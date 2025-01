Stížnost na neústavní jednání a zneužívání veřejných funkcí občanem, poslancem a předsedou vlády Petrem Fialou

7. 1. 2025

čas čtení 6 minut

Předsedovi ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Mgr. Radkovi Vondráčkovi

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 176/4

118 26 Praha 1 - Malá Strana





V Karviné 6. ledna 2025

Radomír Silber, Ph.D.



Vážený pane předsedo,



žádám Vás jako ústavního činitele o ústavně odpovědné aktivní jednání a o projednání v ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny zlovolného jednání a aktivit občana, poslance a předsedy vlády Petra Fialy proti Ústavě České republiky a mezinárodním závazkům České republiky a platným zákonům v případě Fialovy přímé i nepřímé podpory okupační mocnosti a okupačních aktivit státu Izrael a osob Benjamina Netanjahua a dalších podezřelých z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinu vraždy. Podotýkám, že Mezinárodní trestní soud vydal na B. Netanjahua zatykač a Amnesty International a Human Rights Watch na základě zjištěných faktů obviňují okupační mocnost Izrael z genocidního jednání v Gaze.



Česká republika a její ústavní činitelé jsou vázáni Ústavou, ale v souladu s Ústavou také Chartou OSN a mezinárodními úmluvami o lidských právech, ženevskými konvencemi a dalšími, ale i zákony, které postihují podporu okupací, válečných zločinců, pachatelů zločinů proti lidskosti a zlehčování a popírání zločinů proti lidskosti a genocidního jednání. Občan Petr Fiala je podezřelý na základě svých prokazatelných aktivit a jednání, že se se zneužitím funkce předsedy vlády České republiky neveřejně i veřejně podporuje okupační mocnost stát Izrael a okupaci i orgány a osoby genocidně se vyjadřující a podezřelé z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a organizace vražd, stíhané i Mezinárodním

trestním soudem.



Občan Petr Fiala je podezřelý na základě svých prokazatelných aktivit a jednání a veřejného mediálního vyjadřování, že se se zneužitím funkce předsedy vlády České republiky zlehčuje nebo i popírá vraždění civilního obyvatelstva okupovaných území a v rozporu s povinnostmi závazku České republiky k Chartě OSN a úmluvám o lidských právech jedná ve prospěch okupační mocnosti a pokračování okupace osobně a ve spolčení s jinými, které může ovlivňovat.



Neústavní, okupaci podporující a genocidu a vraždy zlehčující nebo popírající vyjadřování a jednání občana Petra Fialy lze prokázat jeho osobními veřejnými vyjádřeními a také skutečností, že zástupci České republiky v OSN hlasují s jeho plným vědomím a souhlasem proti návrhům na ukončení okupace a stažení okupačních osad a naposledy i proti návrhu na okamžité humanitární příměří a bezodkladné bezpodmínečné propuštění všech rukojmí zadržovaných v Gaze.



Považují za nelidské a zrůdně cynické vyjádření občana Petra Fialy pro Českou televizi, kdy se zneužitím svého postavení a přístupu do veřejnoprávního média (Zdroj ČT 24 26.10.2023)

zlehčuje a popírá blokádu a zahájené vraždění a ničení v Gaze výrokem, že: „Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo". A to v době, kdy pachatelé nyní stíhaní Mezinárodním trestním soudem, Benjamin Netanajahu a Yoav Gallant, už veřejně vyslovili i mezinárodními agenturami zaznamenané genocidní výroky a genocidní pokyny pro izraelskou okupační armádu.



Připomínám, že počet blokádou, odpíráním lékařské péče a izraelskou armádou povražděných žen a dětí v Gaze se nyní odhaduje na 30 000 a počty zmrzačených žen a dětí dosahují násobku povražděných.



Vážený pane předsedo,



v době, kdy česká policie a justice šetří, stíhá a odsuzuje i občany bez funkcí za daleko méně závažné aktivity ve prospěch okupačních mocností, válek a pachatelů toho typu, jakých se dopouští občan Petr Fiala s využitím funkcí ústavního činitele, Vás žádám o to, aby ústavně-právní výbor se touto činností Petra Fialy zabýval a odsoudil ji a přijal potřebné kroky k ochraně dobré pověsti a závazků České republiky k Chartě OSN a mezinárodním úmluvám dle Ústavy pro republiku a její občany a ústavní činitele závazným. Mám za to, že ústavně-právní výbor by se měl zabývat i tím, proč orgány právní ochrany v případě občanů Petra Fialy a Jana Lipavského dosud byly zcela nečinné.



Věřím, že se nebudete zlobit, že text svého Vám adresovaného podání poskytnu k veřejné kontrole také veřejnoprávní ČTK a médiím.



Děkuji. Radomír Silber, Ph.D.

