Západ začal požadovat, aby Zelenskyj uspořádal prezidentské volby na Ukrajině

15. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Západní partneři Ukrajiny opakovaně řekli zástupcům Kyjeva o potřebě uspořádat prezidentské volby, jakmile se zastaví nepřátelství v tom či onom formátu a bude v zemi zrušeno stanné právo, sdělily zdroje v diplomatických kruzích RBC-Ukrajina. Západní partneři Ukrajiny opakovaně řekli zástupcům Kyjeva o potřebě uspořádat prezidentské volby, jakmile se zastaví nepřátelství v tom či onom formátu a bude v zemi zrušeno stanné právo, sdělily zdroje v diplomatických kruzích RBC-Ukrajina.

Spojenci Kyjeva podle nich očekávají, že volby budou vyhlášeny a budou se konat několik měsíců po skončení aktivních nepřátelských akcí. Zároveň čekají na prezidentské volby, protože jsou technicky jednodušší na organizaci než parlamentní. Spojené státy na tom obzvláště trvají, poznamenali partneři RBC-Ukrajina. Jeden ze zdrojů publikace připustil, že otázka ukrajinských voleb by mohla být zahrnuta do parametrů globální "mírové dohody".

Zatím není známo, zda se prezident Volodymyr Zelenskyj bude ucházet o druhé funkční období. Hodně bude záležet na podmínkách, za kterých válka skončí a kdo se stane jeho hlavním konkurentem, říkají zdroje. Prezidentovo nejbližší okolí se přiklání k účasti ve volbách v každém případě, ale okolí "druhého plánu" se domnívá, že je třeba se podívat na sociologii a rozhodnout se blíže k samotnému hlasování. Aktuální průzkumy veřejného mínění - veřejné i uzavřené - ukazují, že Zelenskyj prohrává volby s bývalým vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Valerijem Zalužným. Ten stále představuje pro Zelenského vážnou politickou hrozbu, řekl mluvčí RBC-Ukrajina z prezidentova okolí. Podle představy Zelenského kanceláře měl Zalužného "exil" v roli velvyslance do Spojeného království vyřadit z veřejného prostoru, ale nepovedlo se. Nedávno šéf kanceláře Andryj Jermak speciálně navštívil Zalužného v Londýně, aby ho přesvědčil, aby do voleb nešel a místo toho vedl Zelenského stranu ve volbách do Nejvyšší rady.

"Jermak přijel po tomto rozhovoru docela optimistický, v duchu "všechno je v pořádku, bude možné s ním jednat". Jeho optimismus však vypadal nepravděpodobně. Zalužnyj mu údajně odpověděl, že se ještě sám nerozhodl, zda do politiky půjde. Vypadá to, že se stále bojí vzít na sebe tak obrovskou odpovědnost. Může se však rozhodnout, zda kampaň v politice nevypadá jako jeho vlastní rozhodnutí. A pokud se ho na to "zeptají" – armáda, dobrovolníci, aktivisté," vysvětlil jeden ze zdrojů v Zelenského týmu.

Kyjev přitom stále nechápe, kdy se mohou potenciální volby konat. V tuto chvíli se plány politických sil postupně posouvají k pádu. "Všechny fámy o volbách nejsou založeny na tom, že někdo něco ví nebo má nějaké super-zasvěcené informace o konci války. Ale... na pozadí všeobecné konjunktury se nikdo z politiků nechce nechat zaskočit," vysvětlil jeden z náměstků.

Podle něj, i když se nově zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podaří ukončit válku ještě letos, bude příprava na hlasování trvat další čtyři nebo dokonce šest měsíců. Během této doby bude muset ústřední volební komise aktualizovat zavedené seznamy voličů a nabídnout možnost, jak zajistit účast přibližně 8 milionů Ukrajinců v zahraničí ve volbách. Kyjev však neuvažuje o zavedení online hlasování, protože zahraniční hlasy mohou zkazit Zelenského výsledky, poznamenává RBC-Ukrajina.

Zdroj v ruštině: ZDE

0