské oběti?





Podle palestinských zdravotnických úřadů bylo od 7. října v důsledku izraelské ofenzivy uvnitř Gazy zabito více než 46 000 lidí. Mnozí z nich budou bojovníci, ale většina z nich jsou civilisté, včetně nejméně 13 000 dětí.





Po celou dobu války byly nemocnice obléhány a napadány.





Podle Světové zdravotnické organizace došlo k 654 útokům na zdravotnická zařízení a bylo zabito více než 1050 zdravotníků, mnozí přímo na svém pracovišti, když se snažili pečovat o ostatní.









Moderátor: Mluvil jsem s lékařkou Louisou Baxterovou, která pracuje pro organizaci Save the Children v Gaze. V současné době působí v Deir Al Ballah v centru pásma. Zeptal jsem se jí, do čeho se budou vnitřně vysídlení Palestinci v Gaze vracet, až se pokusí vrátit domů.





Dr. Louisa Baxter: Vrátí se do naprosté devastace. Vědí, že v tomto období musí být přemístěno asi 80 % obyvatel Gazy, a musím být upřímná, byla jsem zděšena mírou destrukce a jsou tam tuny, miliony tun sutin. Některé oblasti byly bombardovány tak silně, že tam nezůstaly žádné stromy a vidíte roztroušené stany s dětmi, často nyní velmi vyhublými, po 15 měsících tohoto obléhání se domníváme, že asi 17 000 dětí, které přišly o své rodiny, jsou bez doprovodu.





Vracejí se do naprosto zdecimovaného zdravotnického systému, kde myslím, že méně než polovina všech nemocnic funguje jen částečně. Žádná elektřina, žádné palivo. Nejsme schopni spustit generátory. Nejsme schopni provozovat zařízení intenzivní péče pro děti.





Některé děti se už nikdy nevrátí do školy. Všechny školy byly zničeny. Takže pokud příměří vydrží, a to je to, po čem voláme, že se může zastavit i bombardování, ale děti budou dál umírat na podvýživu, na nedostatek vody až po nedostatek vakcín. V tuto chvíli je jen velmi málo možností, jak se vrátit zpět.





Moderátor: A kdo se o ty děti postará, když je, víte, 17 000 sirotků, kdo se o ty děti postará? Kde se o ně postarají? Najdou někde útočiště?





Je pravděpodobné, že těch 17 000 je hrubě podhodnocených. Existují děti, které se dostaly do širších rodin. Víte, na naší klinice jsme viděli mladé dívky nebo chlapce, kteří přišli ve věku 14 a 15 let a nesli své dvouleté nebo tříleté bratry, a nyní jsou hlavou domácností s dětmi, dětmi, o které se starají členové komunity.





Stalo se však, že se celý systém ochrany rozpadl, a právě tady se snaží nastoupit agentury, jako jsou, řekněme, Save the Children, aby poskytly stabilitu a bezpečí a prostory přátelské k dětem, jako je tento.





Myslím, že jedna z věcí, která mě jako lékařku v tomto kontextu nejviditelněji zasáhla, je, že každé dítě, které přijde na naši kliniku, ať už je podvyživené, dehydratované nebo zraněné, má výraz naprosté zoufalé otupělosti, apatie. Celý jejich život je pryč. A tak psychické trauma způsobené těmto dětem hje obrovské.



Moderátor: A pravděpodobně je pod sutinami stále pohřbeno mnoho a mnoho dětí.





Dr. Louisa Baxter: Proto máme v tuto chvíli k dispozici zkreslené údaje, samozřejmě zkreslené chaosem, hlukem a válkou. Ale je nám naprosto jasné, že existují děti, které se nikdy nesejdou se svými rodiči, a děti, které se nikdy nenajdou.







Moderátor: Od středy, kdy bylo poprvé vyhlášeno příměří, Izraelci pokračují v bombardování. Hamás pokračuje v bojích s izraelskými vojáky. Víme, že jen za posledních několik dní byly zabity desítky dětí. A co následující tři dny, než začne skutečné příměří? Máte o ně obavy?





"Žila jsem ve stanu, kde onemocněl můj syn. Měl velmi nízkou teplotu. Bez Boha a lékařů by můj syn nepřežil. Nemohl se hýbat ani plakat. Prosila jsem, aby mu dali přikrývku."Pro Aishiny bratry znamená příměří šanci na budoucnost. Zpustošení je zde tak úplné, že je těžké si představit, jak bude vypadat.* * *„Proto se nemůžu pořádně připravit na to, že se dědeček vrátí, protože na co se mám připravit? Na oslavu nebo na pohřeb? Na tyhle věci se člověk připravit nemůže, takže uvidím, co přinesou dny.“Zničeny byly také téměř všechny školní budovy v Gaze. UNICEF uvedl, že před válkou bylo v Gaze 564 školních budov. Od té doby jich bylo poškozeno 534. Více než 600 000 dětí přišlo o školu, čímž se celá jedna generace vrátila o desítky let zpět.* * *Příměří se zdá být velmi křehké. Máme naději, ale ta naděje je tak křehká. Právě před hodinou byl zasažen dům dvou našich zaměstnanců. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale slyšíme kolem sebe bombardování. Víme, že od uzavření příměří bylo zabito osmdesát lidí, a proto musíme prosit o definitivní příměří, které budou dodržovat všechny strany.