Hromoplk, Tlachapoud a Žvahlav, aneb novoroční projevy valných nekvalit

10. 1. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 17 minut

Poprosil jsem Chobota (říkal, že slovo Chobot se mu líbí), dobrého rádce, aby sám popřemýšlel a přidělil výše uvedená pojmenování Fialovi, Babišovi a Pavlovi. Hromoplk Babiš, Tlachapoud Fiala a Žvahlav Pavel, zaznělo za chvíli z počítače jablečných kvalit, pochopitelně i s objasněním, proč AI vidí toho jednoho tak, druhého tak a třetího takto. Po rozsáhlém zpracování problematiky příspěvku na péči pro zdravotně postižené jsem neměl odvahu vyslechnout si projevy vedoucích kádrů České republiky. S týdenním zpožděním jsem shledal, že jsem měl opět pravdu (jak já to jen dělám?). Projevy našich vůdců jsem převedl do stavu odpovídající realitě žití u nás, za výsledek nenesu leč žádnou odpovědnost.

Osud tomu chtěl a na řadu první šel notorický Tlachapoud premiér Fiala, který se do otrávených občanů opřel jako vítr z Gottwaldova. Nejprve zkoprnělým posluchačům oznámil, že na Nový rok tady máme nový rok, čímž nasadil laťku záměrně hodně vysoko. Následovala akční podívaná s dramatickou omáčkou, kde jen chyběl závěrečný simultánní souboj v páce s Babišem, Konečnou, Turkem a Putinem. Pochopitelně fialově vítězný.

Mezitím se máme odpovědně rozhodnout, zda se nám více líbí ve fosilním chaosu, fialové inflaci (nikam už nezmizí) a v éře slabého ekonomického růstu na úrovni tichého pšouku úrovně téměř nulové. Nebo, zda naletíme na nevábné hororové cukroví notně okoralého charakteru prodejcům strachu, které dle všech dostupných statistik Fialova vláda odborníků ve všem negativním pro ekonomiku i společnost nemilosrdně překonala o parník i dva až tři. Buď na Západ, v podání ODS značně okleštěnému, nebo na Východ, který ANO může, ale nemusí. Fiala, jako vrchní představitel pravicového konzervativního klient korupčního východního systému, zatím ještě druhého na světě kulatém, nebo Babiš, jeden z nejúspěšnějších žáků právě onoho klient korupčního systému politické zvůle upečeného stranou ODS v devadesátkách. Volba to bude značně složitá, o tom žádná. Budiž pochválen oligarcha.

Nebyly to lehké časy, děti hloupé, nebyly. Pro nikoho z vás, my se měli celkem fajn, záložna pomohla, děkuji za optání. Zatočili jsme spolu s Válkem nejprve s pandemií, prostě jsme na ni jednoduše hodili bobek, a hotovo, tak se to dělá. Rusko, první v klient korupčním systému, zaútočilo na Ukrajinu a zkazilo nám naši vládu hodnot. Neváhali jsme ani minutu a rozhodli jsme se spolu s našimi oligarchy české občany za ruskou invazi řádně potrestat. Maržovou inflaci svedli jsme na Babiše, znásobili ji a nechali občany, aby našim fosilním oligarchům platili jako mourovatí. Kdo již nemohl, toho jsme s Jurečkou poslali na úřad pro sociální dávky. Budiž pochválen oligarcha. Dál na minulou vládu naházíme recesi, poklesy životní úrovně a nejvyšší ceny v EU, to nemůže neklapnout. Jakékoli odhalení našich neúspěchů následně označíme za šíření strachu a šiřitele pak za Prodavače téhož. Bože, já jsem geniální premiér, budiž pochválen oligarcha.

