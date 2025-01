"Prezident rád bojuje." Ruské elity ztrácejí naději v rychlé ukončení války

13. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Naděje ruských elit na ukončení války s Ukrajinou, zrušení sankcí a možnou dohodu s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem vystřídalo zklamání, uvádí zdroje blízké prezidentské administrativě, vládě, Státní dumě a Radě federace. Naděje ruských elit na ukončení války s Ukrajinou, zrušení sankcí a možnou dohodu s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem vystřídalo zklamání, uvádí zdroje blízké prezidentské administrativě, vládě, Státní dumě a Radě federace.

Míra očekávání od jednání s Trumpovou administrativou se výrazně snížila a prezident Vladimir Putin si válku užívá a nemá náladu na kompromis, protože věří, že může Ukrajinu "dorazit". "Prezident rád bojuje, je tam cítit vzrušení. Proč se zastavovat na půli cesty, když to konečně můžete rozdrtit?" vysvětluje Putinovu logiku jeden ze zdrojů blízkých prezidentské administrativě.

Podle jiného zdroje Meduzy není Putin připraven dělat ústupky a nadále požaduje celé území čtyř regionů Ukrajiny – Doněcka, Luhanska, Záporoží a Chersonu, přestože jeho armáda žádný z nich plně nekontroluje. "Trumpovy podmínky jsou jiné. Kde je kompromis, není jasné," uvádí zdroj.

"Strana vlastenců" mezi ruskými elitami, která zahrnuje především vysoce postavené bezpečnostní činitele, nadále lobbuje za nové kolo mobilizace a úplný přechod země do válečného stavu. Není však jasné, jak dlouho by ruská ekonomika, která je stále více zasažena západními sankcemi, vydržela ve válečném režimu.

"Zatímco většina [společností] nějakým způsobem přežívá, všichni se veselí. Některé podniky dokonce rostou. Ale to je způsobeno kanibalizací - aktiva zahraničních společností, které odešly, slábnou. Ale každý chápe, že tento příběh je konečný. Do budoucna se to určitě nezlepší," vysvětluje technolog, který spolupracuje s prezidentskou kanceláří a velkými firmami.

Mezinárodní měnový fond předpovídá v letošním roce trojnásobné zpomalení hospodářského růstu Ruska - až o 1,3 %. A ruská centrální banka připouští zpomalení téměř osmkrát horší - až na zanedbatelných 0,5%. V některých čtvrtletích se ekonomika může dokonce dostat do červených čísel, nevylučuje Sofia Doněcová, hlavní ekonomka společnosti Renaissance Capital. Putin však raději věří prognózám ministerstva hospodářského rozvoje (MED), které mu slibuje růst HDP o 2,5 %, a to navzdory zvýšeným sankcím, klesajícím příjmům z vývozu, bezprecedentnímu nedostatku pracovních sil a zrychlující se inflaci.

Situace v ruské ekonomice je "stabilní" a "spolehlivá" a její tempo růstu je výrazně vyšší než ve Spojených státech a Evropské unii, řekl Putin na konci prosince na "Přímé lince". Řekl také, že Rusko se nespokojí ani s prostým příměřím na Ukrajině, ani s jednáním s Volodymyrem Zelenským, který podle Putina údajně ztratil legitimitu.

Co přesně Trump Putinovi nabízí, je také nejasné. Podle agentury Reuters jeho poradci vypracovali pro Ukrajinu několik plánů. Jeden z nich, od zvláštního vyslance Keitha Kellogga, se týká zmrazení nepřátelství podél frontové linie a odmítnutí pozvat Ukrajinu do NATO po dobu 10 let. Druhá, od viceprezidenta J.D. Vance, zahrnuje demilitarizovanou zónu a neutrální status Ukrajiny.

Na Trumpových návrzích není nic zajímavého, řekl 3. ledna stálý zástupce Ruska při OSN Vasilij Něbezňa. "Jsou to nějaké nezformované nejasné signály o připravenosti k něčemu. Často slýcháme slovo "zmrazení konfliktu". Prezident (Ruské federace Vladimir) Putin naposledy řekl 19. prosince jasně a jasně, za jakých podmínek jsme připraveni hovořit o tom, že tento konflikt nezamrzneme, ale ukončíme... Ale zatím nic, co jde v signálech nové americké administrativy, nenaznačuje, že je to něco, co by nás mohlo zajímat," řekl Něbenzňa.

Putin již dříve požadoval zrušení všech sankcí uvalených na Ruskou federaci za invazi na Ukrajinu.

Zdroj v ruštině: ZDE

0