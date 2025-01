Joe Biden v projevu na rozloučenou varoval, že v Americe přebírá moc oligarchie

16. 1. 2025

čas čtení 4 minuty



Před předáním prezidentského úřadu zpět Trumpovi bije prezident na poplach před rostoucí mocí ultrabohatých lidí



Poslední projev Joe Bidena k národu vyzněl zlověstně. Biden varoval před rostoucí mocí amerických ultrabohatých a upozornil, že vznikající oligarchie ohrožuje základy americké demokracie.



Středeční projev v Oválné pracovně v hlavním vysílacím čase zazněl v době, kdy se Biden připravuje předat prezidentský úřad zpět Donaldu Trumpovi.



„Dnes se v Americe formuje oligarchie extrémního bohatství, moci a vlivu, která doslova ohrožuje celou naši demokracii, naše základní práva a svobody a spravedlivou šanci pro každého dostat se dopředu,“ řekl Biden.

Prezident nastínil některé ze svých nejpalčivějších obav, včetně toho, co označil za „rozpadající se“ svobodný tisk, nadměrný vliv vojensko-průmyslového komplexu, rostoucí dezinformace a potřebu odstranit temné peníze z politiky. Vyzval také k ústavním změnám, které by zajistily odpovědnost prezidenta, a tvrdil, že žádný prezident by neměl být imunní vůči stíhání za zločiny spáchané během výkonu funkce. Poslední projev Joe Bidena k národu vyzněl zlověstně. Biden varoval před rostoucí mocí amerických ultrabohatých a upozornil, že vznikající oligarchie ohrožuje základy americké demokracie.Středeční projev v Oválné pracovně v hlavním vysílacím čase zazněl v době, kdy se Biden připravuje předat prezidentský úřad zpět Donaldu Trumpovi.



Jeho prezidentství, které začalo sliby o obnově americké duše, končí jeho odchodem po jediném funkčním období, když se v červenci vzdal kandidatury na znovuzvolení pod tlakem vlastní strany kvůli obavám o jeho věk a způsobilost k výkonu funkce. Jeho podporovaná nástupkyně Kamala Harrisová následně v listopadových volbách s Trumpem prohrála.



Přestože se Biden v posledních měsících svého působení potýkal s nízkou mírou podpory, snažil se vyzdvihnout významné legislativní úspěchy své administrativy, včetně investic do infrastruktury a čisté energie, opatření ke snížení nákladů na léky na předpis a převedení země přes následky pandemie. Jeho administrativa také dohlížela na rozsáhlé úsilí o ochranu přírody a pracovala na obnově americké výroby.



Předtím ve středu Biden oznámil průlomovou dohodu o příměří mezi Izraelem a Hamásem, což lze považovat za poslední diplomatické vítězství jeho prezidentství. Dohoda, kterou poprvé navrhl loni na jaře a při jejímž uzavírání posloužil Trumpův tým jako katalyzátor, by mohla ukončit patnáctiměsíční konflikt, který rozprášil Gazu, stále více izoloval USA na světové scéně a kvůli němuž musela administrativa čelit rozsáhlým protestům na univerzitních kampusech i mimo ně.



„Tento plán byl vypracován a vyjednán mým týmem a bude z velké části realizován nastupující administrativou,“ řekl Biden k chystané dohodě o příměří. „Proto jsem svému týmu řekl, aby nastupující administrativu plně informoval, protože tak by to mělo být, pracovat společně jako Američané.“



V dopise zveřejněném před projevem se Biden zamyslel nad svou cestou od „koktavého dítěte“ ze Scrantonu v Pensylvánii až k nejvyššímu úřadu v zemi. „Dal jsem našemu národu své srdce a svou duši.“



Prezident se svému rozhodnutí odstoupit z volebního klání nadále bránil a minulý týden dárcům sdělil, že věří, že „mohl Trumpa porazit“, ale rozhodl se odstoupit, aby sjednotil Demokratickou stranu. Naznačil také, že má v úmyslu zůstat politicky aktivní i po odchodu z úřadu. Nedávno novinářům řekl: „Nehodlám sejít z očí ani z mysli“.



Projev na rozloučenou navazuje na tradici sahající až k Georgi Washingtonovi, ačkoli Biden ten svůj pronáší za obzvláště složitých okolností - opouští úřad po jediném funkčním období a jeho nástupcem se stává předchůdce, o němž opakovaně varoval, že představuje hrozbu pro americkou demokracii.



Projev završuje sérii rozlučkových vystoupení, včetně pondělního projevu na ministerstvu zahraničí, kde Biden tvrdil, že posílil globální postavení Ameriky.



Pro Bidena, který vstoupil do celostátní politiky jako senátor v roce 1972 a poté působil jako viceprezident za vlády Baracka Obamy, znamená projev na rozloučenou konec politické kariéry, která se táhne napříč devíti prezidentskými obdobími a téměř všemi významnými momenty moderních dějin USA, jež změnily americký život oslavovaným i zpochybňovaným způsobem.





„Věřím, že Amerika našich snů je vždy blíž, než si myslíme,“ řekl Biden. „Je na nás, abychom své sny uskutečnili.“







Zdroj v angličtině ZDE

0