Los Angeles: Počet obětí divokých požárů stoupl na 10

10. 1. 2025

čas čtení 16 minut





Počet obětí požárů v Los Angeles se zvýšil ze sedmi na deset, uvedl soudní lékař okresu Los Angeles. Ve všech případech se v současné době čeká na identifikaci a oznámení nejbližším příbuzným.



Rychlé šíření jednoho z nejničivějších požárů v dějinách Los Angeles podpořil silný vítr Santa Ana a několikaměsíční sucho.





Větry Santa Ana se vyskytují od září do května, kdy vysoký tlak nad pouštěmi na jihozápadě USA a tlaková níže u pobřeží Kalifornie umožňují větrům proudit z východu na západ přes horské průsmyky v Kalifornii směrem k oceánu. Tento týden přinesl silný vítr Santa Ana do Los Angeles nárazy o rychlosti 160 km/h.



Vzhledem k tomu, že v dráze větru Santa Ana zuřily požáry, hořící trosky a uhlíky se zvedaly a po větru, což umožnilo snadné šíření plamenů na rozsáhlá území. Požár Palisades, největší z mnoha současně hořících v regionu, se v úterý rozrostl z 312 hektarů na 6 900 hektarů.



Nárazový charakter větrů Santa Ana způsobil, že je obzvláště obtížné požáry zvládnout kvůli jejich nepředvídatelnosti. V jižní Kalifornii už osm měsíců příliš nepršelo, což způsobilo vysychání vegetace a poskytlo požárům více paliva. Větry Santa Ana se vyskytují od září do května, kdy vysoký tlak nad pouštěmi na jihozápadě USA a tlaková níže u pobřeží Kalifornie umožňují větrům proudit z východu na západ přes horské průsmyky v Kalifornii směrem k oceánu. Tento týden přinesl silný vítr Santa Ana do Los Angeles nárazy o rychlosti 160 km/h.Vzhledem k tomu, že v dráze větru Santa Ana zuřily požáry, hořící trosky a uhlíky se zvedaly a po větru, což umožnilo snadné šíření plamenů na rozsáhlá území. Požár Palisades, největší z mnoha současně hořících v regionu, se v úterý rozrostl z 312 hektarů na 6 900 hektarů.Nárazový charakter větrů Santa Ana způsobil, že je obzvláště obtížné požáry zvládnout kvůli jejich nepředvídatelnosti. V jižní Kalifornii už osm měsíců příliš nepršelo, což způsobilo vysychání vegetace a poskytlo požárům více paliva.

Vítr se v posledních dnech zmírnil, což umožnilo nasazení letecké podpory pro pozemní hasičské posádky, ale podmínky budou i nadále bouřlivé a místy mohou nárazy větru dosahovat až 70 km/h. V důsledku toho zůstává v platnosti extremní varování až do pátku, kdy se očekávají klidnější podmínky. Rozsáhlý kouř vedl k velmi špatné kvalitě ovzduší v celém regionu.



Paris Hilton sdílela záběry svého domu na pláži v Malibu poté, co v přímém přenosu sledovala, jak hoří.



Akcie amerických pojišťoven nemovitostí a úrazového pojištění v pátek v předobchodní fázi klesly poté, co požáry v Los Angeles zabily nejméně 10 lidí a zničily téměř 10 000 staveb, přičemž pět požárů hoří již třetí noc, informuje agentura Reuters.



Požár Palisades mezi Santa Monicou a Malibu na západním okraji města a požár Eaton na východě poblíž Pasadeny se již nyní řadí mezi nejničivější v historii Los Angeles.



Očekává se, že pojišťovny budou v souvislosti s katastrofou, která bude podle odhadů analytiků nejnákladnější v historii Kalifornie, čelit nárokům na pojistné plnění v hodnotě miliard dolarů.



„Očekáváme, že pojištěné ztráty půjdou do miliard dolarů vzhledem k vysoké hodnotě domů a podniků v postižených oblastech a způsobí velké ztráty pojišťovnám P&C, které mají v Los Angeles významný podíl na trhu s nemovitostmi pro majitele domů a komerčními nemovitostmi,“ uvedla agentura Moody's Ratings.



Analytici společnosti Morningstar DBRS na základě předběžných odhadů odhadli pojištěné ztráty na více než 8 miliard USD. JP Morgan očekává, že ztráty dosáhnou až 10 miliard dolarů.

ers.



