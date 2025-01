Vlast tě vždy zradí, synu

6. 1. 2025

čas čtení 11 minut

Pamatuji si, jak to všechno začalo v Podněstří, na úzkém kousku země na východním okraji Moldavska, kde jsem se narodil, vyrostl a prožil prvních 17 let svého života, píše Slava Malamud. Pamatuji si, jak to všechno začalo v Podněstří, na úzkém kousku země na východním okraji Moldavska, kde jsem se narodil, vyrostl a prožil prvních 17 let svého života,

Věčné pohraničí, navždy uvězněné mezi Slovany, Rumuny a Turky, bylo součástí Ukrajiny, Ruska, Osmanské říše a Rumunska. Vždy ve zmatku, nikdy se skutečně neusadilo jako součást žádného národa, neustále obydleno bojovníky, dobrodruhy a podvodníky, ale jehož nejprominentnější občané se vždy ukázali být Židy extrémně mírumilovných povolání. Mé rodné město Bender bylo postaveno sultánem Sulejmanem Nádherným, kdysi zde bydlel švédský král Karel XII. a milovalo stavění památníků slavné ruské vojenské minulosti, i když nikdo v samotném Rusku nikdy nevěděl, že existuje.

Když Stalin v roce 1940 Moldavsko anektoval, podle svého zvyku překreslil hranice, vzal Ukrajině východní břeh řeky Dněstr a dal ho nové "Moldavské SSR" výměnou za jižní moldavskou oblast Bugeac (vyslovuje se "Boo Jack", ale neobtěžujte se na to vzpomínat). Region zůstal asi ze dvou třetin etnicky slovanský (většina Židů, stejně jako já, měla dost rozumu na to, aby vzali roha, když se věci vyvíjely dobře) a téměř univerzálně rusky a ukrajinsky mluvící. A samozřejmě, stejně jako tomu bylo v případě většiny takových oblastí SSSR, které byly podrobeny kolonizaci ruskými osadníky, docházelo k úplnému vymazání většiny rysů rumunské národní identity.

A tak se stalo, že v roce 1990, když jsem se marně snažil přesvědčit spolužačku na malé provinční střední škole, že moje výška a vzdělanost převažují nad smrtelnými handicapy mého židovství a smyslu pro módu, dostalo Moldavsko špatný vkus a vyhlásilo nezávislost - a rozpoutalo se peklo. Všechno to začalo stejným způsobem jako na východní Ukrajině v roce 2014: obhajobou Velké ruské gultůry. S obavami, že moldavští rumunsky mluvící lidé se budou mstít ruským kolonistům. S proklamacemi o posvátnosti ruských památek, ruského jazyka, o návratu k ruské historii regionu, o naprosté nepřijatelnosti toho, aby se tento kus Velké vlasti někdy stal součástí kolektivního, nenáviděného Západu. Bender je mimochodem na západním břehu Dněstru, a tak ani nemohli tvrdit, že je součástí historického Ruska odtrženého "Stalinovou chybou", ale protože většina jeho obyvatel mluvila rusky, kolonisté si to stejně nárokovali.

Na popud agentů KGB, narychlo vyslaných z metropole, se místní obyvatelé zorganizovali proti nenáviděným "rumunským nacionalistům" a vyhlásili svůj vlastní kvazistát, chytlavě pojmenovaný "Podněstří", který rumunsky mluvící lidé označovali jako Zadněstří (doslova "země za Dněstrem"). Zatímco SSSR byl zaneprázdněn umíráním, tento úzký pruh země byl rozhodnut pokračovat v sovětském odkazu. Vlajka "Podněsterské republiky" a její znak nesly srp a kladivo, národními jazyky byly ruština, ukrajinština a "moldavština" (sovětský vynález, který nepředstavoval nic jiného než rumunský jazyk přepsaný do azbuky).

A co je nejdůležitější, začalo se organizovat a vyzbrojovat místní občanstvo, čemuž jsem podléhal i já, dokud jsem velmi moudře nevzal výše zmíněného roha.