Objevili se lidé hlasitě oslavující ruského diktátora, třeba náš majitel Křetínský ví, jak vypadá Kreml zevnitř. Politici a média začali záměrně šířit pesimismus, špatné zprávy a blbou náladu, čemuž musíme srdnatě čelit a přemalovat Česko na růžovo. Pochopitelně nejmenuje, je příliš zbabělý, jak se na politika ODS sluší a patří. Tito prodavači strachu hodlají vyděsit a otrávit co nejvíce voličů. Nevím přesně kolik voličů ODS ještě neotrávila a kde se schovávají. Ale my jsme to zvládli, já jsem to zvládl, Zbyněk i Zdeněk s Marianem to také zvládli, Honzík, Eva, Pablo i Martin to také zvládli a nám se daří, děkujeme za optání. Rozumně jste se na nic neptali, do úmoru dřeli a odvahou neprotestovat jste to zvládli s námi. Jste moc šikovní, cením. Jsem hrdý na všechny, kteří podlehli našim lžím o dobrém stavu republiky a nepodlehli skepsi z chudoby a bídy. Plivli si do dlaní a z druhé práce vyrazili do třetí, abyste nám zaplatili za vše, co jsme vám navýšili na nejvyšší ceny v EU. Vážím si všech, kteří i v těžkých dobách, jež jsme vám zařídili, chtějí republiku odvážnou, věrnou a fialovou, hlavně fialovou. Budiž pochválen oligarcha. To z nás dělá součást Západu, kde se nám na plnou hubu jen smějí. To je cesta, jak vybudovat a udržet hrdou, bezpečnou a prosperující republiku, tu, o níž vám už 36 let neustále vyprávíme pohádky. Nechci totiž zemi ovládanou Strachem (režisérem Strachem?). Chci republiku, jež bude plná sebevědomých a hrdých lidí, kteří ví, jak mají držet hubu a krok. Ví, že svět kolem nás lze měnit a změnit k horšímu, což jsme jasně všem občanům dostatečně za čtyři roky předvedli. Tomu věřím, o to se celý život snažím, tomu nikdy nikdy neustoupím. Bez vás to nepůjde, bez vás bychom neměli z koho tahat víc a víc peněz a tvářit se přitom ohromně státnicky. Přichází nový rok, rok, kdy vás oškubeme za dubem i před dubem, ať je duben nebo ne duben. Nedopusťme, abychom se měli líp. Máme na víc a vy to máte za víc. Tady mi to podepište, budiž pochválen oligarcha až navěky.

Druhý na řadě je Hromoplk Babiš. Stejně jako jeho předchůdce připomněl, je tady na Nový rok nový rok, aby výkonnostní laťku srovnal. Dodal nám nevědomým zásadní informaci, že budou na podzim volby a že si zvolíme budoucnost, nebo minulost, nebo tak nějak. Zklamal, rozhodně v počátku projevu zklamal, protože, kdo by byl očekával, že Babiš nahodí fakta místo lží. Situace se obrátila, Fiala lže, Babiš dává fakta, což se po volbách zase otočí. Děl pravdu, jak ta inflace, recese, pokles životní úrovně, poklesy platů a mezd a nejvyšší ceny téměř za vše. Toho si ještě užijeme. Nejtrapnější situace nastává, když má vláda, koaliční politici a voliči vládní koalice uznat prostý fakt, jak státní dluh za jejich vlády nabobtnal závratným způsobem. Oněch 1 300 miliard nárůstu dluhu neuznají, popírají, dělají nevinné. Tak to přeci není, ukazují jinam, to tamti udělali, kňourají jako malí smradi. Budiž pochválen oligarcha.

Oba hrdinové kapitalistické práce stále dokola omílají, jak spásnou akcí: „Zrušíme SHM, bohatým přidáme, chudým nedáme, státu sebereme“, prospěli všem i chudým těm a státu jako nikdy. A onu ohromnou finanční propast, co tím záměrně způsobili, na hřbet chudým naložili. Poslanec Michálek hovoří o 650 miliardách, přidáme-li k tomu další Stanjurovy finanční kejkle 2022 ve prospěch finanční elity, jsme skoro na částce 1 300 miliard. Zvídavý čtenář si může vzpomenout, o kolik nám za vlády fialové ekonomické školy narostl Stanjurův dluh, jenž budou splácet naše děti, vnuci a vnuci vnuků, a to jen, aby se bohatým žilo lépe. Není nad vládu strážců veřejných deficitů a rozpočtové odpovědnosti. Je fakt hezké, že se spoluviníci dnes viní ze společné viny, nicméně občanům tím nijak nepomohou. Budiž pochválen oligarcha.

Nepomůže ani označení vlády ODS za asociální, arogantní a neschopnou. A za prolhanou devastující naši zemi. Za to si občan nic nekoupí, tedy za to nic nezaplatí. Že jsou téměř tři miliony občanů na hraně chudoby, se ví dávno, že to vláda vehementně popírá je zřejmé, ostatně, co jiného má dělat? Přiznat se snad? Že se ODS na občany slušně vykašlala není třeba nikterak dokládat, neudělala to poprvé a ani naposled. Jinak to neumí.

