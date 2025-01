Společnost Meta jmenuje trumpovce Danu Whitea členem svého představenstva

7. 1. 2025

čas čtení 1 minuta

Zuckerbergova firma Meta přidává do představenstva Trumpova spojence v rámci posledního manévru ke zlepšení vztahů se zvoleným prezidentem



Společnost Meta jmenovala do své správní rady tři nové členy, mezi nimiž je i Dana White, prezident a generální ředitel Ultimate Fighting Championship (UFC) a známá postava z okolí nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa. Společnost Meta jmenovala do své správní rady tři nové členy, mezi nimiž je i Dana White, prezident a generální ředitel Ultimate Fighting Championship (UFC) a známá postava z okolí nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa.









White měl zase řečnické role na republikánských sjezdech v letech 2016, 2020 a 2024 a v listopadu se objevil na pódiu na Trumpově vítězném volebním večírku, kde dokonce krátce promluvil k davu.





Zdroj v angličtině ZDE

0

266

Přizvání Whitea do představenstva je Zuckerbergův nejnovější manévr, jak zlepšit vztahy s Trumpem, který měl kdysi zákaz vstupu na Facebook. Poté, co Trump v listopadu zvítězil ve volbách, Zuckerberg povečeřel v klubu Mar-a-Lago na Floridě, kde nově zvolený prezident pobýval, daroval mu chytré brýle Meta Ray-Bans a Meta věnovala 1 milion dolarů na Trumpův inaugurační fond. Podobné částky věnovaly i další velké technologické společnosti, například Amazon. Společnost Meta také povýšila svého nejvýznamnějšího konzervativce Joela Kaplana na nejvyšší politickou funkci ve firmě, což je další krok, který má posílit vazby na konzervativce.Trump je dlouholetým fanouškem UFC a často navštěvuje významné zápasy. Jeho vazby s Whitem sahají až do roku 2001, kdy White uspořádal UFC v republikánově bývalém kasino-hotelu v Atlantic City v New Jersey, Trump Taj Mahal. Trump se s Whitem v průběhu let objevoval také na zápasech UFC, zejména v rámci své kampaně v roce 2024, kdy se snažil oslovit mladší mužské voliče.