„Ještě dýcháme a nechceme zemřít": Svědectví z pekla v severní Gaze

6. 1. 2025

IDF dokončují vyhánění Palestinců ze severní Gazy - oblasti, kde kdysi žilo obyvatelstvo o velikosti Tel Avivu. Obyvatelé, kteří uprchli, popisují bezprecedentní, brutální operaci, píše izraelský deník Haaretz,





„Nejdříve drony rozhazovaly letáky vyzývající k okamžité evakuaci. Džabalja byla v této fázi velmi přeplněným táborem, protože tisíce vyhnaných lidí sem přišly z jiných míst a žily v místních školách, které byly přeměněny na absorpční centra. Otevřené plochy v táboře se zaplnily stany a bylo tam tak těsno, že bylo těžké chodit po ulici.



„Když [letos v říjnu] začala pozemní operace, doprovázelo ji těžké bombardování. Lidé se báli o životy svých dětí a byli nuceni utíkat. My jsme byli nuceni odejít čtvrtý den operace, po noci plné teroru. Dron nebo nějaké izraelské letadlo, které střílelo na střechu našeho domu, zasáhlo solární panely nahoře. Tanky střílely granáty a zasáhly horní patra. Byla tma, měli jsme strach a nevěděli jsme, kam jít, ale uvědomili jsme si, že se odtamtud musíme dostat. „Nejdříve drony rozhazovaly letáky vyzývající k okamžité evakuaci. Džabalja byla v této fázi velmi přeplněným táborem, protože tisíce vyhnaných lidí sem přišly z jiných míst a žily v místních školách, které byly přeměněny na absorpční centra. Otevřené plochy v táboře se zaplnily stany a bylo tam tak těsno, že bylo těžké chodit po ulici.„Když [letos v říjnu] začala pozemní operace, doprovázelo ji těžké bombardování. Lidé se báli o životy svých dětí a byli nuceni utíkat. My jsme byli nuceni odejít čtvrtý den operace, po noci plné teroru. Dron nebo nějaké izraelské letadlo, které střílelo na střechu našeho domu, zasáhlo solární panely nahoře. Tanky střílely granáty a zasáhly horní patra. Byla tma, měli jsme strach a nevěděli jsme, kam jít, ale uvědomili jsme si, že se odtamtud musíme dostat.





„V následujících dnech Izraelské síly několikrát zaútočily na rozvodnu vody nedaleko nás. Lidé hladověli a byli týráni žízní, aby byli nuceni se evakuovat. Nakonec jsme se ocitli na cestě v naprosté tmě, tanky se pohybovaly napravo i nalevo a sypaly na nás písek a prach. Celá cesta byla plná zkázy.“



- Mohammed, 31 let, Džabalja







Armáda nás nutila pochodovat mezi desítkami tanků po úzké cestě plné mrtvých těl a jejich částí. Byly s námi stovky dětí. Šly vedle nás a všechno viděly.





