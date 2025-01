NVIDIA představila budoucnost: autonomní řízení a robotika

7. 1. 2025 / Timur Barotov

Společnost Nvidia v pondělí na veletrhu CES (consumer Electronics Show) v Las Vegas poskytla řadu nových a často vzrušujících oznámení zaměřených na umělou inteligenci. Ředitel Jensen Huang a představil svou vizi všeho: od autonomního softwaru AI, který bude pohánět roboty a samořídící auta, až po nový superpočítač, který se vejde na stůl všedního spotřebitele. Akcie společnosti za posledních 12 měsíců vzrostly o neuvěřitelných 205 % díky prozíravým investicím do AI hardwaru a softwaru CUDA (Compute Unified Architecture), který umožňuje vývojářům používat její čipy ke spouštění programů pro umělou inteligenci. Nejnovější oznámení společnosti se zaměřila na to, jak mohou programátoři využívat stávající hardware v nabídce Nvidia – její platformy Hopper a Blackwell. Společnost by také mohla debutovat s novou generací čipů již v březnu.

Nový superčip GB10

Během pondělní akce Huang ukázal nejnovější čip založený na technologii Blackwell, superčip GB10. Jedná se o malou verzi superčipu GB200, který spojuje procesor Grace a grafický procesor Blackwell. Nvidia uvádí, že čip bude k dispozici v malém desktopovém systému nazvaném Project DIGITS a bude dodáván se 128 GB paměti a 4TB úložištěm. Společnost tvrdí, že tato sestava je dostatečně výkonná pro výzkumné pracovníky, kteří mají zájem o „prototypování, dolaďování a provozování modelů umělé inteligence“. Cena tohoto systému bude začínat na 3 000 dolarech a bude k dispozici v květnu u společnosti Nvidia a OEM partnerů.

Systémy autonomního řízení a robotika

Kromě nového čipu a stolního počítače Nvidia také debutovala svou platformu Cosmos pro vývoj autonomních systémů AI. Platforma využívá world foundation models (WFM), což jsou modely AI, které simulují podmínky v reálném světě. Tyto systémy jsou užitečné pro trénování humanoidních robotů a samořídících automobilů. Cosmos bude simulovat různé scénáře použití robotů a automobilů ve virtuálním prostředí, aniž by se musely používat v reálném světě. „Přichází okamžik ChatGPT pro robotiku,“ uvedl Huang ve svém prohlášení. „Stejně jako velké jazykové modely jsou i modely WFM zásadní pro pokrok ve vývoji robotů a autonomního řízení, ale ne všichni vývojáři mají odborné znalosti a zdroje na trénování vlastních,“ vysvětlil Huang. „Vytvořili jsme Cosmos, abychom demokratizovali WFM a poskytli obecnou robotiku na dosah každému vývojáři. Revoluce autonomních vozidel právě dorazila, předpovídám, že to bude pravděpodobně první robotický průmysl s obratem v řádu několika bilionů dolarů.“ Ve spojitosti s robotikou, Nvidia ještě kromě systému Cosmos přišla s projektem Isaac GROOT Blueprint pro trénink humanoidních robotů. Tento software, který se připojuje k náhlavní soupravě Apple Vision Pro, umožňuje vývojáři provádět a zaznamenávat konkrétní pohyby, které chce robota naučit. Isaac GROOT Blueprint pak tyto pohyby převezme a syntetizuje, čímž robotovi poskytne obrovskou sadu pohybů založených na původních pohybech vývojáře. Inženýři často musí humanoidní roboty učit pohybům prováděním opakujících se pohybů, které robot dokáže sám sledovat a pochopit. Obvykle je to časově náročná záležitost, ale díky systému Isaac GROOT Blueprint budou podle společnosti Nvidia vývojáři schopni zkrátit čas potřebný k vytvoření budoucích humanoidních robotických systémů.

V oblasti automobilového průmyslu společnost Nvidia oznámila, že Toyota začne používat čip DRIVE AGX Orin a operační systém Nvidia DriveOS, který bude pohánět pokročilé asistenční funkce řidiče v příští generaci vozidel této automobilky. Nvidia rovněž uzavřela dohodu s automobilkou Continental a se společností Aurora, která se zabývá samořízenými nákladními vozidly (autonomní řízení 4. úrovně). Obě společnosti plánují, že od roku 2027 budou na silnicích jezdit autonomní nákladní vozy. Segmenty automobilového průmyslu a robotiky společnosti Nvidia ale stále tvoří relativně malou část jejích celkových příjmů. Ve třetím čtvrtletí vydělala tato divize 449 milionů dolarů ve srovnání s divizí datových center, která přinesla 30,8 miliardy dolarů z celkových tržeb ve výši 35,1 miliardy dolarů. Přesto ale divize "automobilový průmysl a robotika" svižně roste, její tržby se ve čtvrtletí meziročně zvýšily o 72 %.

Nvidia nakonec oznámila i řadu softwarových a hardwarových nabídek v oblasti AI, včetně svých AI Blueprints, agentních aplikací umělé inteligence (AI agents), které vývojářům umožní vytvářet a spouštět vlastní agenty umělé inteligence. Agenti AI jsou specializované programy, které mohou provádět vícekrokové úlohy v různých aplikacích. Společnosti jako Google a Microsoft sázejí na agenty AI a myslí si, že to bude dalším velkým posunem v podnikové a spotřebitelské AI díky jejich schopnosti automatizovat běžnější úkoly, jako je například import informací z e-mailů do tabulek.