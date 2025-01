V Rusku je naprostá většina protestantských církví zakázána. Z nějakého důvodu o tom není ve zprávě OSN ani zmínka

8. 1. 2025

Ruská pravoslavná církev pod ochranou OSN aneb Proč se vysoký komisař OSN mýlí. 41. periodická zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva tvrdí, že Ukrajina údajně omezuje náboženskou svobodu, píše Petro Andrjuščenko.

Vzhledem k blízkosti vedení OSN k ruskému vlivu a vzhledem k totální lobby Rusů ve všech mezinárodních institucích k tomu muselo dříve nebo později dojít. Takřka hlavním trumfem ruské propagandy je porušování práv věřících na Ukrajině. Téma, které rezonuje v mnoha zemích civilizovaného světa kvůli dominanci liberálních hodnot.

Existují však na Ukrajině skutečně omezení náboženské svobody?

Závěry OSN se týkají zákona zakazujícího náboženské organizace s řídícím centrem v Rusku. Ukrajina nepovoluje činnost organizací, které se staví do pozice náboženských v případě podřízenosti vládním centrům nacházejícím se v agresorském státě.

Zakazuje takový zákaz náboženství jako takové? Není zač. Navíc se vůbec netýká otázek náboženství. Na rozdíl od Ruska, kde je naprostá většina protestantských církví zakázána. Je to kvůli náboženství. Ale z nějakého důvodu o tom není ve zprávě Úřadu vysokého komisaře OSN žádná zmínka. Možná zde je odpověď na otázku, proč je najednou Ukrajině věnována taková pozornost?

Vraťme se ale k zákazu moskevských náboženských organizací.

Ačkoli se to nevztahuje pouze na ruskou pravoslavnou církev a bylo to zavedeno z důvodů národní bezpečnosti, stojí za zmínku, že je to právě Moskva, která využívá ruskou pravoslavnou církev k propagaci války a šíření ideologie rusismu. Je to náboženství, když církev hlasitě podporuje genocidu Ukrajinců a ve skutečnosti vyzývá k našemu zabíjení za to, že máme vlastní církev? Měla by taková církev svobodně fungovat nejen na Ukrajině, ale i ve světě? Liší se nějak od jiných teroristických skupin a organizací, které využívají náboženství k tomu, aby terorismu dodaly zdání boje za náboženskou svobodu? To si nemyslím.

Kromě toho pokud se vrátíme k náboženství, pak oficiální Ukrajina nijak nezasahovala do procesu přechodu náboženských komunit UPC MP do podřízenosti PCU. Takový přechod byl a zůstává samostatným rozhodnutím věřících.

Shrneme-li to, vysokému komisaři nestálo za zmínku skutečné omezování náboženské svobody v tom nejnelidštějším projevu. Že to byli ruští okupanti, kteří během totální invaze na Ukrajině zabili 50 kněží a zničili asi 700 kostelů různých denominací.

Slyšíme však jen mlčení a obviňování oběti. Znovu a znovu - ze strany OSN.

