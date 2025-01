Kritici varují, že zrušení kontroly faktů na Facebooku je „velkým krokem zpět“ pro veřejnou diskusi

8. 1. 2025

Rozhodnutí Marka Zuckerberga ohledně platforem Meta odsoudili jako lezení kamsi Donaldu Trumpovi



Rozhodnutí Marka Zuckerberga zbavit se factcheckerů na Facebooku a „upřednostnit svobodu projevu“ několik týdnů před návratem Donalda Trumpa k moci bylo v úterý odsouzeno jako „velký krok zpět“ pro veřejnou diskusi.



Zakladatel společnosti Meta oznámil několik změn na svých platformách včetně Facebooku a Instagramu ve snaze „dramaticky snížit množství cenzury“.



V úterním prohlášení uvedl, že počínaje USA budou nezávislí ověřovatelé faktů v USA nahrazeni systémem „komunitních poznámek“, podobným tomu, který se používá na sociální platformě X Elona Muska a který spoléhá na to, že uživatelé budou ke sporným příspěvkům přidávat výhrady a kontext.

Týmy moderátorů obsahu Facebooku by se také přesunuly z Kalifornie do Texasu, „kde je méně obav z podjatosti našich týmů“, uvedl Zuckerberg v pětiminutovém videoprohlášení, které Nina Jankowiczová, bývalá americká vládní úřednice pověřená bojem proti dezinformacím, označila za „úplné pokleknutí před Trumpem“.



Změny ve způsobu, jakým Meta filtruje obsah, by také znamenaly, že „zachytíme méně špatných věcí“, přičemž stále budeme brát vážně „spoustu legitimně špatných věcí, které tam jsou, drogy, terorismus, zneužívání dětí“, řekl Zuckerberg.



Řekl, že factcheckeří jsou „příliš politicky zaujatí“ - což organizace zabývající se kontrolou faktů důrazně popírají - a uvedl, že Meta se „zbaví spousty omezení týkajících se témat, jako je imigrace a gender, která se prostě vymykají hlavnímu proudu diskurzu“.



Čtyřicetiletý miliardář uvedl, že tato změna je reakcí na prezidentské volby v USA, které označil za „kulturní zlom směrem k opětovnému upřednostňování projevu“.



Vztahy mezi Trumpem a Zuckerbergem byly jako na horské dráze: Trump vyhrožoval technologickému šéfovi vězením, pokud bude zasahovat do voleb, a poté došlo k listopadovému sblížení, kdy se konala večeře v Mar-a-Lago a Zuckerberg věnoval Trumpovi 1 milion dolarů.



Trump v úterý uvedl, že změny byly „pravděpodobně“ reakcí na jeho varování, a dodal: „Myslím, že ušli dlouhou cestu, Meta, Facebook.“



Minulý týden bylo oznámeno, že bývalý britský vicepremiér Nick Clegg odchází z funkce prezidenta pro globální záležitosti společnosti Meta a nahradí ho prominentní republikán Joel Kaplan. Do představenstva společnosti Meta byl rovněž jmenován Dana White, významný Trumpův příznivec.



Na tuto zprávu však se zděšením reagovali aktivisté kampaně proti poškozování žen, dětí a etnických menšin prostřednictvím sociálních médií a také vědci.



Skupina Global Witness, která se zabývá lidskými právy, uvedla: „Zuckerbergovo oznámení je zjevným pokusem přitulit se k nastupující Trumpově administrativě - se škodlivými důsledky. Díky těmto změnám bude pro ženy, osoby LGBT+, ůidi barevné pleti, vědce a aktivisty ještě nebezpečnější vyjadřovat se na internetu, kde již nyní čelí nepřiměřenému obtěžování a útokům.“



Centrum pro informační odolnost, organizace, jejíž činnost zahrnuje sledování nenávistných projevů a dezinformací na internetu na základě pohlaví etnicity a sexuality lidí, varovalo, že jde o „velký krok zpět pro moderování obsahu v době, kdy se dezinformace a škodlivý obsah vyvíjejí rychleji než kdy jindy“.



