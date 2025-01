EU hodlá místo ruského plynu využívat rumunský

10. 1. 2025

Evropská unie se rozhodla do roku 2027 zcela opustit ruský plyn. Od téhož roku budou zahájeny dodávky z perspektivního rumunského černomořského pole, jehož provozovatel podepsal první smlouvu s kupujícím, kterým je Německo. Evropská unie se rozhodla do roku 2027 zcela opustit ruský plyn. Od téhož roku budou zahájeny dodávky z perspektivního rumunského černomořského pole, jehož provozovatel podepsal první smlouvu s kupujícím, kterým je Německo.

Rakouská společnost OMV, která rozvíjí rumunské pole Neptun Deep, podepsala svůj první kontrakt na vývoz plynu. Kupujícím bude německý Uniper, který do pěti let nakoupí 15 TWh (1,7 miliardy metrů krychlových); Tento objem odpovídá 1,5 % německého dovozu plynu v roce 2024.

Dodávky plynu z hlubokomořského pole Neptun Deep na rumunském šelfu v Černém moři mají být zahájeny v roce 2027. Vytěžitelné zásoby se odhadují na 100 miliard metrů krychlových (při objevení v roce 2012 bylo hlášeno 42-84 miliard), což z tohoto pole činí jedno z největších v EU. Po zahájení provozu se Rumunsko stane největší zemí produkující plyn v Evropské unii a poprvé čistým vývozcem plynu.

Odhaduje se, že během období vrcholu těžby bude produkce v Neptun Deep činit přibližně 8 miliard metrů krychlových za 10 let; v důsledku toho se produkce plynu v Rumunsku téměř zdvojnásobí. Producenti plynu vidí významný potenciál pro nové objevy v rumunském sektoru Černého moře, kde se zásoby odhadují na 200 miliard metrů krychlových, poznamenává Reuters.

Provozovatelem pole je společnost OMV Petrom, která je majoritně vlastněna OMV, a rumunská státní společnost Romgaz s 20,7 % (společnost vlastní pole z poloviny).

Oznámení o první smlouvě o dodávkách plynu s Neptun Deep přišlo týden poté, co byl zastaven tranzit ruského plynu do evropských zemí přes Ukrajinu, která odmítla smlouvu obnovit. Výsledkem je, že z pěti předválečných exportních tras plynu do Evropy Gazpromu zbyla pouze jedna – Turecký proud. Celková dodávka plynu do Evropy v roce 2023 produktovody byla odhadnuta na 27-28 miliard metrů krychlových (Gazprom již nezveřejňuje příslušné statistiky) a v roce 2024 to podle výpočtů TASS založených na denních údajích Gazpromu o tranzitu přes Ukrajinu a Evropské síti provozovatelů přepravních soustav plynu bylo 32,1 miliardy metrů krychlových.

Loni na podzim OMV, nejstarší partner sovětských a ruských plynárenských pracovníků v Evropě, ukončil po více než půl století spolupráce vztahy s Gazpromem.

Zdroj v angličtině: ZDE