Tak začala Podněsterská válka, krátký konflikt, ve kterém Rusko, největší národ na světě, bojovalo s Moldavskem, jednou z nejmenších a nejchudších zemí Evropy. Ne že by Rusko někdy vyhlásilo válku, samozřejmě. Pouze vyslalo své vojáky, převlečené za kozáky, povstalce a dobrovolníky, a pak se vnutilo jako "mírotvorce", čímž v podstatě okupovalo region. Ale ne dříve, než několik stovek místních obyvatel, oblečených do svých bund z umělé kůže a svých "abibas" teplákových souprav a nesoucích kalašnikovy, které jim rozdávali tajní ruští agenti, zahynulo ve svých přidělených rolích jako potrava pro děla v první linii. To vše ve jménu Velké ruské gultůry a "boje proti rumunským nacistům", pozor. Pokud je těžké nevidět tuto krvavou sračku jako generální zkoušku pro Ukrajinu, je to jen proto, že přesně o to šlo.

Dalších 30+ let leželo Podněstří zapomenuto. Nebylo pod kontrolou Moldavska, nebylo oficiálně anektováno Ruskem (i když zcela jistě bylo okupováno jeho jednotkami), stále předstíralo, že Sovětský svaz existuje. Vládl mu mafiánský klan bývalých důstojníků KGB, kteří financovali národ (ale především svůj vlastní okázalý životní styl) prostřednictvím mezinárodního obchodu se zbraněmi a obchodu s drogami. Jeho první prezident, původem ze Sibiře, vypadal jako produkt divokých orgií mezi všemi padouchy Marvelu.

Druhý prezident byl, řekněme, trochu znásilňující. Jeho "kabinet" byl obvykle popisován jako "harém". Zde jsou někteří z úředníků: ředitelka penzijního fondu, ředitelka národní banky, ministryně zahraničí a ministryně financí. Ředitelka banky mu porodila dceru. Oženil se však s ministryní zahraničí.

Po více než tři desetiletí žili občané "Podněstří" v neuznaném pseudostátě, bez mezinárodně konvertibilní měny, platných pasů a lidských práv, živili se deliriem z toho, že jsou poslední výspou sovětského impéria, a čekali na slavný den, kdy si je matka Rus vezme zpět do své náruče. Leninovy pomníky stály hrdě vztyčené na náměstích, děti vyrůstaly s výukou sovětské verze historie a ze tří úředních jazyků se mluvila nebo tolerovala pouze ruština. Jo, a vládnoucí mafie také postavila fotbalový stadion za mnoho milionů dolarů pro svůj oblíbený projekt: profesionální tým evropské kvality složený ze srbských a brazilských importů, kteří nemají nic lepšího na práci, než jít hrát do vymyšlené země.

V roce 2006 tým Šeriff Tiraspol v kvalifikaci Ligy mistrů remízoval se Spartakem Moskva. Navštívil jsem zápas na moskevském stadionu Lužniki a seděl jsem poblíž malé skupiny Podněsterců, kteří vykřikovali směšná skandování, aby si získali přízeň svých imperiálních pánů: "Podněstří je součástí Velkého Ruska!" a "Jste naši bratři navždy!" Bratři se těmto sovětským relikviím s jejich komunistickými vlajkami a zastaralým oblečením navždy vysmáli. "To musí být den volna na staveništi!" křičeli zpět s odkazem na obvyklé zaměstnání moldavských gastarbeiterů v Moskvě. "Vraťte se do práce, mokrá záda!"

Necítil jsem žádné sympatie ke svým někdejším krajanům. Člověk by musel být opravdu zvláštním druhem zmateného idiota, aby kdy očekával nějakou laskavost od Ruska, zvláště pokud jste jeho loajálním koloniálním osadníkem. Jen proto, že jsi ochoten zemřít v mokrém příkopu ve svém oděvu "abibas", abys zachoval odkaz Vladimira Lenina a Alexandra Puškina, neznamená to, že jsi roven "skutečným Rusům", ty pitomče!