Oblast Pacific Palisades je jednou z nejdražších čtvrtí v USA, kde žijí hollywoodské hvězdy a jsou tam mnohamilionová sídla. Podle analýzy agentury Reuters patřily tamější náklady na pojištění před katastrofou z tohoto týdne k nejlevnějším v zemi. To se však pravděpodobně změní po rozsahu škod, které se očekávají při požárech, jež nyní sužují Los Angeles, a po regulačních změnách přijatých koncem minulého roku, uvedli čtyři analytici agentury Reuters na začátku tohoto týdne.



Zatímco losangeleští hasiči bojují s pokračujícími požáry, prominentní pravičáci v USA šíří bigotní kritiku zásahu a lži o tom, kdo za to může, včetně toho, že požár zuří kvůli různorodosti v hasičském sboru.



Tyto dezinformace jsou ozvěnou tvrzení, která sužovala reakci na hurikán v Severní Karolíně. Obě katastrofy vedly ke spravedlivému rozhořčení, kterého se straničtí aktéři chopili k prosazení svých politických cílů a uvedli do chaosu už tak nepřehledný informační ekosystém



Pravicová média a komentáře, které se staly běžným tématem, tvrdí, že za zkázu může různorodost v hasičském sboru v Los Angeles.



„Seznamte se s velitelkou losangeleských hasičů Kristin Crowleyovou,“ napsal účet X Libs na TikToku, známý šířením anti-LBGTQ+ rétoriky. „Chlubí se tím, že je první ženou a LGBTQ šéfkou hasičů v LA. Podpora kultury DEI je její prioritou. Cítíte se díky tomu bezpečněji?“ V dalším tweetu tentýž účet, který má téměř 4 miliony sledujících, napsal: „DEI dostane lidi k*rva. DEI musí zemřít.“



Velká část dezinformací zahrnuje také tvrzení o špatném řízení ze strany starostky LA Karen Bassové a kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.



Šíření fám, dezinformací a lží může bránit záchranářům v jejich práci a mást obyvatele, kteří potřebují přesné a aktuální informace, aby se mohli rozhodnout pro svou bezpečnost. Lidem také ztěžuje posouzení toho, zda je třeba, aby jejich veřejní činitelé nesli odpovědnost, když se lži mísí s oprávněnou kritikou.



Znovu se také objevují nepravdivá tvrzení o odklonění federálních prostředků na pomoc při katastrofách ve prospěch migrantů. Zvýšila se kritika postupů v oblasti životního prostředí, jako je údajná ochrana ryb před lidmi nebo omezování předepsaného vypalování. Obětním beránkem se staly nesouvisející dary Ukrajině. Donald Trump mladší, prezidentův nejstarší syn, naznačil, že dary, které hasičský sbor v Los Angeles poslal v roce 2022 na Ukrajinu, nějak souvisejí s reakcí na katastrofu.



Lidé z různých částí politického spektra, včetně vydavatele Los Angeles Times Patricka Soon-Shionga, tvrdili, že rozpočet hasičského sboru zaznamenal velké škrty - nezaznamenal, poznamenává Politico.

Americká pravice rozdmýchává požáry dezinformací, zatímco hasiči bojují s požáry v Los Angeles







Rok 2024 byl nejteplejším rokem v historii, uvedl mluvčí Světové meteorologické organizace (WMO) před pátečním vydáním komplexní zprávy zahrnující zjištění několika regionálních institutů pro monitorování klimatu

Požáry zapálily domy několika celebrit včetně Billyho Crystala, Carey Elwesové a Paris Hiltonové





Ve čtvrtek večer dorazily do Los Angeles jednotky Národní gardy. Okresní šerif uvedl, že kvůli ochraně majetku budou rozmístěny v blízkosti oblastí zpustošených požárem a zákaz vycházení měl platit od 18 hodin do 6 hodin ráno.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

