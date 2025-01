Trump sdílel video s hrubou urážkou Netanjahua

9. 1. 2025

čas čtení 4 minuty



Trump zveřejniů odkaz na video s Jeffreym Sachsem, ostře kritizujícím Netanjahua, a to pouhých několik týdnů poté, co izraelský premiér tvrdí, že spolu vedli „vřelý“ rozhovor



Donald Trump sdílel video, v němž je NEtanjahu charakterizován jako „hluboce temný zkurvysyn“, jen několik týdnů poté, co izraelský vůdce prohlásil, že spolu vedli „velmi přátelskou a vřelou“ diskusi o vyjednávání o rukojmích a politice vůči Sýrii.



Trump zveřejnil na sociální síti Truth klip, v němž vystupuje ekonom Jeffrey Sachs, který Netanjahua obviňuje z manipulace se zahraniční politikou USA a z organizování „nekonečných válek" na Blízkém východě.





Sachs - s nímž rozhovor vede Tucker Carlson - ve videu tvrdí, že Netanjahu od roku 1995 systematicky prosazuje strategii likvidace Hamásu a Hizballáhu tím, že se zaměřuje na jejich podpůrné vlády v Iráku, Íránu a Sýrii.



„[Netanjahu] nás dostal do nekonečných válek a díky síle toho všeho v americké politice dosáhl svého,“ říká Sachs v rozhovoru s odkazem na vliv proizraelských lobbistických skupin.



Trumpův cíl při propagaci tohoto videa není bezprostředně jasný.



Trump již v minulosti opakovaně zveřejňoval klipy a snímky, které kritizovaly politiku washingtonského establishmentu, ale toto zveřejnění přichází uprostřed intenzivního diplomatického úsilí Egypta, Kataru a současné americké administrativy o zprostředkování dohody o příměří, která by zahrnovala propuštění rukojmích.



Trumpovo rozhodnutí rozšířit Sachsovy komentáře přichází také v době, kdy sestavuje svůj vládní tým.



Jeho výběr na post ministra zahraničí, floridský senátor Marco Rubio, je proti příměří v Gaze a vyzval Izrael, aby „zničil všechny složky“ Hamásu. Jeho volba na post velvyslankyně v OSN, newyorská zastupitelka Elise Stefaniková, odmítla OSN jako „žumpu antisemitismu“ za její kritiku civilních obětí v Gaze.



Trumpův výběr na post velvyslance v Izraeli, Mike Huckabee, odmítl běžnou diplomatickou terminologii týkající se okupovaných palestinských území. „Nic takového jako Západní břeh neexistuje,“ řekl Huckabee během návštěvy Izraele v roce 2017.



Trumpův výběr na post ministra obrany, Pete Hegseth, je rovněž evangelický křesťan, jehož tetování se symboly spojenými s křižáky vyvolalo v diplomatických kruzích pozdvižení.



Sám Trump prohlásil, že pokud Hamás nepropustí rukojmí ještě před jeho nástupem do úřadu, čeká ho „peklo“.



Po 15 měsících konfliktu zůstává v Gaze zhruba 100 rukojmích, přičemž dvě třetiny z nich jsou pravděpodobně naživu. Předpokládá se, že od vypuknutí války bylo zabito více než 45 000 Palestinců, přičemž většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy byla vysídlena a snáší kruté zimní počasí.



Vztahy mezi Trumpem a Netanjahuem byly v minulosti vzájemně výhodné, ačkoli byly nepředvídatelné a někdy i transakční.



Během Trumpova prvního funkčního období přinesl Trump Netanjahuovi významná diplomatická vítězství, včetně uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami v roce 2019 a podpory Abrahámských dohod se státy Perského zálivu. Letos v létě hostil Trump Netanjahua v Mar-a-Lago během jeho cesty po USA.



Když však Trump prohrál volby v roce 2020, vyčetl Netanjahuovi, že blahopřál Bidenovi, a reportérovi Axiosu řekl: „Od té doby jsem s (izraelským vůdcem) nemluvil. Ať si trhne nohou.“



Trumpův návrat do úřadu by se však mohl ukázat jako výhodný pro Netanjahuovu expanzivní politiku, zejména pokud jde o rozšiřování osad a případnou anexi Západního břehu Jordánu.



Izraelská vláda na repost bezprostředně nereagovala.



Sachs řekl, že Trumpovi sice neradí, ale doufá, že to signalizuje posun v zahraniční politice USA.





„Neznám Trumpovy dispozice v těchto otázkách, ale velmi doufám, že osvobodí americkou zahraniční politiku ze sevření kruté, neefektivní, nezákonné a destruktivní Netanjahuovy politiky,“ uvedl.







Zdroj v angličtině ZDE

