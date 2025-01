Pete Hegseth není způsobilý řídit Pentagon

13. 1. 2025

čas čtení 11 minut

Pete Hegseth postrádá důvěryhodnost a zkušenosti potřebné k vedení tak obrovského a kritického orgánu, jako je ministerstvo obrany; jeho potvrzení ve funkci ministra obrany by bylo velkým rizikem pro bezpečnost Američanů, píší Allison McManus, Dan Herman a Laura Kilbury.

Ministr obrany je základním pilířem americké národněbezpečnostní architektury. Musí zajistit, aby ozbrojené síly Spojených států zůstaly nejlépe vedené, nejlépe vycvičené a nejlépe vybavené; poskytnout Ministerstvu obrany USA (DOD) strategickou vizi pro konfrontaci s neustále se vyvíjejícím prostředím hrozeb; a dohlížet na složité operace v éře zintenzivňujícího se soupeření velmocí.

Stručně řečeno, je to práce pro výjimečného lídra s prokazatelnými úspěchy.

Hegseth je volbou pro loajalitu před kompetentností

Nominace Peta Hegsetha do čela ministerstva obrany nově zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem je v rozporu s těmito požadavky. Hegseth postrádá kvalifikaci, důvěryhodnost a vůdčí zkušenosti k řízení Pentagonu a jeho nominace odráží širší vzorec ve výběru Trumpovy administrativy: preferenci loajality nade vše ostatní. Hegsethův nedostatek zkušeností je v ostrém kontrastu s bývalými ministry obrany, jako byli Robert Gates nebo Leon Panetta, kteří dříve řídili složité vládní agentury, jako je CIA (Gates i Panetta) nebo Úřad pro řízení a rozpočet (Panetta). Hegseth také postrádá hloubku a rozmanitost minulých vedoucích pozic, které předchozí ministři, včetně Marka Espera a Ashtona Cartera, získali během dlouhé kariéry ve vládě i mimo ni.

Nezkušený ministr obrany poškozuje připravenost a péči o americké vojáky, vysílá signál slabosti protivníkům Spojených států a sníží bezpečnost Američanů doma i v zahraničí.

Hegseth postrádá životopis pro náročnou práci

Hegseth sloužil v letech 2002 až 2021 jako důstojník Národní gardy, přičemž byl bojově nasazen v Iráku a Afghánistánu. Vést Pentagon je však diametrálně odlišná výzva. Ministerstvo obrany je monstrum s téměř 3,4 miliony civilního a vojenského personálu a rozpočtem 850 miliard dolarů na fiskální rok 2025. Jeho operace pokrývají více než 80 zemí a zahrnují udržování jaderného arzenálu a poskytování pomoci při katastrofách. Rozsah a složitost operací Pentagonu vyžaduje lídry, kteří dokážou sjednotit obrovskou pracovní sílu, řídit složité systémy a vyvážit vojenskou efektivitu s fiskální odpovědností.

Jako zástupce vrchního velitele musí ministr obrany také vést národ k zajištění toho, aby vojenské operace Spojených států byly prováděny s nejvyšším ohledem na etické a právní standardy. Ministr musí zajistit dodržování amerického a mezinárodního práva ve všech vojenských nebo obranných zpravodajských operacích a musí být ochoten usilovat o odpovědnost, pokud dojde k porušení.

Hegseth nemá žádný záznam o tom, že by řídil organizaci byť jen se zlomkem takového rozsahu nebo významu. Kromě služby v Národní gardě vedl malé neziskové organizace a byl moderátorem kabelových zpráv. Hegseth prohlásil, že věří, že američtí vojáci nemusí respektovat Ženevské úmluvy – zákony, které podrobně popisují, jak by se měli vojáci a civilisté chovat a jak by se s nimi mělo zacházet během války – a podporoval ilegální mučící techniky, jako je waterboarding. Lobboval za beztrestnost pro příslušníky služby obviněné z válečných zločinů, včetně bývalého příslušníka Navy SEAL Eddieho Gallaghera, jehož vlastní četa odvážně promluvila o jeho porušování válečného práva. Tyto postoje jsou šokující pro každého vojenského důstojníka, natož pro ministra obrany, a vystavují nasazené příslušníky amerických ozbrojených sil riziku odvety.

