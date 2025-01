"Je to šance sněhové koule v pekle." Trudeau odmítá Trumpovu výhrůžku, že anektuje Kanadu

8. 1. 2025

čas čtení 7 minut

Trump pohrozil, že použije „ekonomickou sílu“, aby se Kanada stala součástí USA



Justin Trudeau odmítl hrozby Donalda Trumpa, že by USA mohly použít „ekonomickou sílu“ k anexi svého nejbližšího spojence, a prohlásil: „Neexistuje žádná šance, že by se Kanada stala součástí Spojených států. Pracovníci a komunity v obou našich zemích těží z toho, že jsme si navzájem největším obchodním a bezpečnostním partnerem,“ napsal kanadský premiér na sociálních sítích.



Trumpovy úterní úvahy přišly v době, kdy zdvojnásobil své hrozby o zavedení ochranářských cel na jednoho z největších obchodních partnerů USA. Justin Trudeau odmítl hrozby Donalda Trumpa, že by USA mohly použít „ekonomickou sílu“ k anexi svého nejbližšího spojence, a prohlásil: „Neexistuje žádná šance, že by se Kanada stala součástí Spojených států. Pracovníci a komunity v obou našich zemích těží z toho, že jsme si navzájem největším obchodním a bezpečnostním partnerem,“ napsal kanadský premiér na sociálních sítích.Trumpovy úterní úvahy přišly v době, kdy zdvojnásobil své hrozby o zavedení ochranářských cel na jednoho z největších obchodních partnerů USA.





„Kanada a Spojené státy: to by bylo opravdu něco,“ řekl z Floridy a varoval, že jeho nastupující administrativa začíná být frustrovaná z toho, co zvolený prezident označil za ‚dotace‘ pro Kanadu.



„Byli jsme dobrými sousedy, ale nemůžeme to dělat věčně a jde o obrovské množství peněz,“ řekl.



Kanadská ministryně zahraničí Mélanie Jolyová se rovněž ohradila a na sociálních sítích napsala, že Trumpovy výroky ukazují „naprostý nedostatek porozumění tomu, co dělá Kanadu silnou zemí“. Uvedla, že Kanada „nikdy neustoupí tváří v tvář hrozbám“.





Tyto výroky pravděpodobně ještě více podnítí politický zmatek v Kanadě poté, co její premiér Justin Trudeau rezignoval a parlament pozastavil činnost až do konce března.





Trudeauovo rozhodnutí rezignovat otevřelo dveře ostrému stranickému souboji před parlamentními volbami, které se uskuteční koncem tohoto roku.

V pondělí pozdě večer oznámil bývalý guvernér Bank of England Mark Carney, že zvažuje svůj vstup do boje o Trudeauaovo místo.





Vzhledem k tomu, že se všeobecně očekávají jarní volby, bude nový vůdce liberálů zastávat post předsedy vlády jen několik měsíců, než bude země hlasovat.







