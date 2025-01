Kalifornské požáry: Hasiči se připravují na „explozivní růst požáru“ v souvislosti s vážným varováním novou předpovědí silného větru

13. 1. 2025

čas čtení 5 minut

Hasiči se připravují na „explozivní růst požáru“ v souvislosti s vážným varováním novou předpovědí silného větru



Hasiči varují před „kritickým počasím“ až do středy s rizikem výrazného a rychlého šíření požáru



Jedna obyvatelka Brentwoodu v Los Angeles svědčí:



"Jak se rozhodujete, co si vzít, když žijete v domě 28 let a máte spoustu věcí, které máte rádi, a musíte si vzít, kufry s věcmi? Prostě se rozhodnete, že ítuhle mikinu si vezmu a tuhle nechám. Nosím tyhle boty, ty si nechám, to je jedno. Chci říct, že realita se dostaví, až když nedej bože, jako někteří z těch lidí, kteří přišli o dům.“



Další, Aaron McNeil, byl se svou ženou a dvěma dětmi evakuován do hotelu v Culver City. V neděli odpoledne se mohl vrátit do svého domu pro další věci.



"Zatím netušíme, kdy evakuaci zruší. Takže jen proto, že nám teď alespoň dovolili vstoupit... jsme si vzali pár dalších nezbytných věcí. Držíme si palce, aby vítr, který přijde zítra a myslím, že až do středy, to zase nebičoval tak, jak to bylo."



V neděli šéfka hasičů v Los Angeles Kristin Crowleyová vyzvala lidi, aby se nepřibližovali k spáleným čtvrtím.



„V oblasti Palisades stále hoří aktivní požáry, které jsou pro veřejnost extrémně, extrémně nebezpečné,“ řekla Crowleyová během nedělního ranního brífinku. „Nejde elektřina, neteče voda, máme přerušené plynové vedení a jsou tam nestabilní konstrukce.“



Úřady varovaly, že popílek může obsahovat olovo, arzen, azbest a další škodlivé materiály.



Poté, co počet obětí požárů v Los Angeles vzrostl o víkendu na 24, úřady předpověděly, že se bude pravděpodobně zvyšovat, psi provádějí systematické prohledávání čtvrtí srovnaných se zemí požárem.



Podle úřadu koronera okresu Los Angeles bylo osm úmrtí připsáno požáru Palisades a 16 požáru Eaton.



Velitel hasičů okresu Los Angeles Anthony C. Marrone uvedl, že na pomoc hasičům při potírání plamenů šířených obnovenými poryvy dorazilo 70 dalších cisteren s vodou. „Jsme připraveni na nadcházející větrnou událost,“ řekl Marrone.



Letadla shazují zpomalovací prostředky, které budou sloužit jako bariéra podél svahů, uvedli úředníci.



Hasiči v celém okrese Los Angeles se připravují na návrat silného větru, který by mohl ohrozit nové oblasti a zablokovat snahy o omezení stávajících požárů.



„Zejména od noci v pondělí až do středy hrozí explozivní růst požárů, protože vítr opět zesílí,“ uvedl Ariel Cohen z Národní meteorologické služby. „V případě, že bude vydán příkaz k evakuaci, je třeba se jím okamžitě řídit. Vteřiny vám mohou zachránit život.“



Americká Národní meteorologická služba vydala varování s červenou vlajkou před vážnými požárními podmínkami až do středy, s trvalým větrem o rychlosti 80 km/h a nárazy v horách dosahujícími 110 km/h.



Nejnebezpečnějším dnem bude úterý, varoval v neděli večer na komunitním setkání analytik chování požárů Dennis Burns.





Podle Cal Fire, kalifornského odboru lesnictví a požární prevence, se hasiči soustředí na dva nejhorší požáry v okrese: požár Palisades, který je omezen z 11 %, a požár Eaton, který je omezen z 27 %





Školy, s výjimkou některých škol v povinných evakuačních zónách, budou znovu otevřeny v pondělí poté, co byly ve čtvrtek a v pátek uzavřeny pro všech 429 000 žáků v Los Angeles, oznámil superintendant Alberto Carvalho. I přesto se desetitisíce lidí, které obrovské požáry vyhnaly z domovů, nebudou moci vrátit nejméně čtyři dny, uvedli v neděli úředníci.









Zdroj v angličtině ZDE

O víkendu zaznamenali hasiči jisté úspěchy: požár Hurst je nyní omezen na 89 % a zničil 799 akrů, zatímco čtvrtý požár, Kenneth, hoří na ploše o něco větší než 1 000 akrů, než se ho podařilo dostat pod kontrolu v neděli brzy ráno.Uvedl, že na vyhodnocení škod bylo vyčleněno více než 50 týmů inspektorů, kteří doufají, že práce budou dokončeny do dvou týdnů.