No, naštěstí mě v dnešní době Podněsterci nemusí brát za slovo.

Pro ty, kteří nesledují zprávy přicházející z východní Evropy, zde je to, co se stalo. Rusko, ve svém statečném úsilí zfalšovat jakékoli zahraniční volby, které by mohlo, aby dosadilo k Moskvě přátelské podvodníky, blázny a diktátory po celém světě, se pokouší udělat přesně tohle v Moldavsku. A na rozdíl od Ameriky Rusko selhalo! Moldavanům se podařilo zvolit prozápadní prezidentku a nyní se připravují na parlamentní volby. Ve snaze přimět Moldavany, aby hlasovali pro proruskou stranu, Putin zastavil přepravu ruského plynu do Evropy přes Moldavsko v naději, že uprostřed zimy zmrazí vzpurnou bývalou kolonii. Moldavsku však alespoň pomáhá Rumunsko, takže si nevede tak špatně. Ale hádejte, kdo mrzne v důsledku ruských akcí! Je to tak, jeho loajální koloniální vazalové v Podněstří!

Vzhledem k tomu, že podněsterské úřady odmítly (a Rusko jim to pravděpodobně zakázalo) přijmout nabídku Moldavska na zprostředkování nákupu plynu v Evropě, je dnes region odříznut od všech dodávek zemního plynu. Ohřev vody je zcela vypnut a obytné budovy dostávají, podle zpráv, "jen trochu plynu na vaření". Zbývající zemní plyn má dojít během několika týdnů. Polovina ledna není v této části východní Evropy notoricky vlahým obdobím. Nejžádanější luxusní komoditou v Podněstří je v současnosti palivové dříví, které je rozdělováno na základě kvót. Školy jsou zavřené, stejně jako většina mateřských škol. A protože většina populace nemá přístup k internetu, online výuka neprobíhá.

Teď je vhodná chvíle citovat Arkadije Babčenka, bývalého ruského novináře, nyní v exilu, který kdysi slavně řekl, aby vyvrátil mýtus o slávě a dobročinnosti Ruska: "Vlast tě vždy zradí, synu!"

To nejmocnější na Rusku není jeho armáda a už vůbec ne Velká ruská gultůra. Je to úžasná síla jeho klamů, které v sobě skrývá a kterými infikuje své věrné. Podněstří existuje jen proto, aby Rusko mohlo mít vojáky na moldavské půdě a zastrašovat svou bývalou kolonii k poslušnosti. Podněsterci však strávili více než tři desetiletí fantazírováním o laskavé vlasti, která je zachrání, vezme zpět do carské náruče a pomůže jim znovu ovládnout venkovské rumunsky mluvící lidi. Chudáci idioti si opravdu mysleli, že je Rusko miluje a chrání. Můžeme jen doufat, že hypotermie dokáže vyléčit delirium.

Ale samotné Rusko strávilo desítky let představami, jak jeho mocná pěst rozdrtí mrňavou Ukrajinu – jen aby vyplýtvalo desítky tisíc jednotek nadbytečného lidského masa ve snaze zmocnit se trosek vesnice na Donbasu. Rusko strávilo desítky let tím, že si říkalo, že může zmáčknout vypínač a přimět evropská města zmrznout – jen aby to nakonec udělalo svým vlastním ubohým vazalům.

Jak vhodné! Není nic, co by Rusko umělo udělat lépe, než zabíjet a ubližovat svým vlastním. To je ta skutečná Velká ruská gultůra, jak je zřejmé z faktu, že Ivan Hrozný a Stalin, dva nejhorší vrazi Rusů vůbec, jsou národními hrdiny. To je však něco, co ani omrzliny pravděpodobně nevyléčí.

Vlast tě zradí, synu. Protože si to zasloužíš.

Zdroj v angličtině: ZDE

