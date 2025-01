Americký diplomat: Spojené státy nemají žádnou politiku vůči Palestině. Dělají jen to, co chce Izrael

10. 1. 2025

čas čtení 8 minut

Moderátorka, pořad World at One, BBC Radio 4, čtvrtek 9. ledna 2025: Udělaly USA dost pro zmírnění izraelské reakce na útoky ze 7. října? Mike Casey byl jedním ze dvou lidí na americkém ministerstvu zahraničí, jejichž úkolem bylo zaměřit se výhradně na Gazu. Před půl rokem rezignoval a nedávno prohlásil, že to učinil proto, že USA nemají žádnou politiku vůči Palestině. Děláme jen to, co chtějí Izraelci, řekl, a jeho už nebavilo psát o mrtvých dětech. Zde je rozhovor s ním:

Mike Casey: Když jsem byl v Jeruzalémě, každý den jsem se plně soustředil na Gazu, včetně zvláštního zaměření na Hamás, na politický život v pásmu, jak bychom řekli, takže jsem pokrýval lidská práva, náboženské otázky, vzdělávání, genderové otázky, a také jsem spolupracoval s kolegy, kteří se zaměřovali na tamní ekonomickou situaci, humanitární otázky v Gaze, a to bylo od doby, kdy jsem přijel do Jeruzaléma, včetně doby před 7. říjnem. A také jsem dohlížel na kolegy, kteří se zabývali dalšími politickými otázkami Palestiny, jako jsou izraelské osady, osadnické násilí, lidská práva, týrání vězňů, palestinská politika a podobně.



Moderátorka: A vy jste denně posílal do Washingtonu aktuální informace o tom, co jste zjistil.

Mike Casey: Ano. Posílali jsme denní zprávy o událostech a věcech, které se děly, a shrnovali jsme, co se děje. Pak jsme také psali analytičtější články.

Moderátorka: A co se dělo?

Mike Casey: Vlastně nic. Spousta informací, o nichž to někdy připadalo, že prostě házíte do koše. Protože jsme posílali hrozné zprávy o Gaze, ještě před 7. říjnem, o tamní situaci a nic. Nikdy se nic nezměnilo. Prostě nevím, jestli je nečetli, jestli je četli a ignorovali je, nevím, co se dělo, ale většina věcí, které jsme posílali zpátky, prostě nevypadala, že by to něco výrazně změnilo.



Moderátorka: Ministr zahraničí Anthony Blinken, když se ho ptali na vaše připomínky, kde jste naznačoval, že vaši kolegové žertovali, že mohou ke těm zprávám přikládat peníze, a stejně je nikdo nebude číst. Řekl, Já čtu všechno, že komentuji všechno, hledám odpovědi na všechno.





Mike Casey: A jestli to dělá, tak je to ještě horší, protože jestliže to čte všechno. On to ví. Přesto pořád dělá ta rozhodnutí, která dělá teď. Stále podporujeme genocidu. Stále popíráme míru utrpení, kterému Palestinci čelí, pokud čte všechny tyto zprávy, má všechny tyto informace. Věřím, že ano. A on prostě stále činí tato rozhodnutí a odvolával se zejména na telegramy zaslané chráněným kanálem, kde můžete napsat, že nesouhlasíte s americkou vládní politikou. Na to se odvolával v tom rozhovoru a já jsem rád, že si ty nesouhlasné telegramy přečetl a vzpomněl si na ně. Přál bych si ale, aby četl více našich pravidelných zpráv a jednal podle nich.





Mike Casey: My jsme reflektovali to, co se děje na místě. Víte, naše odborné znalosti toho, co vidíme každý den a na čem pracujeme, bylo to psaní mimo jakékoli politické úvahy ve Washingtonu. To je ta nejlepší možnost. Tohle je to, co se děje na místě, a myslím, že to je cenný pohled. Víte, psali jsme nesouhlasné telegramy na různá témata a prostě jsme potřebovali udělat víc v Gaze, abychom se pokusili pomoci tamní humanitární situaci. A to ještě před 7. říjnem. Prostě jsme psali o tom, jak je to špatné. Jak strašné to bylo. Už jenom, myslím tím selhávající vzdělávací systém, nepitná voda, kterou tam měli. Jejich úroveň rakoviny, které lidé v Gaze čelili. Ta situace byla naprosto neudržitelná. To bylo skutečně téma našich reportáží o všech palestinských problémech. Situace byla stále násilnější. Každý ukazatel, na který jste se v této situaci mohli podívat, se musel změnit. Doporučovali jsme mnoho politických možností, které bychom mohli udělat, od velmi, víte, jednoduchých věcí, jako je zvýšení počtu gazanských dělníků, kteří by mohli pracovat v Izraeli, až po rozsáhlejší záležitosti, jako jsou například celostátní volby pro Palestince. Tato doporučení jsme vydávali poměrně pravidelně, ale žádné z nich nebylo nikdy skutečně realizováno.





