Keir Starmer zaútočil na Muska, který stále jako šílenec útočí na britskou vládu

6. 1. 2025

Starmer odsoudil „lži a dezinformace“ a vrátil úder Muskovi, který tvrdí, že jak britský premiér, tak jeho ministryně "by měli být ve vězení"



Britský premiér rovněž kritizoval britské konzervativní politiky, kteří se snaží Muskových nesmyslů politicky zneužívat ve svůj prospěch





Keir Starmer odsoudil stále šílenější útoky Elona Muska na britskou vládu a naznačil, že jeho „lži a dezinformace“ o groomingových ganzích, které sexuálně zneužívaly mladé dívky, posilují „jed“ krajní pravice.

Britský premiér rozzlobeně kritizoval konzervativní politiky za to, že se Muskových nesmyslů snaží využívat. Obvinil je, že se více zajímají o sebe než o podporu obětí.



Starmer, který se stal terčem divoké kritiky Muska na Twitteru, uvedl, že debata o této otázce překročila hranici, když Musk vyhrožoval britským poslancům včetně ministryně pro ochranu práv Jess Phillipsové, kterou Musk označil za „apologetku genocidy znásilnění“ a řekl, že by měla být uvězněna. Ohrožuje to bezpečnost politiků na něž Musk útočí.



Musk prohlásil, že Starmer se „podílelí na znásilňování Británie". V reakci na premiérovy pondělní výroky ho Musk označil za „naprosto opovrženíhodného" a řekl, že je „hluboce spoluvinen na masovém znásilňování výměnou za hlasy voličů".







Starmerovo odsouzení bylo součástí rostoucí kritiky Muska napříč Evropou, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který Muska obvinil z přímého zasahování do demokratických procesů na kontinentu. Německý kancléř reagoval, když Musk na Twitteru podporoval ultrapravicovou stranu AfD, výrokem "Prosím, ignorujte a nekrmte toho trolla."



„Tuto hru jsme už viděli mnohokrát, vybičování k zastrašování a vyhrožování násilím v naději, že to média zesílí,“ řekl.







Zdroj v angličtině ZDE

Někteří členové britské vlády nabádali k opatrnosti kvůli obavám z destabilizující role, kterou by Musk, blízký spojenec Donalda Trumpa, mohl sehrát v transatlantických vztazích.Starmer si však Muska, který podpořil britského krajně pravicového aktivistu Tommyho Robinsona, a konzervativce ostře kritizoval během svého prvního veřejného vystoupení v novém roce, projevu v jihovýchodní Anglii o budoucnosti britského státního zdravotnictví„Ti, kteří šíří lži a dezinformace co nejdál a co nejvíc, nemají zájem o oběti,“ řekl novinářům. „Zajímají se jen sami o sebe.„Baví mě tvrdá politika, silná debata, kterou musíme vést, ale ta musí být založena na faktech a pravdě, ne na lžích, ne na těch, kteří tak zoufale touží po pozornosti, že jsou ochotni ponižovat sebe i svou zemi.„Co nebudu tolerovat, je to, že politici lžou proto, aby získali pozornost, vzhledem k tomu, že tito politici seděli ve vládě dlouhých 14 let - ale nic v této věci neudělali - a teď tak zoufale touží po pozornosti, že zesilují to, co říká krajní pravice.“Předsedkyně konzervativců Kemi Badenochová obvinila Starmera z očerňování lidí, kteří se obávají groomingových gangů. „To, že mohlo dojít k tak obrovskému skandálu, by mělo vést k zamyšlení, a ne k řečem o tom, že ti z nás, kteří se o to zajímají, jsou 'krajní pravice',“ řekla.Ministryně vnitra Yvette Cooperová sdělila poslancům, že zavedení povinného hlášení v Anglii a Walesu bude zahrnuto do návrhu zákona o kriminalitě a policii, který by měl být parlamentu předložen na jaře.Vyšetřování vyzvalo k zavedení nového trestného činu poté, co vyslechlo důkazy o tom, že někteří odborníci v důvěryhodném postavení - včetně učitelů, lékařů, kněží a sociálních pracovníků - nezakročili v případě tvrzení mladých lidí o sexuálním zneužívání nebo podezření svých kolegů dále neprošetřili.Starmer po Muskově útoku na svou osobu obhajoval své zásluhy jako bývalý ředitel státního zastupitelství, kterou zastával pět let od roku 2008.„Změnil jsem celý přístup k trestnímu stíhání, protože jsem chtěl zpochybnit mýty a stereotypy, které bránily tomu, aby bylo tyto případy trestně stíhány,“ řekl. „Když jsem odcházel z funkce, měli jsme nejvyšší počet stíhaných případů sexuálního zneužívání dětí v historii.“Vyjádřil také podporu Phillipsové, která podle něj během své kariéry udělala pro ochranu obětí sexuálního zneužívání „tisíckrát víc, než se jim vůbec zdálo“.