Hegseth postrádá nezbytnou strategickou vizi pro americkou obrannou výzvu

Ministerstvo obrany funguje v třicetiletém plánovacím horizontu, což vyžaduje strategickou předvídavost pro předvídání a boj proti vznikajícím hrozbám. V současné době Spojené státy čelí náročnému a vyvíjejícímu se bezpečnostnímu prostředí. Rovnocenní a téměř rovnocenní rivalové, v čele s Čínou a Ruskem, testují americkou vojenskou výhodu a přetvářejí globální rovnováhu moci. Rychle se vyvíjející technologie, jako je umělá inteligence, již mění prostředí hrozeb a satelitní infrastruktura by mohla předstihnout americké schopnosti ve vesmíru. Nešíření jaderných zbraní bude v nadcházejících letech představovat klíčovou výzvu. Na tomto pozadí Komise pro národní obrannou strategii v červenci 2024 bez obalu zhodnotila, že "americká armáda postrádá jak schopnosti, tak kapacitu potřebnou k tomu, aby si byla jistá, že může odstrašit a zvítězit v boji".

Aby se příští ministr obrany s tímto okamžikem vyrovnal, musí být vizionářem, který dokáže předvídat hrozby; poskytovat vedení spojeným silám ve chvílích hlubokých změn; a dohlížet na nákupní, personální a provozní strategie. Vedení ministerstva obrany bude vyžadovat konfrontaci s rychlým vývojem válčení, od hypersonických zbraní k umělé inteligenci, a sladění amerických vojenských schopností s jejími strategickými cíli.

Přesto Hegsethova veřejná kariéra nevykazuje žádný důkaz o jeho schopnosti – nebo zájmu – řešit tyto naléhavé výzvy. Místo toho se zdá, že se více zajímá o rozdmýchávání kulturních válek. Hegseth zaútočil na rozmanitost v řadách ozbrojených sil a slíbil, že zruší náborové a retenční programy a provede čistky mezi důstojníky, které považuje za "woke", jako je předseda sboru náčelníků štábů generál Charles Q. Tento přístup je pro ministerstvo obrany obzvláště nebezpečný; efektivita armády závisí na její schopnosti soustředit se výhradně na ochranu národa. Místo toho, aby se Hegseth zabýval naléhavými otázkami národní bezpečnosti, zaměřuje se na kulturní bitvy a riskuje, že odvede pozornost rezortu od jeho primárního poslání: ochrany národa.

Hegseth má prokazatelné zkušenosti se špatným finančním řízením

Správa rozpočtu financovaného daňovými poplatníky ve výši téměř bilionu dolarů vyžaduje příkladnou oddanost fiskální zodpovědnosti. Bohužel v listopadu 2024 se Pentagonu nepodařilo projít auditem již sedmý rok v řadě. V roce 2020 Úřad pro vládní odpovědnost (GAO) zjistil, že ministerstvo obrany promrhalo 37 miliard dolarů jen kvůli zpožděním při zadávání veřejných zakázek. Zpráva GAO z roku 2021 zjistila, že 40 % hlavních zbrojních programů překročilo odhady nákladů nejméně o 25 %, čímž se plýtvalo miliardami dolarů daňových poplatníků. Příští ministr obrany musí zefektivnit procesy; zavázat se k reformě finančního řízení a dohlížet na ni; a řídit a spravovat dobré vztahy s Kongresem při provádění dohledu.

