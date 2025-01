Roste tlak na EU, aby proti Muskovu vměšování použila legální zbraně

8. 1. 2025

Na co ještě čekáš, Bruseli?

Rozhodnutí Elona Muska hostit německou krajně pravicovou vůdkyni Alici Weidelovou v živém vysílání na X vyvolává zuřivost vůdců Evropské unie a zákonodárců, kteří v pondělí vyzvali Brusel, aby využil veškerou svou právní sílu a držel miliardáře a technologického magnáta na uzdě.

V reakci na to Evropská komise uvedla, že zakladatel SpaceX a vysoce postavený člen nastupující Trumpovy administrativy by se skutečně mohl dostat do úzkých právních vod podle podmínek nového digitálního souboru pravidel EU, v závislosti na tom, do jaké míry je čtvrteční živý přenos považován za nespravedlivou výhodu Weidelové proti soupeřům před německými volbami 23. února.

Po celé Evropě je spojení s Weidelovou považováno za pobuřující krok, protože členové její populistické a protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) jsou již léta obviňováni z přikrášlování a zlehčování nacistických zločinů. AfD je v současné době v průzkumech druhá.

Francouzský prezident Emmanuel Macron rychle obvinil Muska, že ve své hlasité podpoře AfD zašel příliš daleko. "Kdo by si to před deseti lety dokázal představit, kdyby nám bylo řečeno, že vlastník jedné z největších sociálních sítí na světě bude podporovat nové mezinárodní reakční hnutí a přímo zasahovat do voleb," řekl v projevu v Elysejském paláci.

Tlak je nyní na Evropskou komisi, aby reagovala, vzhledem k tomu, že má na starosti prosazování evropského aktu o digitálních službách, který dohlíží na platformy sociálních médií včetně X a hrozí do očí bijícími pokutami až do výše 6 % globálního obratu, nebo dokonce dočasným blokováním, pokud dojde k jeho porušení.

Nespravedlivá výhoda

Klíčový problém, kterému by Musk podle DSA právně čelil, se netýká ani tak obsahu, jako spíše toho, do jaké míry by expozice na platformě tak velké jako X poskytla AfD nespravedlivou veřejnou výhodu nad jejími soupeři před hlasováním.

Bývalý digitální vymahač EU Thierry Breton v sobotu uvedl, že Weidelové bude nabídnuta "významná a cenná výhoda" oproti jejím konkurentům, a připomněl Muskovi, aby dodržoval své povinnosti v oblasti zákona EU o sociálních médiích.

Německá europoslankyně za Zelené Alexandra Geeseová definovala problém následovně: "Elon Musk chatuje s vůdkyní AfD Alicí Weidelovou na X, na kterou se vztahuje svoboda projevu. Jeho algoritmická manipulace, která záměrně zaplavuje německé časové osy X krajně pravicovou propagandou a přehlušuje progresivní obsah, taková není."