Pak ale Babiš již neudržel Babiše na uzdě a začal planě plynně blábolit, jak oni vše uměli a dělali pro občana, a jak budou dělat zas. Občané budou vždy na prvním místě. ANO je zde pro všechny. Budiž pochválen oligarcha.

Babiš chce to samé, co chce Fiala (nastartovat ekonomiku, zatočit s drahotou a zlepšit život), oba jdou stejnou cestou (delší horší a vpřed zpět), ale jiným směrem. Babiš chce restart, Fiala chce restart. Babiš chce, by se měli lidé dobře a rodily se děti, Fiala baží po stejném. Seniorům vrátí důstojné důchody, tak ne, důchody ne, důstojné stáří vrátí. Mladým vrátí budoucnost, nebo minulost, již se v tom ztrácím, kdo komu co a jak, když budou volit správně. Všichni tady budou investovat, říká fiala, všichni tady budou investovat, doplňuje Babiš. Budeme potřebovat vaši pomoc, odhodlání a píli, vyhrožují skromně unisono oba. Nebude to snadné, ale věří. A zase už bude líp. Budiž pochválen oligarcha.

Žvahlave, pojď.

Strach, nenaplnění, obavy, naděje. Životní náklady rostly. Je to vskutku velmi všímavý prezident, toho si tady jen tak někdo nevšiml. Jsme pod tlakem, hodnoty se bortí, stanoviska se stanovují. Stav naší země není tak špatný. Tak to bylo rychlé, zadání splněno, strach poražen. Někdo (odvážně nejmenoval) nám tady šíří negativní perníček. Máme se tady bezpečně, našich názorů si váží (na bezvýznamných ostrovních státech na druhém konci světa, jistě). Mnoho občanů je spokojeno s tím, jak si žijí. Recese sem, recese tam, hlavně že já na to mám. Nejvyšší ceny ještě přeci neznamenají, že se máme zle. Plat jako v sousedním Německu nebudeme mít nikdy (a máme tě, prezidentský, ty šiřiteli špatné nálady). Je pro Euro, já také, pak uvidíme snáze, kolik se platí za stejnou práci v Německu a v postsovětské gubernii zvané Česko. Leč ihned doplňuje, máme si dělat optimistické plány, nikoli ustrašené scénáře. Z premiérova hnízda zaznělo: „No proto!“.

Jsem na vás hrd. Hovořím s vámi o všem, co musíte kvůli nám snést a jak se s tím krásně dokážete poprat, pianěry. Solidarita, vzájemná pomoc a přátelství to jsou ty naše klacky, tedy marketingová hesla. Vnímám, že ne všem se daří dobře. Jsem totiž velmi vnímavý prezident. Jsou domácnosti, které den za dnem překonávají životní překážky. Čtvrtina z vás (ne nás) žije v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. A dobře vám tak vám říkám, pojďte všichni k nám do Prahy, tady se máme. To ale neznamená, že každý čtvrtý v Česku čelí vyloučení nebo chudobě, to zas jako prr, to jsem vás napálil. Ujasněme si to, vy nám tím, kde a jak žijete, děláte ostudu, jak my se za vás stydíme. Měli byste se tam na periferii zlepšit. Jako fakt se nám, naší společnosti tady v Praze, kde se máme, nelíbí, když se na vás musíme dívat. Když budete hodně makat, tak se také budete mít dobře, stačí jen chtít a nenatahovat pracky. Musíme se vyrovnat. Musíme zmírnit nerovnosti mezi regiony. Musíme. Fakt nám to kazíte, což byste neměli. Nám fakt není jedno, jak si vedou nejslabší v zaostalých černých dírách. Nebo, vlastně je nám to fuk, kecám. Těm, co mají nejméně, nejvíce zdražíme ceny nezbytných životních nákladů, aby měli ještě méně a my tady ještě více, budiž pochválen oligarcha. Tak vypadá spravedlnost pro každého. Chci vám, kteří nemáte dobré bydlení, vám, kteří musíte našim bohatým, jež vládní pravice dotuje, platit ohromné nájemné za bydlení v komunistických králíkárnách nevalných kvalit vzkázat, že budete platit ještě mnohem více. Chci vám, kterým za práci česká pravice nehodlá skoro nic platit, vzkázat, že si snadno můžete sehnat druhé i třetí zaměstnání, sice i tak nebudete mít skoro nic, ale ten pocit, ten pocit, to je k nezaplacení. Chci vám, pracujícím, kteří platíte daně poměrně nejvíce vzkázat, že na zdravotnictví a školy fakt nemáme finance, pochopte, budete si muset připlatit, budiž pochválen oligarcha. Budu usilovat, aby váš umírající hlas byl slyšet i u nás v Praze, je to rajská hudba pro naše vládní pražské uši. Kdyby nebyla, tak by to u vás vypadalo jinak, než to vypadá. Ne, nestojíte nám za to. Proto k vám, do těch nejvzdálenějších, nejšpinavějších a nejchudších koutů zase přijedu na vizitu, abych zjistil, jak se tam máte dobře a pěkně vám vysvětlím, co a jak s tím zase nic neuděláme.