335

Závěry shrnují zjištění meteorologických observatoří ve Velké Británii, Číně, EU a USA, uvedla mluvčí WMO Clare Nullisová.„Byli jsme svědky mimořádných teplot na pevnině i na mořské hladině, mimořádného tepla v oceánech, doprovázeného velmi extrémním počasím, které postihlo mnoho zemí po celém světě a zničilo životy, živobytí, naděje a sny,“ dodala.Herec Steve Guttenberg agentuře AP řekl, že jeho nemovitost byla jako zázrakem ušetřena, když požár, který se prohnal Pacific Palisades, zanechal jeho čtvrť shořelou a k nepoznání.Guttenberg agentuře AP řekl, že nečekal, že se to všechno stane. „Je to, jako když někdo náhle zemře,“ řekl. „Je to jako když někoho srazí auto. Nikdy nečekáte, že se to stane. Tak šokující to bylo.“„Viděl jsem vyděšené lidi, lidi na vozíčcích, matky a otce, kteří se snažili najít své děti, lidi, kteří měli záchvaty úzkosti a paniky,“ řekl Guttenberg, který se vrátil do své čtvrti, aby pomohl ostatním, kteří zůstali s pomocí. Pomáhal stěhovat auta, aby se ulice vyčistila, rozdával jídlo a pomáhal sousedům z jejich domů.„Všechny ty domy za mnou shořely do základů, kde si jejich rodiny užívaly krásné společné chvíle s přáteli a rodinou,“ řekl Guttenberg, zatímco ukazoval na jeden ohořelý dům, než smutně sklopil hlavu. „Teď je tu opravdu hodně bolesti. Dělám, co mohu, abych ji pomohl zmírnit.“„Každý udělá to, co dělají normální lidé: Pomáhají si navzájem, dávají si jídlo a vodu, pomáhají si na svých dvorcích, na svých předních dvorcích,“ řekl. „I když je někdo herec, producent, scénárista, režisér, všichni jsme jenom lidé... Možná, že lidé mohou na jednom místě přispět do nějakého fondu. Ale já si prostě myslím, buďte teď dobrým sousedem.“Na dotaz agentury AP ohledně časového harmonogramu obnovy jeho sousedství Guttenberg uvedl, že obnova a úplné uzdravení může trvat pět až deset let. „Bude to hodně práce,“ řekl. „Bude to neuvěřitelné, pokusit se to znovu vybudovat. Znovu vybudovat všechny ty krásné stromy, domy a maloobchodní prodejny a životní styl. Psychologie toho všeho, to bude trvat dlouho.“V jižní Kalifornii jsou otevřeny útulky poskytující potraviny, zdravotní služby a další podporu, uvedl Americký červený kříž. Těm, kteří hledají přístřeší, radí:Červený kříž: volejte 1-800-RED CROSSNavštivte redcross.org/sheltersPoužijte aplikaci Červeného kříže pro případ nouzeZveřejnil také rady pro evakuaci na webu X:Zaparkujte auto ve směru evakuační trasy.Domácí zvířata držte v jedné místnosti, abyste je mohli rychle uchopit.U dveří nechte tašku s nouzovými zásobami., informuje Press Association (PA).Během podcastového rozhovoru s Joem Roganem Gibson vyjádřil frustraci a řekl, že Newsom „neudělal nic“, aby pomohl řešit základní ekologické problémy, které zůstávají v jižní Kalifornii problémem již mnoho let.„Myslím, že Newsom řekl 'budu se starat o lesy a udržovat je a dělat všechny tyhle věci' - neudělal nic,“ řekl Gibson Roganovi.„Myslím, že všechny naše daně šly pravděpodobně na Gavinův gel na vlasy,“ zažertoval Gibson. „Je to smutné, to místo prostě hoří.“Gibson se také svěřil, že jeho dům byl zničen při požárech v Los Angeles, když byl pryč a natáčel rozhovor pro podcast. V pořadu NewsNation's Elizabeth Vargas Reports Gibson uvedl, že se po natáčení pořadu Joe Rogan Experience vrátil z texaského Austinu a zjistil, že jeho dům v Malibu je „úplně spálený“.Devětašedesátiletá hvězda Šíleného Maxe popsala ztrátu jako „emotivní“ a „zničující“, ale snažila se zůstat optimistická, když řekla, že jeho rodina je „šťastná a zdravá a mimo nebezpečí“.