Dopis z Gazy. Jste ochotni pomoci?

11. 1. 2025

čas čtení 2 minuty



Dobré ráno, jak se dnes máte?



Jsem Majd z Gazy. Hledám lidi, kteří mají soucitné srdce a stojí při nás. Chci se s vámi podělit o svůj příběh, pokud vám to nevadí.



Žiji se svou matkou, otcem, sestrami a dětmi. Kvůli bombardování a neustálým náletům jsme byli vysídleni z Rafáhu a nyní žijeme ve velmi těžkých podmínkách, hladomoru, vysokých cenách a náletech.



Z Rafáhu jsme byli vysídleni v létě a nyní na nás přišla zima a my jsme si nevzali zimní oblečení ani zimní pokrývky.



Toto je první den vysídlení pro mě a mou rodinu.



Nyní žijeme v drsných podmínkách, hladomoru, vysokých cenách a nedostupnosti mouky, jejíž cena dosahuje více než 300 dolarů.



Tohle je moje reakce, když jsem dostal kilo cukru.





Přes všechny tyto potíže jsem nepřestal lidem pomáhat. Dobrovolně pomáhám lidem, rozdávám pleny, mléko, a dokonce i peníze a bavím děti.Doufám, že se vám líbí, co dělám.Vytvořil jsem finanční sbírku na pomoc své rodině a některým potřebným rodinám v Gaze. Můžete mi pomoci darem?Lidé chodí do hospice pro distribuci potravin a někdy si nic nevezmou, protože množství dojde.Kampaň jsem založil, protože můj otec a matka přišli o práci kvůli náletu na Gazu a neustálému bombardování a moje sestry jsou děti. Vytvořil jsem ji, abych pomohl své rodině a také některým potřebným rodinám s naším týmem.V současné době žiji ve městě Nuseirat. Je pod neustálým bombardováním a je to nebezpečná oblast.Na začátku našeho vysídlení jsme žili ve stanu v Chán Júnisu, ale odešli jsme do Nuseiratu, abychom ho vyměnili za dům. Můj otec dal přednost teplu před bezpečím.To je můj příběh, děkuji, že jste mě vyslechliNa jakýkoli dar čekám s velkou trpělivostí, protože dary mi dělají radost, navzdory všemu, čím procházíme.