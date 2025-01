Nová éra lží: Mark Zuckerberg právě zahájil zánik pravdy na sociálních sítích

7. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Nepřipomíná vám to komunismus? Jak všichni lezou Trumpovi kamsi? Očekávali jste to v USA? (JČ)

Rozhodnutí šéfa Meta zbavit se 40 000 moderátorů platformy připravilo půdu pro čtyři roky bez faktů na internetu, píše Chris Stokel-Walker.

V bizarním videozáznamu, který v úterý zveřejnil na své osobní stránce na Facebooku, oznámil generální ředitel firmy Meta Mark Zuckerberg, že se platforma zbavuje svého 40tisícového týmu moderátorů obsahu. Místo nich? Vláda mafie.

V bizarním videozáznamu, který v úterý zveřejnil na své osobní stránce na Facebooku, oznámil generální ředitel firmy Meta Mark Zuckerberg, že se platforma zbavuje svého 40tisícového týmu moderátorů obsahu. Místo nich? Vláda mafie.



Zuckerberg uvedl, že platforma, k jejímž aplikacím se denně přihlašují více než 3 miliardy lidí po celém světě, přijme formát komunitních poznámek ve stylu Elona Muska, které budou dohlížet na to, co je a co není přijatelný projev na jejích platformách. Společnost se tak dramaticky posune směrem k tomu, kdo dokáže nejhlasitěji křičet.



Generální ředitel společnosti Meta vesměs přiznal, že tento krok je politicky motivovaný.



Nejvíce šokující je informace, že Meta přesune zbytky svých týmů pro důvěru, bezpečnost a moderování obsahu z liberální Kalifornie do silně republikánského Texasu. Na videu chyběl už jen Zuckerberg v klobouku Maga a s puškou v ruce.



Meta se právě rozhodla pro drastický, dramatický obrat doprava.





Jestli jsme se něco naučili díky tomu, že nás sociální média v posledních deseti či více letech tak polarizují, pak to, že hádky vyhrávají ti, kteří jsou nejvíc naštvaní. Rozhořčení a lži se mohou na sociálních sítích šířit a jen částečně je drží na uzdě schopnost platforem zasáhnout, když se věci vymknou kontrole. (Připomeňme, že právě před čtyřmi lety Meta zakázala Donaldu Trumpovi přístup na své platformy za podněcování násilí, které 6. ledna 2021 otřáslo Kapitolem).

Připravte se na bouřlivé, skeptické a fakta postrádající čtyři roky na internetu.







Zdroj v angličtině ZDE

0

405

Sociální sítě se vždy snažily umírňovat projevy na svých platformách. Tyto platformy si nepomohly chronickým podfinancováním ve prospěch růstu svého byznysu za každou cenu. Platformy dlouho tvrdily, že efektivní moderování je neřešitelný problém rozsahu, ale je to problém, který si samy vytvořily nezřízenou snahou o rozsah za každou cenu.Je to politicky účelný krok pro muže, který tento týden zažil odchod samozvaného „radikálního“ centristy Nicka Clegga z pozice šéfa globální politiky ve prospěch republikánsky orientovaného. A který také jmenoval Danu Whitea, blízkého Trumpova spojence, do představenstva společnosti Meta.V mnoha ohledech nelze Zuckerbergovi vyčítat, že Donaldu Trumpovi podlézá. Problém je, že jeho rozhodnutí má obrovské důsledky.Pro myšlenku objektivní pravdy na sociálních sítích je to událost na úrovni zániku,