Tato doba příliš nefandí lidem ochotným domluvit se, ustoupit z vykolíkovaných pozic a hledat kompromisy. Fakt nevím, co tím hlava myslela. Mrzí mě to. Ne, mě, jeho to mrzí, mě to nemrzí, protože nevím, co tím mohl myslet. Ztrácí se schopnost spolu mluvit, naslouchat si a přemýšlet o argumentech druhého. Aha, Praha nám říká, Praha pravdu má jen ona jediná a podle toho to tady také vypadá. Řeč politiků se redukuje na marketingová hesla (viz tento projev), jež s podstatou věci mají už jen málo společného. Není nad stranickou sebekritiku, cením.

Čekají nás volby. Vážně? Fakta a argumenty, dle kterých bychom se měli orientovat budou zakryty silnější vrstvou odtažitých hesel a emocí. Fakt, fakt? Budeme čelit překrucování pravdy (já jsem opravdu ale musel falešný rozpočet podepsat). Sklonil jsem se, odvolal, budiž pochválen oligarcha vespolek. Budeme čelit lžím. Čemu to? Volby budou důležité. Znovu musíme rozhodnout podstatné otázky, milí občané. Bude nám dál vládnout fosilní oligarchie, nebo opět oligarchie agrární? Ať je to ten, nebo ten, dostanete koštětem. Budiž pochválen oligarcha.

Vláda musí zaručit, aby byla Česká republika bezpečná, svobodná, kde vládne zákon a právo pro všechny. Jako teď tomu tak není, proč tomu tak není, nebo jen další strašení?

Přeji si, abychom případné pocity skepse a zklamání z toho, jaký je život dnes, nespojovali s hodnotami demokracie. Ops, teď mě dostal. A s čím přesně si máme spojit dnešní průsery pravicové Fialovy vlády? S demokracií ne, tak s čímpak? Ten prezidentský projev psal Fiala osobně? Život ve svobodě má větší hodnotu a přináší větší spokojenost než život závislý na vůli jakýchkoli autoritářů. S tím už zkušenost máme. Jakože, chápu to dobře, neúspěchy demokratické vlády nemáme svádět na demokracii, ale na autoritáře, které tady nemáme? Sebevědomý, hrdý a odvážný lid má nasadit růžové brýle, sklonit hlavu k zemi a vyrazit na most přes řeku, který tam není? Už zase, ale tentokráte svobodně a demokraticky?

Budu vám připomínat podstatná témata, jež mají potenciál změnit stav k lepšímu. Cože bude dělat? Budu spolupracovat s odborníky a respektovanými osobnostmi a využiji poznatky z cest do regionů. A ták. Bude poctivá a věcná debata politických stran, založená na argumentech a faktech. To je humorný projev? Věcným charakterem debat omezím vliv polopravd, záměrných dezinformací a planého osočování protivníků. Komik a jeho svět je zpět.

Rodina je základ státu, čest práci, soudružky, soudruzi a soudružčata, jedu pod stan na Dakar. A až přijedu k vám do těch nejzaostalejších nejmenších vesnic v zaostalých regionech, tak vám o Dakaru povím pěkné příběhy, abyste se dozvěděli o místech, kam se vy v životě nepodíváte. Budiž pochválen oligarcha

Po vyslechnutí všech tří projevů musím konstatovat, že výběr AI Chobota nebyl špatný, odpovídal rozboru významu termínů, leč musím říci závěrem, že uvedená pojmenování s klidem v duši lze promíchat bez obavy ztráty nonsensového významu. Prázdná tlachapoudština opepřená hromoplky Žvahlavů v projevech na Nový rok nechyběla, nic nepřinesla a nic nezmění. Budiž pochválen oligarcha

Haraším Petr Orlau

Nevidomý komentátor za zrcadlem místních projevů