- Deena, 28 let, Bejt Lahia







* * *„Patnáct dní jsme byli obléháni ve škole Chalífy bin Zayeda v Bejt Lahii. První den obléhání jsme evakuovali nejvyšší patra školy. Všichni vyhnaní lidé se shromáždili v přízemí, aby unikli ostřelování. Upekli jsme chléb saj, druh lafy, a rozdělili si ho. Kromě toho jsme nic nejedli. V jednu chvíli nebyla ani voda. Každý si našel způsob, jak si trochu svlažit rty a jazyk, ale pitná voda už nebyla.„Jak dny ubíhaly, nouze byla stále větší. Nemocní trpěli, zejména proto, že došly léky a zásobování se zastavilo. Matky dětí nemohly sehnat pleny, a tak roztrhaly své oblečení, aby z něj mohly vyrobit pleny. Nebylo možné se hýbat, nebylo možné vyjít ven. Uprostřed místnosti jsme postavili kbelíky na toalety.„Nakonec jsme neměli na vybranou a odešli jsme. Armáda nás donutila pochodovat mezi desítkami tanků po úzké cestě plné mrtvých těl a jejich částí. Byly s námi stovky dětí. Šly vedle nás a všechno viděly.“- Rania, 26 let, Bejt Lahíja* * *„Zůstali jsme v severním Pásmu i poté, co začalo vojenské obléhání, protože nebyl okamžik, kdy bych měla pocit, že je bezpečné odejít. Zůstával jsem v prostorech mezi budovami, našel jsem si úkryt, kde se dalo, protože můj domov už neexistuje. Několikrát mě zachránili před smrtí - naposledy dnes: Místo, kde jsem byl, bylo zasaženo minutu poté, co jsem odešel. Minuta mě dělila od smrti.„Co se týče jídla, situace je už rok stejná - chleba a konzervy. Jíme ful, humus, bílé fazole. Je to stejné od chvíle, kdy armáda začala obléhat město. Naše strava je založena na potravinách, které jsme si předem uskladnili, a na humanitární pomoci, kterou jsme nuceni nakupovat za přemrštěné ceny. Velkým problémem je voda. Odsolovací zařízení nefungují, většina studní byla zničena, čerpací stanice jsou poškozené. Pravdou je, že jsme nuceni pít vodu, která není vhodná k pití.„Už jsem si zvykl na život bez elektřiny. Od chvíle, kdy odpoledne zapadne slunce, žiji v naprosté tmě. Připadám si jako netopýr. Popravdě řečeno, netuším, jak se vyrovnám s prvním světlem [které uvidíme] po válce. Určitě mě budou bolet oči.„Jestli je něco, co bych chtěl, aby svět věděl, tak to, že nemáme rádi smrt. Milujeme život. Pořád ještě dýcháme a nechceme umřít.“Omar, 29 let, Bejt Lahia* * *„Lidé nechápou, proč jsme se neodstěhovali na jih, proč jsme zůstali v nebezpečné zóně, ale není to tak jednoduché. Každá rodina, která tu zůstala, má své důvody. Jsou rodiny, kde je někdo postižený nebo má s vážnou nemocí. Jak se mají pěšky přesunout do jižní části pásma? Raději zemřou doma.„Kromě toho jsou lidé, kteří chtěli odejít, ale zbytek rodiny se rozhodl zůstat, takže museli zůstat také. Já jsem zůstala v Džabalíji s manželem a jeho rodinou - celkem 30 lidí. Jeho matka je na vozíku, kam s ní půjdeme? Nemáme auto, nemáme ani osla.„Další věc je, že jižní pásmo je úplně plné lidí. Tady po těch lidech, kteří odešli, zůstaly prázdné budovy a vy se můžete usadit v budovách, které ještě stojí. Je to lepší než být ve stanech, kde se topíte v bahnité vodě. Je lepší mít nad sebou střechu, i když se na vás může zřítit.„A je tu také otázka hladu, ale ta se neustále mění. Není to tak, že bychom po dlouhou dobu neměli co jíst - prostě toho nebylo dost a nebyla žádná rozmanitost. V nejhorších dnech jsme se živili chlebem, který se pekl z krmiva pro zvířata, ale jindy byly pomeranče, guava, špenát, hubeiza [divoký sléz], červená řepa a všelijaké další věci. S tím jsme si vystačili.“- Mona, 31 let, Džabalja* * *„Tentokrát to nebylo jako dřív. Armáda postoupila hluboko a působila velmi široce. Pracovali organizovaně a vyhazovali do povětří celé oblasti. Celá čtvrť, kde jsme bydleli, byla zničena. Už předtím jsme museli opustit náš dům, ale když přišla armáda, museli jsme opustit i náš současný dům. Bylo to tam příliš nebezpečné.„Zařídili jsme si bydlení ve třetím domě u příbuzných nedaleko nemocnice Kamal Adwan [v Bejt Lahii]. Blízkost nemocnice nám nezaručovala, že budeme chráněni. Armáda zaútočila na Kamal Adwan během této operace a také předtím. Mám poměrně dost příbuzných, kteří pracují ve zdravotnických týmech nemocnice, a někteří z nich byli zabiti.