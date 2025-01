Požáry v Los Angeles jsou znásobenou klimatickou katastrofou

10. 1. 2025

Postihne nás to všechny?

Děsivá dvacetiminutová reportáž Channel 4 News z Los Angeles. Prosím, klikněte si dole v liště videa na YouTube na titulky a zvolte jejich českou verzi:





Podmínky pro lednový požár v Los Angeles dosud neexistovaly, píše meteorolog a klimatický novinář

Eric Holthaus





Výjimečná kombinace environmentálních podmínek vytvořila tento týden na jihu Kalifornie probíhající požární bouři bez známého historického precedentu.



Faktory, které vytvořily toto peklov oblasti Los Angeles, vítr o síle blízké hurikánu a sucho, předznamenávají nastupující éru znásobených událostí - souběžných typů historických povětrnostních podmínek, které se odehrávají v neobvyklých ročních obdobích a vedou k situacím, které překonávají naši schopnost reagovat.

Ve středu Joe Biden přislíbil pomoc ministerstva obrany při posilování státních a místních hasičských kapacit, což byl vzácný krok, který zdůraznil, do jaké míry rychle se šířící požáry zatěžují úsilí o reakci.



Ve středu večer měly požáry Palisades a Eaton každý rozlohu více než 10 000 akrů a zůstávaly hasiči zcela nezvládnuty. V rámci koordinovaného úsilí hlavních energetických společností v regionu o omezení rizika vzniku nových požárů v důsledku poškozeného elektrického vedení byla přibližně jedna ze tří domácností a podniků v rozsáhlém jihokalifornském velkoměstě záměrně bez proudu.



Požár v Palisades se nyní řadí k nejničivějším v historii Los Angeles - zničil stovky domů a dalších staveb a napáchal tak rozsáhlé škody, že vyčerpal městské zásoby vody. V Pacific Palisades prchali bohatí majitelé domů pěšky poté, co opustili svá auta v zablokovaných čtvrtích. V Pasadeně si rychle postupující požár vyžádal evakuaci až do městské sítě na trase slavného průvodu růží.



První odhady celkového hospodářského dopadu požárů se pohybují v desítkách miliard dolarů a mohly by je zařadit mezi nejničivější požáry v historii USA - překonaly by i požár Camp v kalifornském Paradise z roku 2018.



Hasiči čelili již druhou noc prudkému větru v členitém terénu uprostřed sucha a atmosférických podmínek, které jsou pro jižní Kalifornii mimořádně vzácné v jakémkoli ročním období, natož v lednu, v době, která je obvykle uprostřed období dešťů - o několik týdnů později (nebo dříve) v kalendářním roce, než se vyskytly jiné historické velké požáry.



Příštích několik dní bude zatěžkávací zkouškou. Přetrvávající nárazy silného a suchého větru až do začátku příštího týdne budou udržovat potenciál pro vznik dalších požárů podobného rozsahu. V nejhorším případě se nezvládnuté požáry Palisades a Eaton budou dále šířit do městské aglomerace Los Angeles, zatímco nové požáry se současně a rychle vymknou kontrole - zachvátí další čtvrti a omezí evakuační trasy rychleji, než hasiči stihnou reagovat. Za těchto podmínek je zvládnutí větrem hnaného požáru téměř nemožné.



Tyto požáry jsou přelomovým okamžikem nejen pro obyvatele Los Angeles, ale jsou symbolem nové éry komplexních, složitých klimatických katastrof. Podmínky pro lednový požár v Los Angeles nikdy v celé známé historii neexistovaly, až nyní.



Stručnou odpovědí je, že skleníkové plyny, které lidé nadále vypouštějí, podporují klimatickou krizi a způsobují, že velké požáry jsou v Kalifornii častější.



S oteplováním atmosféry se z teplejšího vzduchu vypařuje voda a sucho se může rychleji prohlubovat.



Tání arktického ledu způsobuje změny v chování tryskového proudění jet streamu, které zvyšují pravděpodobnost vzniku rozsáhlých požárů v Kalifornii způsobených větrem. Nedávné studie zjistily, že větrné události typu větru známého jako Santa Ana by mohly být v zimních měsících v důsledku klimatické krize méně časté, ale možná intenzivnější.



Složitější odpovědí je, že tyto požáry jsou obzvláště akutním příkladem něčeho, před čím klimatologové varují již desítky let: znásobené klimatické katastrofy, které při současném výskytu způsobí mnohem větší škody, než by způsobily jednotlivě. Jak se klimatická krize stupňuje, vzájemně závislé atmosférické, oceánské a ekologické systémy, které omezují lidskou civilizaci, povedou ke složitým a režimovým změnám, které je obtížné předem předvídat. Tato myšlenka byla hlavním tématem národního hodnocení klimatu Bidenovy administrativy pro rok 2023.



Během 16 měsíců od prvního setkání s tropickou bouří ve městě zažila jižní Kalifornie nejteplejší léto v historii a na začátku letošního období dešťů obdržela pouhá 2 % normálních srážek, což je nejsušší období v historii. Trávy z tropické bouře z roku 2023 jsou stále na místě a přispívají k požárům.



Samo o sobě by to byl recept na katastrofu. Ale přidejte k tomu historickou větrnou bouři Santa Ana z tohoto týdne, která sama o sobě překonala rekordy rychlosti větru v celém regionu pro jakékoli roční období, přičemž na začátku středy dosahovaly nárazy větru rychlosti až 160 km/h. To vše dohromady vytvořilo extrémní podmínky vhodné pro vznik požárů, které by samy o sobě vyčerpaly státní zdroje i během letní požární sezóny - natož v lednu, kdy je mnoho hasičů na dovolené a technika je přesunuta do skladů.



Takto vznikají zlomové situace.



Tato scéna se odehrává po celém světě, nejen při požárech.



V sezónách hurikánů 2020 a 2021 zasáhlo Louisianu a širší centrální pobřeží Mexického zálivu dohromady sedm velkých hurikánů, někdy jen v rozmezí několika týdnů. Podobný roj hurikánů se loni odehrál na Floridě. V roce 2023 vypálily lesní požáry na území Kanady více než dvojnásobek dosavadního rekordu, přičemž rozeslaly po celém kontinentu chuchvalce kouře a vyvolaly obavy o veřejné zdraví desítek milionů lidí po větru.





V následujících týdnech a měsících, až se obnoví období dešťů a dorazí další atmosférická řeka, bude Los Angeles vystaveno zvýšenému riziku katastrofálních záplav v jizvách po spáleništích požárů Palisades a Eaton, což opět umocní katastrofu pro místní obyvatele.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

