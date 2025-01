Vědci si cení klimatické neutrality: V roce 2025 musí plně podpořit klimatické hnutí

13. 1. 2025

čas čtení 5 minut

Rok 2024 je nejteplejší rok v historii a my víme, že to, co se blíží, je opravdu děsivé. V uplynulých 12 měsících vstoupil náš svět na neprobádané území. Loňský rok se zapíše do historie jako první, kdy průměrná globální teplota v kalendářním roce překročila 1,5 °C oproti předindustriální době. Během příštích pěti let bychom mohli trvale překročit ochrannou hranici 1,5 °C a již v roce 2034 překonat hranici 2 °C. To bude mít téměř jistě za následek překročení kritických bodů pro zhroucení grónského a západoantarktického ledového příkrovu , což nás odsoudí k utopení pobřežních měst, varují v Guardianu Bill McGuire a Roger Hallam.

Za několik let se budeme ohlížet zpět na tuto dobu a klást si stejnou otázku, jakou si budou klást budoucí generace: proč jsme této katastrofě nezabránili?

Mezitím v loňském roce byly zahájeny tvrdé zákroky proti těm, kteří bojovali za zastavení této katastrofy. Jeden z nás byl spolu s dalšími pokojnými občany zavřený na pět let do vězení jen proto, že organizoval protesty za účelem zablokování dálnice. Druhému nebylo dovoleno poskytnout podpůrné odborné svědectví o možných škodách klimatického rozpadu během soudního řízení. V obou případech šlo o bezostyšné pokusy potlačit svobodu projevu a znemožnit klimatickou akci.

Naděje, že se labouristická vláda vydá jiným směrem, byly rychle utlumeny, protože její zelené závazky byly zmírněny nebo ignorovány. Premiér Keir Starmer odsoudil aktivisty jako „ubožáky“, kteří potřebují „pocítit plnou sílu zákona“.

Jako klimatologové a účastníci kampaně jsme se sešli, abychom vám řekli toto: máme zlomené srdce a jsme zdrceni, ale především jsme naprosto rozzuřeni, že naše politická třída a naše soudnictví zrazují naši zemi a životy a živobytí našich dětí a mnoha generací, které teprve přijdou. Establishment a zájmové skupiny na celém světě se semkly, aby umlčely hlasy, které se snaží říci pravdu o naší hrozivé situaci.

My jsme však ještě neskončili. Je třeba, aby se rok 2025 stal rokem, kdy se vědci, aktivisté a všichni, kterým záleží na budoucnosti naší planety, společně zmobilizovali a přednesli požadavky, aby naši představitelé a vlády na celém světě považovali klimatickou katastrofu za zoufalý stav nouze, kterým je, a aby podle toho jednali a snížili emise tak, jak to vyžaduje věda - do roku 2030 alespoň o 45 % (ve srovnání s rokem 2010).

Je naprosto nezbytné, aby v čele tohoto hnutí stáli vědci. Někteří z nich už se o to snaží, ale mnoho z nich o největší hrozbě pro lidskou civilizaci mlčí. To se musí změnit. Představte si, jaký hluk by mohli způsobit, kdyby mluvili jedním hlasem; pomyslete na impuls, který by to dalo klimatickému aktivismu. Britské soudy se v posledních několika letech snažily umlčet klimatology tím, že jejich odborná svědectví vylučovaly ze soudních případů. Na začátku druhé čtvrtiny 21. století jim ukažme, co skutečně dokážeme.

Nevyhnutelně se najdou tací, kteří od vědců požadují nestrannost, ale být nestranný neznamená neříkat pravdu; neznamená to zlehčovat hrozby; a rozhodně to neznamená mlčet v době globální nouze. Chtít zůstat apolitický už nestačí. Nyní jde o přežití, ne o politiku. Podpořte tedy skupiny a organizace, které bojují proti klimatickému kolapsu, snažte se přimět kolegy, aby se k nim přidali, a využijte svůj vliv, jak nejlépe umíte, k tomu, abyste prosadili vážná opatření. Jak jsme již řekli dříve, na mrtvé planetě neexistují komise pro udělování grantů, takže je na čase si vybrat, na které straně dějin stojíte.

Mluvte, pište, křičte. Udělejte cokoli, co je třeba udělat, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o tom, co se děje s naším rychle slábnoucím klimatem. Přimějte politiky, aby vás poslouchali. Přimějte podnikatele, aby si toho všimli. Pokud to lidi vyděsí, budiž. Vědci si - více než ostatní - uvědomují, že to, co přichází, je skutečně děsivé. A dokud si všichni neuvědomí plný rozsah hrozby, nebudeme problémy řešit tak, jak je třeba. Hlasy devíti milionů vědeckých kapacit, které se přidávají k hlasům nesčetných aktivistů, nemohou nezapůsobit na veřejnost a nepodnítit občanskou klimatickou akci jako nikdy předtím.

To znamená snížit emise - ne takovým tempem, aby se čisté nuly nedosáhlo ani za čtvrt století, ale aby se co nejdříve dosáhlo skutečné nuly. Znamená to rozsáhlou a hlubokou adaptaci na změny, které otřásají světem a které jsou nyní nevyhnutelné. Již nyní je nemožné vyhnout se návratu k prehistorickému klimatu. Do značné míry jsme se vrátili o 125 000 let zpět k horku poslední doby meziledové. Návrat k parnému pliocénnímu klimatu (před 3 miliony let) hrozí již v roce 2030.

Letošní rok bude jistě nejchmurnějším rokem klimatické nouze, protože v Bílém domě sedí popírač klimatického zlomu, fosilní společnosti se snaží rozšiřovat své aktivity a extrémní počasí si vybere ještě větší daň. Nemůžeme se držet zpátky. Krutou pravdou je, že teplota planety stoupá rychleji než kdykoli v geologických záznamech. Máme svět, který musíme zachránit, i když o to nestojí.





Celá článek v angličtině ZDE

