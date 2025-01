USA uvalily sankce na vysokého ministra maďarské vlády

8. 1. 2025

Spojené státy uvalily sankce na vysoce postaveného člena maďarské vlády kvůli údajné korupci a Budapešť uvedla, že je napadne, jakmile se Donald Trump ujme úřadu.



Americké ministerstvo financí obvinilo Antala Rogána, blízkého spolupracovníka premiéra Viktora Orbána, z toho, že využil své role k zajištění finančních výhod pro sebe a své politické spojence. Spojené státy uvalily sankce na vysoce postaveného člena maďarské vlády kvůli údajné korupci a Budapešť uvedla, že je napadne, jakmile se Donald Trump ujme úřadu.Americké ministerstvo financí obvinilo Antala Rogána, blízkého spolupracovníka premiéra Viktora Orbána, z toho, že využil své role k zajištění finančních výhod pro sebe a své politické spojence.





„Osoby úzce spojené s vládnoucí politickou stranou získaly obrovská majetková impéria,“ řekl na tiskové konferenci velvyslanec USA v Maďarsku David Pressman. „Antal Rogán je hlavním architektem, realizátorem a beneficientem tohoto korupčního systému.“



Sankce byly přijaty na základě globálního Magnitského zákona, který sankcionovaným osobám zakazuje vstup do USA, zakazuje americkým společnostem s nimi obchodovat a zmrazuje jejich majetek spadající pod jurisdikci USA.



Rogán, často označovaný za maďarského „ministra propagandy“, má k Orbánovi blízko již desítky let a dohlíží na jeho rozsáhlou mediální mašinérii a volební kampaně, které do značné míry přispěly k tomu, že se maďarský vůdce drží u moci již čtyři volební období po sobě. Řídí Orbánův vládní úřad a dohlíží také na maďarské zpravodajské služby.



Podle prohlášení ministerstva financí ministr „organizoval schémata určená k ovládnutí několika strategických odvětví maďarské ekonomiky a k odvádění výnosů z těchto odvětví ve svůj prospěch a k odměňování loajálních členů své politické strany“.



Orbán je evropským lídrem, který má k Trumpovi nejblíže, a vztahy mezi Maďarskem a USA se během prezidentství Joea Bidena stávají stále napjatějšími, částečně i kvůli vřelým vztahům Budapešti s Moskvou navzdory válce na Ukrajině.



Podle mezinárodních pozorovatelů se korupce v Maďarsku od Orbánova nástupu do funkce v roce 2010 výrazně zhoršila. V roce 2023 zařadila organizace Transparency International zemi na poslední místo mezi členy EU v indexu vnímání korupce.



Před pouhými šesti dny Maďarsko ztratilo nárok na pomoc od EU ve výši více než 1 miliardy eur, protože „nedokázalo bojovat s korupcí, porušilo pravidla pro zadávání veřejných zakázek a nedostatečnou kontrolu a transparentnost“.



„Korupce podkopává řídící instituce země a omezuje její hospodářský rozvoj, poskytuje krátkozraký zisk několika vyvoleným a zároveň připravuje budoucí generace o dlouhodobý prospěch,“ uvedl Bradley T. Smith, zastupující náměstek amerického ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství.



Tento krok se připravoval tři roky.



„Dnešní označení nebylo rozhodnutím, které Spojené státy přijaly na lehkou váhu. Není běžné, aby Spojené státy sankcionovaly úřadujícího ministra. Ještě méně běžné je učinit tak ve spojenecké zemi,“ uvedl Pressman v prohlášení.



Maďarští představitelé označili sankce za „nejnovější, malichernou pomstu“ Pressmana, který se často vyjadřoval kriticky ke stavu demokracie v Maďarsku.



„Je to osobní akt pomsty velvyslance, kterého do Maďarska vyslala neúspěšná americká administrativa ... Jaké štěstí, že za několik dní povedou Spojené státy lidé, kteří naši zemi považují za přítele, a ne za nepřítele,“ napsal na Facebooku maďarský ministr zahraničí Péter Szijjartó.



Dorka Takácsy, výzkumná pracovnice Centra pro euroatlantickou integraci a demokracii, uvedla, že sankce jsou „jasným vzkazem Orbánovu režimu“.



„[Rogán] je hlavou robustní propagandistické mašinérie, která do značné míry udržuje Orbánovu vládu u moci, a již více než deset let provádí tvrdé a nepřetržité protizápadní komunikační kampaně financované z peněz daňových poplatníků,“ uvedla.



Podle Takácsyové bude vyřazení Rogána ze sankčního seznamu obtížný proces, a to i v případě, že bude existovat politická vůle nastupující administrativy. „Maďarský ministr, jehož aktivity aktivně podkopávají strategické zájmy USA, s největší pravděpodobností nebude mít nejvyšší prioritu, a to i přes vynikající osobní vztahy mezi Trumpem a Orbánem na úrovni slov,“ dodala.



Orbán je od roku 2016 nejvěrnějším a nejhlasitějším Trumpovým stoupencem v EU.



Vztah obou populistů se v posledních letech jen upevnil, Orbán Trumpa několikrát navštívil v Mar-a-Lago.





„Po 20. lednu budou mít Spojené státy americké novou vládu a nového prezidenta. Po jejich inauguraci podnikneme nezbytné právní kroky,“ uvedl Orbán v úterním prohlášení.