Zdroj v angličtině ZDE

0

257

Trump své výroky pronesl na nestrukturované, chaotické tiskové konferenci, na níž rovněž odmítl vyloučit použití vojenské síly k znovuzískání Panamského průplavu a obsazení Grónska a slíbil přejmenovat Mexický záliv na „Americký záliv“.Znovu se zamýšlel nad spojením Kanady a USA, přičemž jejich společnou hranici, stanovenou před více než 230 lety, označil za „uměle narýsovanou linii“.Na otázku, zda by použil vojenskou sílu, Trump odpověděl: „Ne, ekonomickou sílu.“ Zopakoval své nepodložené tvrzení, že USA „dotují“ Kanadu, a uvedl, že Amerika vynakládá příliš mnoho prostředků na obranu svého souseda.Trudeau v pondělí oznámil, že po téměř deseti letech u moci odstoupí, jakmile si jeho vládnoucí liberální strana vybere nového lídra.O několik hodin později Trump na sociálních sítích oživil své opakované tvrzení o přesvědčování Kanady, aby usilovala o to stát se součásí USA.„Mnoha lidem v Kanadě by se LÍBILO být 51. státem. Spojené státy už nemohou trpět obrovské obchodní deficity a dotace, které Kanada potřebuje, aby se udržela nad vodou,“ napsal Trump.V ostrém kontrastu s Trumpovým trollingem vyjádřil Joe Biden v pondělním pozdním telefonátu Trudeauovi uznání.„Během posledních deseti let vedl premiér Trudeau zemi s odhodláním, optimismem a strategickou vizí. Spojenectví USA a Kanady je díky němu silnější. Američané a Kanaďané jsou díky němu ve větším bezpečí. A svět je díky němu lepší,“ uvedl Biden v úterním prohlášení.Nejnovější vývoj však pravděpodobně ještě více prohloubí obavy, že pozastavení činnosti parlamentu, ochromeného kanadského premiéra, souboj o vedení liberálů a federální volby se odehrají v době, kdy je největší obchodní partner Kanady, USA, nejnepředvídatelnější.Carney, ekonom se zaměřením na klima, který se stal prvním ne-Britem v čele Bank of England, v prohlášení uvedl, že „toto rozhodnutí bude v nadcházejících dnech pečlivě zvažovat se svou rodinou“. Carney, dlouholetý a významný člen Liberální strany, uvedl, že je „povzbuzen“ podporou liberálních zákonodárců a lidí, „kteří chtějí, abychom pokročili s pozitivní změnou a vítězným ekonomickým plánem“.Spekulace o tom, že by Carney, který v letech 2008 až 2013 vedl Bank of Canada a v letech 2013 až 2020 Bank of England, mohl usilovat o vysokou funkci, v posledních měsících rostly, protože Trudeauova popularita klesala v souvislosti s rekordní inflací, akutní krizí bydlení, vysokými cenami potravin a únavou voličů.Je to již více než deset let, co strana naposledy vedla soutěž o post federálního lídra, přičemž Trudeau si v roce 2013 zajistil dominantní vítězství a v následujících letech stranu obnovil.Ve středu se sejde frakce liberálů, aby projednala postup výběru Trudeauova nástupce. Podle stanov strany trvá proces výběru lídra obvykle několik měsíců, nyní však do návratu parlamentu zbývá necelých 80 dní. Vedení strany doufá, že nový lídr bude zvolen do konce ledna.„Je pro mě nepochopitelné, že nemůžeme vybrat lídra Liberální strany ve lhůtě 30 až 60 dnů, zatímco premiéra Kanady nebo vůdce země můžeme podle volebního zákona vybrat ve lhůtě 30 až 60 dnů,“ řekl ministr pro imigraci Marc Miller pro CBC News.Stále však zůstávají nezodpovězené otázky ohledně toho, kdo může nového lídra volit. Trudeauovo vítězství v roce 2013 přišlo poté, co strana umožnila volit lidem, kteří nezaplatili za členství.Liberální strana je v těžké pozici, protože podle současných průzkumů se očekává, že opoziční konzervativci získají většinovou vládu. Předseda Konzervativní strany Pierre Poilievre bývalého centrálního bankéře odmítl jako „Carneyho definovaného uhlíkovou daní“, což je narážka na poplatek za spotřebu pohonných hmot, který Trudeau zavedl. Konzervativci také zvažují použití sloganu „Stejně jako Justin“ jako útok na příštího předsedu liberálů v naději, že případného nástupce spojí s nepopularitou premiéra.Trudeauův blízký přítel a bývalý hlavní tajemník Gerald Butts minulý týden ve svém příspěvku na Substacku napsal, že umožnit „hrstce aparátčíků [vybrat si] svého premiéra“ by stranu poškodilo.„Soutěže vytvářejí lepší konkurenty. V politice vytvářejí kampaně o vedení lepší volební týmy pro všeobecné volby. Trénují lidi, testují nápady, budují odolnost,“ napsal.Butts uvedl, že budoucnost strany by byla ohrožena, pokud by se konalo omezené klání svázané přísnými pravidly. „Pokud si liberálové přisvojí toto právo několika stovek lidí v Ottawě, doufám, že si uvědomují riziko, že by mohli vybrat posledního lídra strany.“Průzkum, který v pátek před Trudeauovým oznámením provedl Angus Reid Institute, ukázal, že Carney je na druhém místě mezi kandidáty, kteří by mohli Trudeaua nahradit v čele liberálů. Na prvním místě byla bývalá místopředsedkyně vlády Chrystia Freelandová, jejíž rezignace minulý měsíc zvýšila volání po Trudeauově odchodu.Pokud by Carney zvítězil v souboji o post lídra, ocitl by se v neobvyklé situaci, kdy by se stal premiérem, aniž by měl křeslo v Dolní sněmovně. Lídři stran nemusí být v případě vítězství členy parlamentu, ale konvence vyžadují, aby se o křeslo ucházeli co nejrychleji. Jagmeetu Singhovi trvalo 16 měsíců, než se stal poslancem poté, co získal vedení Nové demokratické strany.