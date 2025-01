Pořádně postavené domy v Los Angeles neshořely

17. 1. 2025

V době, kdy požáry zachvátily Los Angeles, zůstaly některé domy stát uprostřed popela nepoškozené díky betonovým stěnám, dřevu třídy A - a štěstí





Když minulý týden požáry v Los Angeles zničily část města, jeden z virálních snímků zachytil osamělý dům v Pacific Palisades, který zůstal stát, zatímco všechny domy v jeho okolí byly zničeny.



Podle architekta Grega Chasena bylo hlavním faktorem, že dům přežil, štěstí, ale pomohly mu i některé konstrukční prvky: zóna bez vegetace kolem dvora ohrazená pevnou betonovou obvodovou zdí, kovová střecha s nehořlavou krytinou, dřevo třídy A a konstrukce s předním štítem bez více střešních linií. Když minulý týden požáry v Los Angeles zničily část města, jeden z virálních snímků zachytil osamělý dům v Pacific Palisades, který zůstal stát, zatímco všechny domy v jeho okolí byly zničeny.Podle architekta Grega Chasena bylo hlavním faktorem, že dům přežil, štěstí, ale pomohly mu i některé konstrukční prvky: zóna bez vegetace kolem dvora ohrazená pevnou betonovou obvodovou zdí, kovová střecha s nehořlavou krytinou, dřevo třídy A a konstrukce s předním štítem bez více střešních linií.



Jinde ve čtvrti Westside Los Angeles jiný dům s plechovou střechou, cementovou konstrukcí a krytým komínem zústal ve výborném stavu, zatímco domy kolem něj všechny shořely. „Tenhle dům byl dokonalý, byl pro to postaven,“ řekl Jacob Ruano, federální hasič z americké lesní služby, který byl nasazen do boje s požárem v Palisades. „Ne všechny domy jsou takhle postavené.“



Při nedávných zuřících požárech bylo zničeno asi 12 000 domů, podniků a dalších staveb a obyvatelé Los Angeles rychle zjišťují, že architektonická a konstrukční řešení, která lidé volí, hrají podstatnou roli v míře škod, které může oheň na jejich stavbách způsobit, takže některé domy jsou náchylnější k vyhoření, zatímco jiné se zdají být zcela odolné vůči požárům.



I když jsou požáry na západě USA stále častější a závažnější, k čemuž částečně přispívá globální oteplování, do rizikových oblastí se stěhuje více lidí než kdykoli předtím. Nejméně 44 milionů domů v USA se nachází na rozhraní mezi divokou přírodou a městem (wildland urban interface, WUI), kde se domy prolínají s lesem. Lidé žijí v oblasti WUI z nejrůznějších důvodů, od touhy být blízko přírodě až po nižší ceny bydlení.



„Mnoho domů v jižní Kalifornii je ze své podstaty zranitelných kvůli svým vnějším materiálům a okolní vegetaci,“ říká architekt Duan Tran, partner společnosti KAA Design Group v Los Angeles. „Když s námi klienti mluví o svých vysněných domech, často je v nich cítit náznak obav; ptají se, jak zajistit, aby jejich domy byly nejen krásné a funkční, ale také bezpečnější v nepředvídatelné budoucnosti.“



To znamená říci klientům, že postranice, přesahy a plochy, běžné prvky zvyšující teplo a kouzlo domu, se mohou snadno vznítit. Dřevěné nebo šindelové střechy jsou vysoce rizikové, stejně jako domy s otevřenými větracími otvory a okapy, protože jimi mohou do domu proniknout poletující uhlíky.



Ačkoli žádná stavba není zcela imunní vůči ničivým požárům, jaké jsme viděli v Los Angeles, architekti mohou své projekty učinit odolnějšími, což jim umožní získat cenný čas navíc, pokud jde o evakuaci a hašení požárů. Materiály, jako je beton, štuk a ocel, mohou výrazně snížit zranitelnost domu a stavitelé mohou použít nehořlavé materiály pro část plotu, která navazuje na dům, aby zabránili jeho šíření.