„Dělal jsem Roganův podcast, byl jsem trochu špatně naladěný, když jsme mluvili, protože jsem věděl, že moje čtvrť hoří, tak jsem si říkal: 'Zajímalo by mě, jestli je můj dům pořád tam', ale když jsem přišel domů, jistě, nebyl tam,“ řekl.Gibson dodal:Ještě nikdy jsem neviděl takový požár, je to samozřejmě zničující, je to emotivní. Žijete tam dlouho a měli jste tam všechny své věci. Žil jsem tam asi 14, 15 let, takže to pro mě byl domov.Měl jsem tam spoustu osobních věcí, které už nemůžu dostat zpátky - všechno od fotografií přes složky až po prostě osobní věci, které jsem tam za ty roky měl.To všechno se dá nahradit. Jsou to jen věci. A dobrá zpráva je, že ti z mé rodiny a ti, které mám rád, jsou v pořádku, všichni jsme šťastní a zdraví a mimo nebezpečí.“Při letu na jih skrz zakouřenou oblohu podél slavného pobřeží Malibu jsou vyhořelá sídla zprvu výjimkou - osamělé trosky, které doutnají mezi řadami neporušených, zářivých vil na pláži.Když se však přiblížíte k Pacific Palisades, z malých ohořelých trosek se stanou ojedinělé shluky a pak nekonečné řady ohořelých, rozpadlých domů.Ze vzduchu se začíná rýsovat rozsah zkázy, kterou požár v Palisades způsobil v těchto dvou čtvrtích: celé ulice v troskách, zbytky kdysi nádherných domů, z nichž zbyl jen popel a vzpomínky.Přístup do této zcela zničené oblasti je od úterý, kdy požár vypukl, pro veřejnost a dokonce i pro evakuované obyvatele z velké části uzavřen.Tento největší z mnoha požárů, které zasáhly Los Angeles, nyní zachvátil více než 19 000 akrů (7 700 hektarů) v Pacific Palisades a Malibu.Předběžný odhad zničených staveb se pohybuje „v tisících“, uvedla na čtvrteční konferenci šéfka městských hasičů Kristin Crowleyová. „Dá se říci, že požár v Palisades je jednou z nejničivějších přírodních katastrof v historii Los Angeles,“ uvedla Crowleyová.Reportéři agentury AFP, kteří ve čtvrtek zkoumali scénu z vrtulníku, mohli s tímto názorem jen těžko polemizovat.Na některých z těchto velmi žádaných pozemků na pobřeží oceánu v Malibu, které si oblíbily slavné osobnosti, naznačovaly kostry budov honosný rozsah toho, co bylo zničeno.Jiná mnohamilionová sídla zmizela úplně, zdálo se, že je síla požáru v Palisades smetla do Tichého oceánu. A nad Malibu, tenkým kouskem luxusního nábřeží, se tyčí samotný Pacific Palisades - bohatá náhorní plošina drahých nemovitostí, nyní opuštěná.Ne celý vrchol kopce je zčernalý. Několik velkolepých domů zůstalo nepoškozených. Některé ulice zůstaly zcela ušetřeny. Ale na jižním konci Palisades se sítě silnic, které byly až do úterý lemovány nádhernými domy, nyní podobají provizorním hřbitovům.Tam, kde kdysi stály řady rodinných domů, zbyly jen občasné komíny, zčernalé pařezy a ohořelé dřevo.Na čtvrteční tiskové konferenci popsal losangeleský okresní prokurátor Nathan Hochman procházku přes Pacific Palisades k pozůstatkům domu své sestry jako „apokalyptickou“.„Od devadesátých let, kdy Los Angeles postihly požáry, záplavy, zemětřesení a nepokoje, jsem neviděl takovou katastrofu, jaká se stala tady v našem městě,“ řekl.„Je to šílené,“ souhlasil Albert Azouz, pilot vrtulníku, který létá na zdejším nebi už téměř deset let a ve čtvrtek pozoroval zkázu z výšky. „Všechny ty domy jsou pryč.“Nejméně 180 000 lidí dostalo příkaz k evakuaci, informuje agentura Associated Press (AP), a požáry zachvátily asi 45 mil čtverečních (117 km2 ) - zhruba tolik, kolik má San Francisco. Požár v Palisades je již nyní nejničivějším v historii Los Angeles.Všechny školy ve sjednoceném školském obvodu Los Angeles, druhém největším v zemi, budou v pátek kvůli hustému dýmu, který se nad městem vznáší, a místy padajícímu popelu uzavřeny a vyučování bude obnoveno až po zlepšení podmínek, uvedli úředníci.Nejméně 20 osob bylo zatčeno za rabování a město Santa Monica vyhlásilo kvůli bezpráví zákaz vycházení, uvedli úředníci.