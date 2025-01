Před potrhlým RFKismem existoval potrhlý lysenkismus

6. 1. 2025

čas čtení 9 minut

Existuje nebezpečí, že do čela mocného amerického ministerstva zdravotnictví dosadíme šarlatána a konspiračního teoretika, upozorňuje Gabriel Schoenfeld. Existuje nebezpečí, že do čela mocného amerického ministerstva zdravotnictví dosadíme šarlatána a konspiračního teoretika,

Někteří liberální komentátoři navrhli, že kritici Roberta F. Kennedyho mladšího by neměli oponovat nebezpečnému kandidátovi Donalda Trumpa na ministra zdravotnictví a sociálních služeb, ale měli by najít způsoby, jak mu vyhovět.

Lékařka Rachael Bedardová v listopadovém článku pro New York Times argumentovala pro nalezení "společného základu" s antivakcinačním ideologem. "Nemůžeme strávit čtyři roky jen bojem proti jeho agendě," napsala. Místo toho by se kritici RFK juniora měli pokusit "proměnit jeho nejoprávněnější kritiku amerického systému zdravotní péče v konstruktivní reformy". V následném rozhovoru tento týden Bedardová trvá na tom, že RFK Jr. "nepodsouvá příčetnost", chce být jen realistická a uznat, "že za ním stojí sílící hnutí lidí, kteří neodejdou jen proto, že na ně křičíme."

Mezitím Adam Jentleson, bývalý demokratický kongresman – zastával prominentní posty pod senátory Johnem Fettermanem a Harrym Reidem – vyzval ke snaze přimět RFK Jr., aby "požehnal další vlně vakcín". Jak si Jentleson myslí, že by se notorický antivaxer mohl nechat přesvědčit, aby udělal obrat, zůstává nevyřčeno. Jentleson chce jen "stavět mosty".

Ve chvíli, kdy bychom o této nominaci měli uvažovat z hlediska potenciálního rizika pro lidské životy, celá tato zmatená analýza vědy a politiky připomíná chmurnou epizodu z minulého století, která je pro dnešek varovným příběhem: kariéru sovětského biologa Trofima Lysenka.

Lysenko se narodil v roce 1898 a na svém kontě měl úspěchy velkého významu. Většina z nich se odehrála v oblasti agronomie, kde prosazoval revoluční soubor myšlenek – nyní známý jako lysenkismus. Jeho hlavní tvrzení byla, že geny neexistují, že získané vlastnosti mohou být zděděny a že dědičnost sama může být změněna "výchovou" rostlin.

Jedna taková forma vzdělávání se nazývala "vernalizace" – představa, že výnosy plodin by se dramaticky zvýšily, kdyby semena, která obvykle odumírají v krutých mrazech, byla před výsevem vystavena nižším teplotám. Takovéto "postřehy", odvozené v posledku z marxistické ideologie namísto legitimního empirického výzkumu, byly uvedeny do praxe ve velkém měřítku, nejprve v SSSR a poté v komunistické Číně. Následovala rozsáhlá neúroda a pak hladomory, při nichž zahynuly miliony lidí.

Lysenko – pomatenec s mocí sovětského státu za zády – byl držitelem mnoha ocenění, včetně osmkrát Leninova řádu a třikrát Stalinovy ceny. Lysenko zemřel přirozenou smrtí v roce 1976.

Tato historie masivních, státem sponzorovaných vědeckých podvodů je relevantní pro Trumpův pokus dosadit Kennedyho na nejvyšší pozici ve zdravotnictví v americké vládě. Ministr zdravotnictví a sociálních služeb dohlíží na vše od bezpečnosti potravin přes lékařský výzkum a soukromé zdravotní pojištění až po epidemiologii a Medicare a Medicaid - a mnohem, mnohem více.

Stejně jako Lysenko, i RFK Jr. se odklonil od vědy, i když si nárokuje její plášť. Je zastáncem konzumace syrového mléka navzdory prokázaným bezpečnostním výhodám pasterizace (zrovna minulý měsíc bylo v Kalifornii zjištěno, že syrové mléko obsahuje ptačí chřipku). Je proti fluorizaci vody navzdory prokázaným přínosům pro zdraví zubů. Ale právě pro svůj odpor k očkování – a své lži o nich – je nejvíce známý a nejnebezpečnější.

Kennedyho pozice v čele HHS by mu dala na starost program Vakcíny pro děti. Zachránila miliony životů tím, že imunizovala děti proti nemocem, jako jsou dětská obrna a spalničky, které jsou dnes díky vakcínám vzácné. Dohlížel by také na Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, které má jako jednu ze svých nejdůležitějších rolí rozhodovat o tom, které vakcíny jsou zdravotní pojišťovny povinny hradit.

Jistě, při lobbování za své potvrzení Kennedy řekl, že "vakcíny nikomu nevezmeme". Říká také, že jeho cílem je zlepšit vědu o bezpečnosti vakcín a nechce nic jiného než poskytovat "dobré informace", aby lidé "mohli činit informovaná rozhodnutí".