Ian Russell, otec čtrnáctileté Molly Russellové, která si vzala život po zhlédnutí tisíců obrázků propagujících sebevraždu a sebepoškozování na sociálních sítích, včetně Instagramu, uvedl, že tyto kroky „mohou mít neblahé důsledky pro mnoho dětí a mladých dospělých“.



Řekl, že je „zděšen tím, že společnost hodlá přestat proaktivně moderovat mnoho forem škodlivého obsahu a jednat pouze v případě, že obdrží stížnost uživatele“.





Společnost Meta uvedla, že obsah o sebevraždách, sebepoškozování a poruchách příjmu potravy bude i nadále považován za „porušení s vysokou závažností“ a že „bude i nadále používat naše automatizované systémy ke skenování tohoto obsahu s vysokou závažností“.

Evropu uvedl jako místo se „stále rostoucím počtem zákonů, které institucionalizují cenzuru a ztěžují budování čehokoli inovativního“, a řekl: „V latinskoamerických zemích existují tajné soudy, které mohou společnostem nařídit, aby v tichosti něco stáhly.“







V Londýně se mluvčí premiéra Keir Starmer odmítl vyjádřit k Zuckerbergovým výrokům, ale zdůraznil, že Spojené království má vlastní ochranu v novém zákoně o bezpečnosti na internetu.Dodal: „Naše ustanovení o bezpečnosti online, která přicházejí v březnu, patří k nejsilnějším v nabídce.“Mluvčí britského ministerstva pro vědu, inovace a technologie uvedl: „Pozorně sledujeme oznámení společnosti Meta, které má dopad na její americkou platformu. Britský zákon o bezpečnosti online je zavazuje k odstraňování nezákonného obsahu a obsahu škodlivého pro děti zde ve Spojeném království a my nadále naléhavě vyzýváme společnosti provozující sociální média, aby bojovaly proti šíření dezinformací, které hostují na svých platformách.“Angie Drobnic Holanová, ředitelka organizace International Fact-Checking Network, která certifikovala ověřovatele faktů využívané společností Meta, popřela, že by ověřovatelé faktů byli zaujatí, a uvedla: „Tato útočná linie pochází od těch, kteří mají pocit, že by měli mít možnost přehánět a lhát bez vyvrácení nebo popření.“Chris Morris, výkonný ředitel britské organizace Full Fact zabývající se kontrolou faktů, kterou Meta financovala za účelem kontroly obsahu Facebooku, označil toto oznámení za „krok zpět, který hrozí mrazivým efektem po celém světě“. Řekl, že ověřovatelé faktů jeho organizace posuzují tvrzení „všech politických stran stejně přísně a díky našemu závazku k pravdě pohánějí k odpovědnosti ty, kteří jsou u moci“.„Vyřazení factcheckerů z konverzace nepomůže společnosti zvrátit rychle rostoucí počet dezinformací,“ řekl.Zuckerberg uvedl, že odstranění některých omezení obsahu týkajících se témat, jako je gender a imigrace, „zajistí, že lidé budou moci na našich platformách sdílet své názory a zkušenosti“, a řekl, že zaměření filtrů, které skenují příspěvky kvůli porušování zásad, se přesune na řešení pouze nezákonných a vysoce závažných porušení.„Jejich omezením výrazně snížíme množství cenzury na našich platformách,“ řekl. „Vyladíme také naše filtry obsahu tak, aby vyžadovaly mnohem vyšší důvěryhodnost před stažením obsahu. Skutečnost je taková, že se jedná o kompromis. Znamená to, že zachytíme méně špatných věcí, ale také snížíme počet příspěvků a účtů nevinných lidí, které omylem odstraníme.“Řekl, že Meta bude „spolupracovat s prezidentem Trumpem, aby zatlačila na vlády po celém světě, které jdou po amerických společnostech a tlačí na větší cenzuru“.