Moderátorka: Pracoval jste před Jeruzalémem i na jiných místech světa. Byla tam vaše zkušenost jiná?





Mike Casey: Ano, úplně jiná. Zejména v Jeruzalémě mě zaujala jedna věc: lidé prostě nevěřili tomu, co jste napsal. Byla zde aktivní snaha zdiskreditovat to, co píšete. Víte, jakýkoliv kabel, který jsem napsal o Gaze, měl asi patnáct různých zdrojů informací, a přesto se v něm lidé snaží hledat díry, aby se podle něho nemuseli chovat, aby tomu nemuseli věřit, protože vždycky odporoval samozřejmě jakémukoli narativu, který jim dávali Izraelci, a s tím jsem se v jiných aspektech své kariéry nikdy nesetkal.





Moderátorka: A proto jste došel k závěru, že USA nemají žádnou politiku. Jen dělají to, co chce Izrael.





Mike Casey: Přesně tak. Procházíme všemi kroky. Sedneme si. Provádíme strategické plánování a skutečně mapujeme, jaké jsou naše cíle, a pak neděláme nic pro to, abychom je uskutečnili. Chci říct, že prostě jen realizujeme izraelskou politiku, která je v přesném rozporu s tím, co potřebujeme udělat. Řešení dvou států. Je naším deklarovaným cílem číslo jedna, a přesto dovolíme, aby pokračovala každá politika, která tuto možnost stále více snižuje. A co pro mě opravdu ke konci byly návrhy izraelské vlády na to, jak by měla být Gaza v budoucnu řízena, které byly naprosto špatné, nefungovaly a jejich smyslem bylo, aby Gaza byla i nadále, víte, ve stavu chaosu a aby byla oddělena od zbytku Palestiny, a to je naprostý opak všech našich cílů. My jsme je plně podporovali.





Moderátorka: Mluvčí izraelského ministerstva zahraničních věcí v reakci na vaše tvrzení řekl deníku Guardian. Nevidíme důvod reagovat na nepodložená obvinění pramenící pouze z frustrace jdnoho bývalého zaměstnance.





Mike Casey: Ano, neočekával bych, že budou reagovat na cokoli, co řekneme. Chci říct, že nemají potřebu obhajovat žádné své činy nebo to, co dělají, protože vědí, že se kdykoli podvolíme čemukoli, co budou chtít. To mi v té reakci dává dokonalý smysl.





Moderátorka: A to říkáte spíše na základě toho, co jste viděl, že se stalo, než na základě toho, co jste nutně slyšel od vysokých představitelů ministerstva zahraničí? Zajímalo by mě, zda v zákulisí probíhala diplomacie, o které byste nevěděl. To znamená, že ve skutečnosti americké ministerstvo dělalo, co mohlo, ale Izrael nereagoval.





Mike Casey: No, je to možné a já bych uvítal, kdyby všichni vysocí úředníci, kteří to dělali, vystoupili a objasnili tento případ. Pokud to dělají, tak to nefunguje. Takže ať už je ta diplomacie jakákoli, pokud se tot děje, není účinná.











Existuje spousta politických kroků, které bychom mohli v tomto směru podniknout v mnoha různých otázkách. Není důvod, abychom neustále obhajovali kroky Izraele na mezinárodních fórech, to je jeden z příkladů, který je docela snadný. Nemusíme tyto body v OSN vetovat. Nyní je v americkém Kongresu snaha sankcionovat Mezinárodní trestní soud kvůli tomu, co dělá proti Izraeli, a na tom nemáme žádný zájem. Víte, některé věci, jako je rozšiřování osad na Západním břehu ve východním Jeruzalémě, prostě naprosto zabíjejí jakoukoli možnost vzniku palestinského státu. Proti tomu neustále vydáváme prohlášení. Ale neděláme nic, abychom to zastavili.



Zdroj v angličtině (audio)

Zdroj v angličtině (audio) ZDE

Existuje argument, že vzhledem k vaší úrovni služebního postavení na ministerstvu, proč by měl ministr zahraničí dělat to, co chcete, aby dělal.?Ale chci říct, že by mě jenom zajímalo, co byste chtěl, aby Spojené státy udělaly?