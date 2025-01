Sociální řád v Gaze se zhroutí, pokud Izrael ukončí spolupráci s humanitární agenturou OSN

6. 1. 2025

Vedoucí pracovnice humanitární organizace OSN Unrwa popisuje, že 60 000 lidí se ukrývá ve školních budovách, kde mají k dispozici jen 12 koupelen, ale říká, že bez pomoci bude situace ještě horší





Sociální řád v Gaze se pravděpodobně ještě více zhroutí, pokud Izrael tento měsíc splní svou hrozbu ukončení veškeré spolupráce s agenturou OSN pro palestinské uprchlíky, varovala Louise Wateridgeová, její vedoucí pracovnice pro mimořádné situace. Sociální řád v Gaze se pravděpodobně ještě více zhroutí, pokud Izrael tento měsíc splní svou hrozbu ukončení veškeré spolupráce s agenturou OSN pro palestinské uprchlíky, varovala Louise Wateridgeová, její vedoucí pracovnice pro mimořádné situace.



Wateridgeová, která se právě vrátila z Gazy, popsala toto území jako stále více rozvrácené a uvedla, že dva zákony Knesetu, které mají vstoupit v platnost na konci měsíce a které blokují spolupráci s agenturou, znemožní Unrwa fungovat nebo distribuovat pomoc ve válečné zóně.



„Pokud už nebudeme moci komunikovat s izraelskými úřady, nebudeme mít k dispozici proces dekonfliktu, takže žádná z našich budov už nebude dekonfliktována ani chráněna a my tam prostě nebudeme moci být,“ řekla.



Dodala, že míra bezpráví, která se již objevila na přechodu Kerem Šalom, se zatím nerozšířila po celé Gaze díky společenským vazbám, které mezi sebou Palestinci mají, a jejich vztahu k Unrwa.



„Pokud lidé nemají jednoho dne mouku, lidé chápou a důvěřují, že agentura udělá, co může, protože v Unrwě pracuje jejich bratranec nebo bratr, takže vědí, že se agentura snaží pomoci a že to není chyba této agentury.



Když se ta agentura odstraní, tak se ta vazba odstraní, a dá se říct, že lidé nebudou víc bojovat? Divím se, že se společenský řád nezhroutil víc, než se zhroutil. Lidé byli dotlačeni na samý okraj.“



Wateridgeová řekla, že ohrožení budoucnosti Unrwy přichází v době, kdy v Gaze panuje všeobecný konsenzus, že je mezinárodní společenství opustilo. „Když si promluvíte s jakýmkoli člověkem, s jakýmkoli civilistou, cítí se naprosto zoufale,“ řekla. „Je tu kvadrokoptéra, pak je tu dron, je to jako v akváriu, a vy se prostě musíte vyhýbat tomu, aby vás zabili. A zatímco se vyhýbáte zabíjení, musíte sehnat vodu a jídlo pro svou rodinu, a teď se ještě musíte zahřát.“



Řekla, že neví o žádném plánu B pro to, co se může stát po uplynutí lhůty pro ukončení spolupráce izraelské armády s Unrwa. Kneset v říjnu schválil dva zákony, které zakazují Unrwa „jakoukoli činnost“ a prohlašují ji za teroristickou skupinu poté, co Izrael obvinil členy personálu Unrwa v Gaze, že se podíleli na útocích Hamásu ze 7. října. Nedodal však pro toto obvinění nikdy žádné důkazy. OSN zahájila vyšetřování izraelských tvrzení a v důsledku toho propustila devět zaměstnanců Unrwy. Unrwa má tisíce zaměstnanců.



„Pokud Unrwa přestane fungovat, žádná jiná agentura prostě nemůže nastoupit,“ řekla. „Unrwa provádí v pásmu Gazy něco kolem 17 000 zdravotních konzultací denně. Je nemožné, aby to jiná agentura nahradila.“



Varovala, že v některých částech Gazy se již rozpadá občanský pořádek. „V Kerem Šalomu a kolem této hranice jsou oblasti, kde panuje naprosté bezpráví. Jinak se to nedá popsat. Působí zde místní zločinecké rodiny. Byli zabiti řidiči, což je naprosto otřesné, a pak se rabuje veškerá pomoc.“



Řekla, že akce IDF v Gaze způsobují, že „životní podmínky jsou po 15 měsících války tak strašlivé, jak si jen lze představit“.



„Bombardování a údery jsou jednou částí této války a další obrovskou součástí války je nedůstojný život. Prostě každý aspekt společnosti je pryč.“



Dodala: „Sestra mé kamarádky měla letos v létě žloutenku typu A a neměla tekutiny. V nemocnici nejsou žádné tekutiny, takže jen trpí v tomhle stanu, v tomhle horku. Uhodíte do boku těch stanů a vylezou všichni ti švábi a všichni ti brouci se rozlezou a je to prostě bída, a teď v zimě jsou ty stany zatopené, jsou v nich hadi, jsou v nich krysy a teče tam voda a lidi spí na zemi a kape jim voda na hlavu v zimě.“



Popsala setkání s jednou uslzenou studentkou, která jí ukázala knihu, kterou studovala. „Žila na školním záchodě. Ke studiu používala světlo baterky. Řekla: 'Nemáme internet. Nemám online výuku. Moje budoucnost je v troskách. Měla jsem jít na univerzitu a teď žiju na záchodě ve škole. Jsem v pasti' ... Po tak dlouhé době války si lidé uvědomují dlouhodobou depresi a frustraci z toho, že ... jejich domovy jsou pryč. Nemají se kam vrátit.“



V centrálním městě Deir al-Balah, řekla, „máme asi 20 000 lidí uvnitř škol, takže řekněme pět nebo šest rodin ve třídě, a pak mimo školy je asi 60 000 lidí v obvodu školy, protože se snaží dostat k zásobám pomoci, které škola poskytuje ... Přes všechny útoky, které byly na zařízení po celou dobu války, mají tendenci jít k těmto zařízením, ale bude to asi 12 záchodů pro 60 000 lidí.“



Severní Gaza zůstává pro agenturu nepřístupná, dodala. Ve své poslední aktualizaci Unrwa uvedla, že mezi 6. říjnem a 30. prosincem 2024 se OSN pokusila dostat do obléhaných oblastí na severu 164krát; z toho 148 pokusů bylo izraelskými úřady odmítnuto a 16 bylo znemožněno.



Wateridgeová uvedla, že mnoho Palestinců vysídlených ze severu dorazilo bez mužských členů rodiny, přičemž ženy uvedly, že muži byli buď zatčeni, nebo zastřeleni.





„Některé ženy, se kterými mluvíte, jsou k tomu velmi tiché, velmi utlumené a téměř poražené, a některé jsou velmi rozzlobené. Budou na nás křičet, což je naprosto spravedlivé, ale křičí a řvou nám do obličeje a říkají: 'Proč? Proč neděláte víc? Proč nás jen postrkují z místa na místo a říkají nám, abychom šli na bezpečné místo, když nikde není bezpečno?“







Zdroj v angličtině ZDE

