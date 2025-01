Britská Dolní sněmovna: Lidé v Gaze se ocitli v „pekelné smyčce zkázy“, stěžují si poslanci v parlamentě

7. 1. 2025

Lidé v Gaze jsou uvězněni v „pekelné smyčce zkázy“, řekli v úterý v Dolní sněmovně poslanci, a náměstek ministra zahraničí čelil kritice všech hlavních stran kvůli neochotě vlády být kritičtější k politice Izraele ve válce v Gaze

Layla Moranová, poslankyně za liberální demokraty, použila tuto větu, když položila naléhavou otázku týkající se situace v Gaze.

Moranová, která je křesťanského palestinského původu, se zeptala, co britská vláda dělá pro to, aby zabránila zabíjení Palestinců. Odvolávala se na Mohammada, chirurga žijícího ve Spojeném království, který ji operoval a jehož rodina je uvězněna v uprchlickém táboře Džabalíja v Gaze. Poslancům řekla:

Je mi líto, že musím oznámit, že tento víkend smrt nezaklepala na dveře, ale byla shozena přesným dronem, když Mohammadův bratr a jeho syn šli 10 metrů pro pomoc.

Syn zemřel na poranění mozku. Dvě třináctileté dívky a jejich matka mají zranění od střepin a Mohammadův starší otec, který už byl nemocný, je v nemocnici. Ta tříletá, její matka a jeho matka jsou samy v domě a nikdo jim nepomáhá sehnat jídlo.

Nejedná se zjevně o militanty. Jsou nemocní. Nejsou legitimními válečnými cíli. Pro tohle neexistuje žádná omluva. Mohammad mi řekl, že si připadají jako v Hladových hrách, vyhýbají se dronům, shánějí základní věci, i kdyby chtěli odejít, jak by mohli? Moranová se zeptala britského náměstka ministra zahraničí Hamishe Falconera, co dělá Velká Británie, aby zastavila zabíjení. Řekla:

"Lidé v Gaze jsou uvězněni v pekelné smyčce zkázy. Nemocnice jsou zdecimované, příměří slíbeno a nikdy nedodrženo. A tak znovu naléhám na vládu: Je toto opravdu všechno, co má Spojené království k dispozici?



Nasadili jsme vše, aby to přestalo? Kdy uznáme Palestinu? Proč jsme nezastavili obchod se zbraněmi pro Izrael? A kdy vláda zakáže obchodování s nelegálními osadami? Frustrace je hmatatelná. Náš zármutek je nezměrný. Lidé v celém Spojeném království se na to dívají s hrůzou a hrůza v Gaze musí okamžitě přestat."



Kit Malthouse, bývalý ministr za Konzervativní stranu, rovněž kritizoval izraelskou politiku. Řekl: „Chtěl jsem se zeptat na mrznoucí děti, na děti, které mrznou, zatímco je zakázáno do Gazy dovážet přikrývky, ale nemyslím si, že proti tomu budeme něco dělat. Nebo proti odepření přístupu k lékům na rakovinu, anestetikům či berlím nebo bombardování každé jednotlivé nemocnice.



Pan náměstek ministra nám tady říká, že on a jeho tým jsou frustrovaní. Ale vzhledem k jen částečnému uplatňování mezinárodního práva a neochotě vlády podniknout jakékoli významné kroky, které by buď přiměly Izrael k nastolení příměří, nebo k dodržování mezinárodního práva, spíše než že je frustrován, není mu stydno? Že se miliony lidí v této zemi i po celém světě domnívají, že v jádru britské zahraniční politiky je v tomto ohledu neodmyslitelný rasismus? To říká, že na palestinských životech záleží mnohem méně než na jiných životech nebo dokonce než na izraelských životech.



A John McDonnell, bývalý labouristický stínový ministr financí, řekl, že Spojené království by mělo vyhostit izraelskou velvyslankyni Cipi Hotovelyovou. Vysvětlil to:



Myslím si, že tato vláda by se mohla ujmout vedoucí úlohy v izolaci Izraele, aby se dosáhlo nějaké formy vyjednávání, ale mohu říci jednu věc, která mě obzvláště štve? Je to to, že tu máme izraelskou velvyslankyni, která je zastánkyní „velkého Izraele“, odmítá uznat palestinský stát, odporuje všem rezolucím OSN, které byly přijaty o tom, jak můžeme zajistit ten mír, a přesto zůstává v této zemi. Proč tu izraelskou velvyslankyni nevyhostíme?



Náměstek ministra zahraničí Hamish Falconer ve svém úvodním prohlášení řekl:



Spojené království co nejdůrazněji odsuzuje omezení pomoci ze strany Izraele. Rozsah lidského utrpení je nepředstavitelný. Jasně jsme řekli, že se jedná o krizi způsobenou člověkem, a Izrael musí okamžitě jednat a řešit ji.



Letecké údery ve vymezené humanitární zóně ukazují, že pro civilisty již nezbývá žádný bezpečný prostor. Zprávy o tom, že až osm dětí zemřelo v důsledku chladného počasí, jsou skandální.



V reakci na McDonnella a jeho výroku o izraelské velvyslankyni Falconer uvedl, že je chybou myslet si, „že kdybychom měli zástupce, kteří by byli politicky více podle našeho gusta, pak by to bylo jednodušší“.



K Malthouseovi byl však kritičtější. V reakci na toryovského poslance řekl:



Pokud mi poslanci z lavic naproti mně chtějí dávat zabrat ohledně toho, co se dělá ve vztahu k lidem v Gaze, chci poukázat na to, co jste tedy dělali vy, když jste byli ve vládě, ať už se to týká pomoci do Gazy, ať už se to týká Mezinárodního trestního soudu, Mezinárodního soudního dvora.



Naléhavé otázky obvykle trvají asi 45 minut, ale v úterý odpovědi trvaly více než hodinu a půl.





Zdroj v angličtině ZDE



