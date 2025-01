Obyvatelé Los Angeles získali krátkou úlevu od vichru Santa Ana, který rozdmýchává smrtící plameny

16. 1. 2025

čas čtení 5 minut

Americká národní meteorologická služba varuje, že „příští týden je znepokojivý“, protože vítr by mohl přinést zvýšenou pravděpodobnost dalších vážných požárů





Znepokojení a požáry unavení obyvatelé Los Angeles mohou očekávat přestávku v extrémních větrech, které rozdmýchávají plameny ničící region. Tato úlevba však bude jen krátkodobá, uvedla ve středu odpoledne Národní meteorologická služba (NWS) ve svém příspěvku na sociálních sítích.



„Příští týden je znepokojivý. I když jsme přesvědčeni, že se NEbude opakovat situace z minulého týdne, očekávají se nebezpečné podmínky požárního počasí,“ uvedla agentura.



Přestože očekávaný vítr Santa Ana nezrušil týdenní pokrok, kterého hasičské posádky dosáhly při požárech Palisades a Eaton, požáry nadále sužují některé části okresu Los Angeles. Dva největší požáry zatím zabily nejméně 25 lidí, spálily přes 40 000 akrů a zničily tisíce domů, modliteben a škol.

Národní meteorologická služba vydala nejextrémnější stupeň požárního poplachu s varováním před „obzvláště nebezpečnou situací“ v okresech Los Angeles a Ventura.



„Nebezpečí ještě nepominulo,“ řekla na středeční tiskové konferenci velitelka losangeleských hasičů Kristin Crowleyová. „Proto prosím upřednostněte svou bezpečnost.“



Úřady v okrese San Bernardino, severovýchodně od Los Angeles, oznámily, že ve středu odpoledne se rozhořel nový požár, ale hasiči ho úspěšně omezili na 34 akrů. Okresní hasičský sbor potvrdil, že nedošlo k žádným škodám na budovách a nejsou hlášena žádná zranění. Příčina požáru zůstává v šetření.





Smrtící požár Palisades na západním předměstí Los Angeles - největší ze čtyř požárů - byl ve středu ráno, více než týden po svém vzplanutí, stále omezen pouze z 19 % a zničil tisíce nemovitostí a zabil obyvatele. Ale požár Eaton, další největší požár, v oblasti Altadena v severovýchodním okrese Los Angeles, je nyní omezen ze 45 % - o 10 % více než v úterý - shořelo tam 14 100 akrů. Úřady uvedly, že se očekává, že požár v Eatonu zůstane ve stávajícím rozsahu.





Zdravotníci varovali, že částečky popela roznášené větrem jsou i nadále nebezpečné, a vyzvali obyvatele, aby nosili masky N95 nebo P100. Částice popela nelze zjistit standardními přístroji pro monitorování ovzduší a nemusí se projevit v indexech kvality ovzduší.Hasiči se také snažili uhasit dva menší požáry, přetrvávající požár Hurst na severu Los Angeles a novější požár Auto v okrese Ventura.Od úterý zůstávalo 88 000 lidí pod evakuačním příkazem a dalším 84 000 hrozí, že budou vydány nové příkazy, pokud se požáry rozšíří. Úřady v úterý zvýšily oficiální počet obětí na 25 lidí - 18 z požárů v Eatonu a sedm z požáru v Palisades. Očekává se, že toto číslo se ještě zvýší, posádky se snaží dostat k některým spáleným troskám na mnoha čtverečních kilometrech, přičemž obrovské plochy jsou stále v plamenech.Očekávalo se, že prudký vítr Santa Ana do čtvrtka poleví, ale vyprahlý region zůstane podle předpovědí v ohrožení, bez výrazné šance na déšť až do 25. ledna.Podle deníku Los Angeles Times v Los Angeles naposledy výrazněji pršelo loni na začátku května. Nedostatek vláhy v oblasti je spolu s větrem receptem na nebezpečné podmínky pro vznik požárů.Krátký oddech přišel v úterý, kdy byl vítr mnohem mírnější, než se předpovídalo, což hasičům umožnilo pokročit v úsilí o omezení požárů Palisades a Eaton. Ve středu odpoledne vypršelo varování meteorologické služby před „obzvláště nebezpečnou situací“. Podle předpovědí však v některých částech Los Angeles a okresu Ventura může až do středeční noci foukat extrémní vítr o rychlosti 50 až 70 km/h.Ekonomické ztráty způsobené požárem se podle odhadů pohybují mezi 250 a 270 miliardami dolarů, což z něj činí nejnákladnější požární katastrofu v americké historii. Starostka Los Angeles Karen Bassová uvedla, že nezná časový plán obnovy.„Jsme jedno město. Stojíme při sobě,“ řekla. „Město a okres udělají vše, co je v našich silách, aby obnovu urychlily.“Erik Scott, kapitán losangeleských hasičů, v úterý pro LA Times uvedl, že požáry jsou „nejničivější přírodní katastrofou, která oblast Los Angeles postihla“.„Pracuji zde již 20 let a nikdy jsem neviděl ani si nedokázal představit, že by devastace byla tak rozsáhlá,“ řekl.Společnost Southern California Edison, největší dodavatel elektřiny v oblasti, v úterý vypnula proud pro více než 58 000 zákazníků v okresech Los Angeles a Ventura. Společnost uvedla, že ve středu by mohlo být v očekávání extrémního větru vypnuto více než 200 000 dalších zákazníků.Poskytovatel elektřiny byl v posledních dnech pod drobnohledem, na společnost bylo podáno několik žalob. Obyvatelé a majitelé podniků ve čtvrtích v blízkosti požáru v Eatonu uvedli, že viděli hořet základnu přenosové věže ještě před vypuknutím požáru v Eatonu.Zdroj v angličtině ZDE