„Armáda mezitím pokračuje v ničení dalších a dalších domů a také zemědělských oblastí. Vytváří nárazníkové pásmo mezi městem Gaza a městy v severní části pásma. A samozřejmě neustále dochází ke ztrátám na životech. Armáda také podniká útoky na absorpční centra vyhnaných lidí a pro mě je nyní nemožné spočítat, kolik lidí, které znám, bylo zabito. Ženy, děti. A také není možné vědět, co se stalo dalším lidem: Buď je zatkla armáda, nebo jsou pohřbeni pod sutinami.“- Basel, 27 let, Bejt Lahia* * *„Náš dům byl zasažen už dříve, ale zůstal stát. Až do teď. Teď už nemáme nic. Dům byl zcela zničen, a nejen náš dům: Celá čtvrť je pryč. Odešel jsem do západní části Gazy, protože situace na jihu je velmi špatná. Kdyby byla dobrá, šel bych tam. Pohybujeme se tu mezi školami a zničenými domy, jejichž majitelé odešli dál na jih.„Jediný zdroj potravin, jak vidím, pochází z [humanitární] pomoci, a ta se skutečně dostává pravidelně, ale není řádně distribuována. Na distribuci dohlíží Hamás a jsou tu zloději a lupiči. Zboží také přichází, ale je velmi drahé - naprosto neskutečné ceny. Kilo brambor stojí 60 šekelů [asi 16 dolarů]. A někdy není problémem nedostatek potravin, ale nedostatek paliva a dřeva. Jsou dny, kdy pekárny nemohou fungovat, i když mají mouku, protože nemají jak zapnout pece.„Těžko se nám shání pitná voda. Jezdí tu nákladní auta, která rozvážejí vodu pocházející z humanitárních iniciativ. Jezdí mezi absorpčními centry a lidé si ji plní do litrů, ale kamiony se vždycky neobjeví a to je jediný zdroj vody.„A dochází k zatýkání, hodně zatýkání. Nikdo neví, jaká má armáda kritéria, podle čeho se určuje, koho vezme. Znám lidi, kteří byli zatčeni, někteří jsou v Hamásu a někteří nemají s Hamásem žádné spojení. Není možné znát důvody a úvahy.“- Yazan, 28 let, Džabalja* * *„Především tu není elektřina, téměř žádná. Spoléháme na solární panely a v poslední době je zataženo. Žijeme v neustálém strachu a jsme nuceni se stěhovat z místa na místo, hledat bezpečné místo nebo jídlo. Momentálně máte pocit, že se chystá další bombardování, že nevíte, jestli ten den přežijete, nebo ne. Každou minutu máte pocit, že váš život může skončit právě teď. Pracuji v terénu [v rámci komunitně orientovaných iniciativ] a obcházím školy a absorpční centra - a všechno je odhalené. Nebezpečí číhá za každým rohem. Neustále se bojíme židů, i když je téměř nevidíme.„Proč jsme zůstali na severu? Nejprve jsme odešli jako všichni ostatní a našli si místo v Nuseiratu [uprchlický tábor v centrální části Gazy]. Přestěhovali jsme se do zóny, která měla být bezpečná, ale po dvou týdnech byl dům vedle vybombardován. Rodiče a můj mladší bratr byli zraněni a my jsme pochopili, že letáky okupantů šíří lži. Jsou nástrojem, jak nás přimět, abychom se přestěhovali z jednoho místa na druhé - nikoliv příslibem, že nové místo bude bezpečné. Druhý den jsme se rozhodli vrátit domů.„Chci mluvit o dvou událostech. O jednom, kdy okupace zaujala pozice nedaleko a začala celou oblast silně ostřelovat. Moje matka vykoukla z okna a uviděla, jak na konci naší ulice stojí tank. Pochopili jsme, že máme problém, a ani jsme se nestačili pohnout, když tank začal ostřelovat náš dům. Seděli jsme v obývacím pokoji na pohovkách a ve vteřině jsme všichni leželi na podlaze, ochromeni strachem. Palba byla intenzivní, a tak jsme se rozhodli, že všichni zalezeme do malého prostoru kuchyně. Leželi jsme tam, aniž bychom pohnuli hlavou, protože střelba pokračovala dál a dál. Až naštěstí pro nás přestala.„Druhý případ se týkal mého souseda, člena dobrovolnického týmu. Většina mých přátel utekla na jih, ale on a já jsme zůstali na severu. Během války jsme se sblížili. Když jsme slyšeli v blízkosti ostřelování, varovali jsme se navzájem, utíkali jsme společně. Jednou v noci můj pokoj zcela ozářily silné výbuchy, které byly velmi blízko. Třásla jsem se strachy, tělo se mi složilo do sebe, cítila jsem se ochromená. Ale jakmile se mi podařilo trochu se uklidnit a pochopila jsem, že jsem stále naživu, šla jsem dolů zkontrolovat situaci lidí, které znám.„Během krátké doby jsem zjistila, že můj přítel byl zabit i se svou matkou. Nemám slov, abych popsala pocit, který mě v tu chvíli zaplavil. Kombinace naprosté bezmoci, hlubokého zármutku a nekonečné bolesti.“