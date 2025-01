Korespondence s Jurečkou

8. 1. 2025 / Pavel Veleman

Pan ministr má dnes dobrou náladu a srší vtipem jako o Vánocích 2023 na památném večírku… Tož si dejme všichni pozor, možná se blíží zase společenská tragédie ….

Jak se cítí levicový člověk, který bojem s jedním systémem umetal cestu jinému, který ty nerovnosti prohloubil?

Hrozně. Neskrývám, že hrozně. Jsem z toho hodně špatný. To je náš velký hřích…To je příšerné, co jsme udělali…

(Rozhovor s Jackem Kurońem (1934 - 2004, polským disidentem a ministrem práce a sociálních věcí, časopis Zdanie, 1-2/2002)



Dnes na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zavítali Tři králové, aby přinesli tradiční požehnání „K+M+B“, tedy Christus mansionem benedicat – „Kristus ať požehná tomuto domu“.



Tato krásná tradice nám připomíná hodnoty, na kterých naše společnost stojí – vzájemnou podporu, solidaritu a péči o ty, kteří potřebují pomoc. Její význam přesahuje čas Vánoc a inspiruje nás k tomu, abychom pomáhali po celý rok.



Děkujeme za návštěvu a za připomenutí důležitých hodnot, které spojují nejen nás na MPSV, ale celou společnost. Přejeme všem požehnaný nový rok!

Charita Česká republika Marian Jurečka Friends School

Škoda, že si ministra neodnesli na sv. Mikuláše čerti, ty si radši do svého království nepustil, moc lidí by v tomto smutném domě večírkových oslav politického a úředního panstva nezbylo......Tak snad v říjnu voliči tohoto specialistu odnesou na rodnou hroudu, kde může škodit alespoň jen své obci - po Drábkovi nejstrašnější člověk na MPSV (nejhorší je totálně aktivní a bezcitný víte co) , jeho neštěstí zrovna pro občany bez domova se budou jednou napravovat dlouhá léta....Člověk, který nazve člověka bez zraku, který přesně popisuje neštěstí lidí u příspěvku na péči (skvělý a statečný Petr Haraším) arogantně známou firmou, jelikož naprosto nestačí argumentačně v dialogu - není a nikdy nebyl ministr pro sociální pracovníky a již vůbec ne pro klienty - čert ho vem i s tříprocentními lidovci...

Kdo čte pečlivě příspěvky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR tak dobře ví, že Mikuláše, Anděla i Čerta jsem moc rád do svého království pustil. Já jsem bohužel tento den strávil v lavici poslanecké sněmovny, která by se díky obstrukcím opozice, dala s nadsázkou označit někdy za peklo. Takže jako by se stalo 😉

A co říkáte třeba panu Harašímovi_ Četl jste jeho otřesné příběhy v Britských listech ohledně příspěvku na péči? Jak se lékařská posudková služba naprosto neřídí judikáty soudů?

A Vy si tohoto statečného bojovníka za všechny zdravotně postižené dovolíte dehonestovat slovy - známá firma ? Já vím, že je vám utrpení našich klientů naprosto u zadku a máte jako správný teflonový muž lidí jako jsem já nebo pan Haraším jen srandu. Pochopitelně, že třeba s madam, paní Tykač je diskuse o sociální práci jiný level a s jejím manželem je jiná diskuse o tom, co Vás opravdu zajímá - ale prosím, alespoň se nám nesmějte tak papalášsky do očí. S oligarchy spojen, s oligarchy (po)souzen...To je Váš svět a já se ho opravdu "štítím", skoro stejně jako jsem se štítil Husáka a Bilaka...

Bůh s námi, leden 2025

