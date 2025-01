Alijev obviňuje Rusko z havárie letadla AZAL v Kazachstánu a tvrdí, že se Moskva pokouší "incident ututlat"

8. 1. 2025

Odpovědnost za leteckou havárii dopravního letounu Ázerbájdžánských aerolinií (AZAL) poblíž Aktau leží na Rusku a ruské pokusy "uniknout tématu" vyvolávají rozhořčení a zmatek na ázerbájdžánské straně, řekl prezident Ilham Alijev.

"Mohu s jistotou říci, že vinu za to, že při této katastrofě zahynuli občané Ázerbájdžánu, nesou představitelé Ruské federace. A požadujeme spravedlnost, požadujeme potrestání pachatelů, požadujeme plnou transparentnost a lidské chování," zdůraznil během setkání s rodinnými příslušníky posádky, která zahynula při leteckém neštěstí, a přeživšími letuškami.

Alijev zdůraznil, že operace Koberec v Grozném, kde měl přistát Embraer 190 letící z Baku s 67 cestujícími na palubě, byla oznámena poté, co byl letoun sestřelen ze země. "Pokud by byla včas přijata opatření k uzavření vzdušného prostoru nad městem Groznyj, byla dodržena pravidla pozemního odbavení a byla zavedena koordinace mezi ozbrojenými silami a civilními službami Ruské federace, mohlo se této tragédii zabránit," řekl.

Podle Alijeva vyvolávají pokusy Kremlu "ututlat tento incident a trvat na absurdních verzích (příčin havárie)" "překvapení", "lítost" a "oprávněné rozhořčení" Ázerbájdžánu. Dodal, že pokud by Baku "od prvních minut nebo hodin" vidělo přání ruských představitelů objektivně vyšetřit tragédii, souhlasilo by s dešifrováním černých skříněk Mezistátním leteckým výborem (IAC). A protože ázerbájdžánská strana má pochybnosti o jeho objektivitě, byly černé skříňky poslány do Brazílie.

Alijev se také podivil, proč bylo letadlo posláno z Čečenska do Aktau, a upřesnil, že Baku o tom zatím nemá žádné informace. "Stalo se to z rozhodnutí místních řídících letového provozu, nebo si piloti uvědomili, že elektronický boj v ruském vzdušném prostoru jim již nedovolí přistát, a sami se rozhodli?… Samozřejmě, že po otevření černých skříněk se všechny tyto informace objeví," řekl prezident.

Letadlo se zřítilo v Aktau 25. prosince. Na palubě bylo 67 lidí, včetně pěti členů posádky. 29 z nich se podařilo přežít, 38 zemřelo. Podle předběžné verze byla příčinou katastrofy ruská protiletadlová raketa vypálená při odražení útoku dronu nad Grozným. Munice explodovala vedle letadla a poškodila jeho trup. Posádka požádala o nouzové přistání, ale ani jedno ruské letiště nedalo povolení k přistání. V důsledku toho letadlo zamířilo přes Kaspické moře do Aktau v Kazachstánu.