Hegseth postrádá potřebné dovednosti v oblasti finančního a strategického řízení. V letech 2008 až 2016 působil ve vedoucích rolích malých neziskových organizací Vets for Freedom a Concerned Veterans for America. Daňová přiznání obou těchto organizací ukazují účetní knihy s vyššími výdaji než příjmy během jeho funkčního období a časopis The New Yorker uvedl, že k jeho odchodu z obou těchto rolí přispěla závažná obvinění ze špatného finančního řízení.

Hegsethovy postoje k ženám a LGBTQI+ příslušníkům armády poškozují vojenskou připravenost

V podcastovém rozhovoru se Shawnem Ryanem ze 7. listopadu 2024 Hegseth prohlásil: "Přímo říkám, že bychom neměli mít ženy v bojových rolích. Neudělalo nás to efektivnějšími. Neudělalo nás to smrtonosnějšími. Zkomplikovalo to boj." Hegseth opakovaně útočil na pro-LGBTQI+ politiku a otevřeně se stavěl jak proti původnímu bezprecedentnímu zákonu "Neptej se, neříkej", tak proti jeho zrušení, které umožňovalo, aby všichni příslušníci služby byli posuzováni na základě jejich vojenského výcviku, připravenosti k nasazení a integrity; Hegseth řekl, že tato politika upřednostňuje sociální agendu před vojenskou připraveností. Takové pozice jsou kontraproduktivní. Připravenost armády závisí na využití jejího plného fondu talentů a výzkumy neustále ukazují, že různorodé týmy fungují lépe v prostředích s vysokými sázkami. Zatímco Hegseth tyto poznámky odvolal tváří v tvář ostré kritice poté, co Trump oznámil svou nominaci, tyto zpátečnické postoje zpochybňují Hegsethův závazek k různorodým ozbrojeným silám a civilní pracovní síle.

Zprávy o údajné intoxikaci ve vysílání během jeho působení ve Fox News a obvinění ze sexuálního obtěžování vrhají vážné pochybnosti na Hegsethův úsudek a disciplínu. Sexuální útoky a sexuální obtěžování nadále zamořují vojenské instituce. V roce 2023 Pentagon vykázal historicky nejvyšší míru sexuálních útoků na svých služebních akademiích a průzkumy Pentagonu v roce 2021 odhalily 25 % nárůst sexuálních útoků oproti roku 2018 a "téměř úplný nedostatek specialistů na prevenci".

Hegsethovy postoje k ženám a příslušníkům LGBTQI+ jsou nejen zastaralé a zpátečnické, ale jsou obzvláště problematické v době, kdy se armáda snaží splnit cíle v oblasti náboru a udržení. Vysoká úroveň služeb žen a příslušníků LGBTQI+ není předmětem debaty; Je to opatření, které je třeba uznat a podpořit, a vytvoření nepřátelského nebo nebezpečného prostředí pro tyto příslušníky služby podkopává vojenskou připravenost. Ministr obrany musí podporovat různorodou bojovou sílu a zajistit, aby všichni vojáci, bez ohledu na jejich pohlaví nebo sexuální orientaci, byli schopni sloužit zemi bezpečně a s podporou a respektem svých lídrů.

Závěr

Důsledky Hegsethova jmenování by se odrazily daleko za hranicemi Pentagonu. Jeho nedostatek důvěryhodnosti a diplomatické prozíravosti hrozí podkopat spojenectví, povzbudit protivníky a oslabit postavení Ameriky na globální scéně – to vše jsou výsledky, které zvyšují rizika pro bezpečnost amerického lidu.

Americké ozbrojené síly si zaslouží vedení, které je kompetentní, důvěryhodné a zaměřené na výzvy, které před nimi stojí. Americký lid si zaslouží ministra obrany, který bude upřednostňovat efektivní a odpovědné ministerstvo obrany připravené udržet národ v bezpečí před rychle se vyvíjejícími hrozbami. Hegseth takovým lídrem není. Jeho potvrzení je rizikem, které si národ nemůže dovolit.

Zdroj v angličtině: ZDE