Výzkumníci, kteří studovali ztráty na stavbách při kalifornských požárech v letech 2013 až 2018, zjistili, že uzavřené okapy, větrací mřížky a okna s více skly prokazatelně zabraňují pronikání žhavých uhlíků z větru do domu. Postřikovače sice nedokážou zastavit rozsáhlý požár v přírodě, ale protipožární systémy mohou postup požáru zpomalit.



„Jak jsme viděli v Los Angeles a při požárech Marshall, Camp a Lahaina, to, co skutečně charakterizuje proces vyhoření domu, je z velké části důsledkem uhlíků, které letí kilometry vzduchem,“ řekla Kimiko Barrettová, výzkumnice divoké přírody z neziskové organizace Headwaters Economics. „Ty tvoří 90 % strukturálních ztrát při lesním požáru.“



V Kalifornii již platí jedny z nejpřísnějších stavebních předpisů, hovorově označované jako kapitola 7A, pokud jde o nové domy v oblastech s vysokým rizikem požáru, a jejich cílem je zvýšit šanci domu na přežití. Předpisy a stavební pravidla jsou sice účinné, ale nevztahují se na domy postavené před rokem 2008, kdy byla kapitola 7A přijata. To znamená, že i domy navržené tak, aby odolaly požárům, jsou zranitelné, když se požáry rozšíří přes starší domy v okolí.





Domy z chemicky ošetřených syntetických materiálů, které se staly běžnými od 80. let 20. století, jsou obzvláště zranitelné, protože dům sám o sobě působí jako palivo pro požár, stejně jako mnoho výrobků na bázi ropy uvnitř, od nábytku a koberců až po spotřebiče a elektroniku. Jakmile začnou hořet, uvolňování energie je tak intenzivní, že domy uvolňují sálavé teplo a v případě silného větru se šíří z konstrukce na konstrukci.





Zatímco architektura, design a snaha o obranyschopnost prostoru hrají roli pro odolnost, ekologové požárů říkají, že místo, kde dům postavíte, je hlavním faktorem, který určuje, zda bude hořet. „Lidé říkají, že jsme tomu mohli zabránit, že jsme mohli domy jen zpevnit,“ řekl Syphard. „Existuje spousta příkladů domů, které udělaly všechno správně, ale když bojujete s miliony žhavých uhlíků, které létají v poryvech větru o rychlosti 70 kilometrů za hodinu, je těžké zabránit tomu, aby vám jeden vletěl pod garážová vrata.“







Kromě stavebních materiálů je dalším způsobem ochrany domova kolektivní akce. „Pokud jen jeden nebo dva sousedé chrání své stavby a snižují hořlavost svého majetku, není to tak účinné, jako když spolupracuje skupina lidí,“ uvedla výzkumná ekoložka Alexandra Syphardová, která se zabývá studiem lesních požárů. „Nejlepší ochranu může poskytnout obranný prostor hned vedle vaší stavby.“Pokud jde o tento obranný prostor, tedy nárazníkovou oblast mezi vaším domem a okolím, Cal Fire, státní odbor lesní a protipožární ochrany, říká, že existují jednoduché a levné kroky, které může podniknout každý. Mezi osvědčené postupy patří odstraňování suché vegetace, nahrazování mulče ve vzdálenosti do půl druhého metru od všech staveb nehořlavou hlínou, kamenem nebo štěrkem a pravidelné čištění střech, okapů, palub a základů zdí, aby se zabránilo hromadění spadaného listí a dalších hořlavých materiálů.Pro miliony majitelů domů, kteří nestaví dům od základů nebo si nemohou dovolit drahou kompletní modernizaci, existují základní, cenově dostupná opatření, která lze provést za pouhých 2 000 dolarů, jako je instalace kovových ochranných krytů okapů a ohrazení prostor kovovou síťovinou. A strategie, jako je uzavření krbového kouřovodu v období lesních požárů a přemístění palivového dřeva alespoň 10 metrů od domu, lze provést bez jakýchkoli nákladů. „Udělat něco je lepší než nic,“ řekl Syphard.V současné době není k dispozici žádná federální agentura ani žádné finanční prostředky, které by lidem pomohly zpevnit jejich domy nebo snížit riziko v zastavěném prostředí.