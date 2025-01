Návrhy Trumpova týmu na ukončení války na Ukrajině "nejsou zajímavé", říká ruský vyslanec při OSN

6. 1. 2025

Vasilij Něbenzňa, stálý zástupce Ruska při OSN, uvedl, že tým zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa nepředložil žádné návrhy týkající se ukončení války na Ukrajině, které by byly pro Rusko zajímavé. Vasilij Něbenzňa, stálý zástupce Ruska při OSN, uvedl, že tým zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa nepředložil žádné návrhy týkající se ukončení války na Ukrajině, které by byly pro Rusko zajímavé.

"Jsou to nějaké nezformované, nejasné signály o připravenosti k něčemu. Často slýcháme slovo "zmrazení konfliktu". Prezident [Ruské federace Vladimir] Putin naposledy jasně a zřetelně řekl 19. prosince, za jakých podmínek jsme připraveni hovořit o tom, že tento konflikt nezamrazíme, ale ukončíme... Ale zatím nic v signálech nové americké administrativy nenasvědčuje tomu, že by nás to zajímalo," řekl diplomat.

Podle Něbenzni ukrajinská strana v poslední době také údajně vysílá "signály o některých dohodách", ale nelze je brát vážně.

"Otázkou je, až se [ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi] Zelenskému konečně podaří zasednout k jednacímu stolu, na jaké frontě se to stane? Co se stane dál, podmínky pro něj budou horší, bylo mu to řečeno už dávno. To je na něm," řekl ruský stálý zástupce při OSN.

