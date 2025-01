Izrael zničil Gazu na několik generací dopředu a svět zůstal zticha

13. 1. 2025

čas čtení 5 minut

První oficiální zmínku o tom, že se Gaza stává stále více neobyvatelnou, přednesla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) v roce 2012, kdy byl počet obyvatel pásma Gazy odhadován na 1,8 milionu. Záměrem zprávy Gaza: The Economic Situation and the Prospects for Development nebylo pouze prorokovat, ale varovat, že pokud bude svět nadále nečinně přihlížet pokračující blokádě Gazy, hrozí zde humanitární katastrofa. Přesto bylo učiněno jen málo, ačkoli OSN pokračovala v odpočítávání a zvyšovala četnost a naléhavost svých varování, zejména po válečných konfliktech v Gaze, píše americko-palestinský novinář Ramzy Baroud.

Další zpráva UNCTAD z roku 2015 konstatovala, že krize v Gaze se po dosud nejničivější válce z předchozího roku ještě zintenzivnila. Válka zničila stovky továren, tisíce domů a vyhnala z domovů desetitisíce lidí.

Do roku 2020 by se podle kritérií stanovených OSN měla Gaza stát „neobyvatelnou“. Přesto se pro nápravu krize udělalo jen málo. Počet obyvatel rychle rostl, zatímco zdroje, včetně rozlohy Gazy, se kvůli stále se rozšiřujícímu izraelskému „nárazníkovému pásmu“ zmenšovaly. Vyhlídky pro „největší vězení pod širým nebem na světě“ se ještě více zhoršily.

Mezinárodní společenství však jen málo naslouchalo výzvám UNCTAD, dalších institucí OSN a mezinárodních těles. Humanitární krize - zasazená do dlouhodobé politické krize, obléhání, opakovaných válek a každodenního násilí - se zhoršovala a 7. října 2023 dosáhla bodu imploze.

Člověk si klade otázku, zda by se současné válce a genocidě dalo předejít, kdyby svět věnoval Gaze a křiku lidí uvězněných za zdmi, ostnatým drátem a elektrickými ploty alespoň minimální pozornost.

To vše je nyní sporné. Nejhorší scénář se naplnil způsobem, který nemohly předvídat ani ty nejpesimističtější odhady palestinských, arabských či mezinárodních skupin.

Nejenže je nyní Gaza více než „neobyvatelná“, ale podle Greenpeace, bude „neobyvatelná pro další generace“. To nezávisí na odolnosti Palestinců v Gaze, o jejichž legendární nezlomnosti lze jen stěží pochybovat. Existují však základní potřeby přežití, které ani ti nejsilnější lidé nemohou nahradit pouhou touhou přežít.

Jen za prvních 120 dní války byly „ohromující“ emise oxidu uhličitého odhadnuty na 536 410 tun. Devadesát procent tohoto smrtícího znečištění „připadá na vrub izraelskému leteckému bombardování a pozemní invazi“, uvádí organizace Greenpeace, která dospěla k závěru, že celkový součet emisí uhlíku „je větší než roční uhlíková stopa mnoha klimaticky zranitelných států“.

Zpráva, kterou přibližně ve stejné době vydal Program OSN pro životní prostředí (UNEP), vykreslila stejně děsivý obraz toho, co se v Gaze odehrává jako přímý důsledek války. „Přístup k vodě a hygiena se zhroutily,“ prohlásili autoři zprávy loni v červnu. „Pobřežní oblasti, půda a ekosystémy byly vážně zasaženy,“ pokračovala zpráva.

To však bylo před více než sedmi měsíci, kdy část gazanské infrastruktury ještě nebyla zničena. Nyní je zničena téměř celá Gaza. Odpadky se hromadí již 15 měsíců bez jediného zařízení, které by je mohlo účinně zpracovat. Rozšířily se nemoci a všechny nemocnice byly buď zničeny při bombardování, vypáleny nebo srovnány se zemí. Mnoho nemocných umírá ve stanech, aniž by kdy viděli lékaře.

Bez jakékoliv pomoci zvenčí bylo přirozené, že se katastrofa zhoršila. V prosinci loňského roku vydala organizace Lékaři bez hranic zprávu s názvem „Gaza: Život v pasti smrti“. Zpráva, která je zdrcujícím čtením, popisuje stav zdravotnické infrastruktury v Gaze, který lze shrnout následovně: zdravotnická infrastruktura neexistuje.

Izrael v období od října 2023 do září 2024 zaútočil na 512 zdravotnických zařízení a zabil více než 1 000 zdravotníků. To znamená, že obyvatelstvo se snaží přežít během jedné z nejtvrdších válek, jaké kdy byly vedeny, a to bez jakékoli seriózní lékařské péče. Patří sem téměř půl milionu lidí trpících různými duševními poruchami.

Po skončení války bude Gaza znovu vybudována. Ačkoli palestinský sumud (nezlomnost) je schopen obnovit Gazu do původní podoby, ať už to bude trvat jakkoli dlouho, studie provedená britskou Queen Mary University uvádí, že pro obnovu zničených staveb se do již tak těžce postiženého životního prostředí uvolní dalších 60 milionů tun CO2.

V podstatě to znamená, že i po skončení ničivé války v Gaze a dokončení obnovy pásma budou ekologické a environmentální škody, které Izrael způsobil, přetrvávat ještě mnoho let.

Je zarážející, že právě západní země, které neúnavně hovoří o ochraně životního prostředí, jeho zachování, a které varují před emisemi uhlíku, jsou tytéž subjekty, které pomohly udržet válku v Gaze, ať už vyzbrojováním Izraele, nebo mlčením tváří v tvář probíhajícím zvěrstvům.

Cenou za toto pokrytectví je trvalé utrpení milionů lidí a devastace jejich životního prostředí. Není na čase, aby se svět probudil a kolektivně prohlásil: dost?

Celý text v anglickém originále ZDE

0