Ale ve světle některých jeho dalších prohlášení je to všechno neupřímné. Jednou z jeho "dobrých informací" – zopakovanou v rozhovoru pro Fox News v roce 2023 – je, že vakcíny způsobují autismus. Tato teorie byla poprvé popularizována britským lékařem Andrewem Wakefieldem v časopise Lancet v roce 1998. Ale Wakefield byl zdiskreditován a jeho článek v Lancetu byl stažen, protože byl podvodný. Navzdory četným studiím, které od té doby nezjistily žádnou souvislost mezi vakcínami a autismem, Kennedy vytrvale vytruboval svůj názor do světa a zašel ještě dále, když tvrdil, že "žádná vakcína není bezpečná a účinná". Pozoruhodné je, že právník, kterého si Kennedy vybral, aby prověřoval kandidáty na pozice v HHS, podal petici Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby zrušil schválení vakcíny proti obrně. Kennedy na sociálních sítích označil očkování proti COVIDu za "zločin proti lidskosti". Odhaduje se, že vakcíny proti COVIDu zabránily do roku 2022 jen ve Spojených státech 3,2 milionu úmrtí.

RFK Jr., osoba bez lékařského nebo vědeckého vzdělání, si evidentně neuvědomuje, že vakcíny jsou jedním z největších úspěchů lidstva. Neštovice, nejsmrtelnější nemoc v lidské historii, byly vymazány z povrchu zemského. Dětská obrna, pohroma, která vyděsila generace Američanů a svrhla amerického prezidenta, byla z velké části odsunuta na smetiště dějin, přinejmenším v rozvinutém světě. Vzteklině, vždy smrtelné nemoci, lze předejít očkováním (chce RFK Jr. přestat očkovat i Fida?). Nové vakcíny mohou dokonce zabránit rakovině. To jsou "dobré informace".

I kdyby RFK Jr. nečekaně neudělal absolutně nic, aby zabránil vývoji a distribuci vakcín, pouhé povýšení někoho s takovými názory do pozice národní autority by podkopalo důvěru veřejnosti ve vakcíny a zvýšilo váhavost vůči očkování, což by mělo vážně škodlivé důsledky pro veřejné zdraví. Pokud míra proočkovanosti dostatečně klesne, záškrt, spalničky, žlutá zimnice, pásový opar a mnoho dalších infekčních nemocí, které jsou dnes relativně v klidu, se mohou znovu dostat do popředí.

RFK JR. bohužel není jedinou postavou podobnou Lysenkovi nominovanou do funkce v nastupující administrativě. Trump také pověřil loajalistu MAGA Dr. Mehmeta Oze, aby vedl Centra pro zdravotní péči a služby Medicaid (CMS). Oz má dlouhou historii jako podvodník, který prosazuje pseudovědu za peníze. Mezi jeho tvrzení postrádající jakoukoli vědeckou podporu patří, že doplňky selenu jsou "svatým grálem prevence rakoviny"; že malinové ketony jsou "zázrak č. 1 spalující tuk"; že extrakt z kořene umckaloabo je "neuvěřitelně účinný při zmírňování příznaků nachlazení" a že hydroxychlorochin je účinnou léčbou COVIDu-19. To vše je šarlatánství.

Analogie s Lysenkem a sovětskou vědou samozřejmě není přesná. Rozdíly mezi totalitním SSSR za Josifa Stalina a (prozatím) liberálně demokratickými Spojenými státy za Donalda Trumpa jsou příliš zřejmé, než abychom je mohli vyjmenovat. Za prvé, demokracie, jako je ta naše, má sebeopravné mechanismy, které mohou věci napravit. Pomatenci jako Kennedy a podvodníci jako Oz musí být potvrzeni americkým Senátem – a není nepředstavitelné, že i s republikánskou většinou budou jejich nominace sestřeleny. Ale vzhledem k tomu, jak jsou republikánští senátoři Donaldem Trumpem zastrašeni, nebylo by překvapivé, kdyby byli oba potvrzeni.

Za druhé, Lysenkovi kritici byli buď přímo popraveni, nebo posláni do GULAGu, aby zemřeli hladem a přepracováním. Kritiky RFK Jr. a Oze pravděpodobně nepotká ani vzdáleně podobný osud. Pokud se ovšem nejmenují Dr. Anthony Fauci, kterému nyní vyhrožují uvězněním přední osobnosti světa MAGA, včetně samotného RFK Jr. "Měl byste být stíhán za zločiny proti lidskosti. Patříte do vězení, doktore Fauci," říká republikánka Marjorie Taylor Greeneová. Na své platformě X byl nově zvolený prezidentský parťák Elon Musk obzvláště neústupný a několikrát tweetoval stejnou zprávu: "Moje zájmena jsou Prosecute/Fauci." Hrozby jsou natolik závažné, že prezident Joe Biden údajně zvažuje, že Faucimu nabídne preventivní milost.

Trump řekl, že jmenoval Kennedyho, aby se "zbláznil" v americkém zdravotnictví. Tato fráze je dobře zvolená. Pokud jde o lékařskou péči a lékařskou vědu v rozvíjející se druhé Trumpově administrativě, vstupujeme do divokých časů a doby temna. Trump má mimo jiné v úmyslu vystoupit ze Světové zdravotnické organizace hned první den v úřadu. WHO je pomýlený mezinárodní orgán, který zoufale potřebuje reformu – ale stažení bude mít potenciálně katastrofální důsledky pro bitvu o potlačení příští budoucí globální epidemie. Ve Spojených státech a po celém světě, stejně jako v případě COVIDu, by mohly zemřít miliony lidí. Jsme méně než měsíc od otevření nové kapitoly lysenkismu v americkém stylu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0