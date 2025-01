Dezinformační kampaně by mohly Sýrii zatlačit zpět do občanské války

6. 1. 2025

Příliv falešných nebo zavádějících informací o Sýrii zaplavil sociální média. Místní a mezinárodní aktéři využívají již existující rozpory k prosazování svých vlastních cílů, říkají odborníci. Příliv falešných nebo zavádějících informací o Sýrii zaplavil sociální média. Místní a mezinárodní aktéři využívají již existující rozpory k prosazování svých vlastních cílů, říkají odborníci.

Od vánočních stromků, které svrhává syrská přechodná vláda, přes místní ženy prodávané jako otrokyně, až po zprávy o tom, že lídr syrských rebelů je tajný Žid: Dezinformace o Sýrii od svržení autoritářského Asadova režimu sahají od směšného k děsivému a je toho víc než kdy jindy, píše Cathrin Schaer.

"Od pádu Asadova režimu jich výrazně přibylo," potvrdil Zouhir Al-Shimale, výzkumník a manažer komunikace syrské organizace Verify-Sy. "Roky revoluce a pak občanské války za sebou zanechaly hluboce zakořeněné křivdy a různé frakce – jak místní, tak mezinárodní – nyní využívají dezinformace k posílení svých pozic, delegitimizaci soupeřů a prosazování svých vlastních agend," řekl DW.

Na začátku prosince ofenzíva vedená syrskou povstaleckou skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS) svrhla brutální, diktátorský režim Asadovy rodiny, která kontrolovala Sýrii 54 let. HTS byla dříve spojena s extremistickými organizacemi, jako je al-Kájda a skupina takzvaný "Islámský stát" (IS) – i když se v posledních letech snažila od těchto skupin odklonit.

Přesto se mnoho obyčejných Syřanů obávalo, jak se budou rebelové vedení HTS chovat, zda budou usilovat o pomstu nebo se pokusí vnutit svou značku islamistické politiky ostatním v zemi, kteří mají jinou víru.

Zejména skupiny, které jsou považovány za podporující Asadův režim – jako jsou syrští alávité, náboženská menšina, ke které Asadova rodina patří – se obávaly, že se jim Asadovi oponenti pomstí.

Přinejmenším zatím, i když bezpečnost zůstává pro civilisty významným problémem, zdá se, že existuje poměrně málo ověřených případů vražd nebo náboženského pronásledování ze strany těch, kteří jsou v současné době u moci.

A ve skutečnosti je toto číslo nepatrné ve srovnání s údajnými a neověřenými případy zneužívání zaznamenanými na internetu, z nichž většina je zavádějící nebo falešná, naznačují různé organizace pro ověřování faktů.

Například, jak uvedla skupina Misbar, která se zabývá ověřováním faktů, vánoční stromky minulý týden neodstranila nová syrská vláda, ale úřady v iráckém svatém městě Karbala v roce 2023. A příspěvky o trzích s ženskými otroky v Sýrii pocházejí z projektu kurdského umělce z roku 2013, zjistil Misbar.

Kdo je odpovědný?

Částečně nebo zcela nepravdivé příspěvky na sociálních sítích pravděpodobně pocházejí z různých zdrojů. V Sýrii je tolik zájmových skupin a tak velké množství dezinformací, že by bylo těžké vystopovat něco zpět k jednomu aktérovi. To je také způsobeno překrývajícími se zájmy a nesouvisejícími špatnými aktéry, kteří si navzájem šíří falešné zprávy.

Za prvé, Syřané pravděpodobně publikují falešné příspěvky na sociálních médiích buď náhodou, protože věří, že jsou pravdivé a nemají nástroje k jejich ověření, nebo aby podpořili své vlastní osobní agendy nebo obavy.

Asadův režim "vynucoval něco podobného informační 'železné kopuli'," vysvětlil Al-Shimale z Verify-Sy. "Dominovala informačnímu prostředí v Sýrii a krmila Syřany propagandou a falešnými zprávami o opozici od prvního dne v roce 2011."

Konec Asadova režimu vyústil v informační vakuum pro ty, kteří mohli považovat Asadem kontrolovaná média za důvěryhodný zdroj, dodal.

Navíc, jak napsala Rana Ali Adeeb, vědkyně z Concordia University v Montrealu v Kanadě, která zkoumá, jak emoce formují vnímání falešných zpráv, v úvodníku minulý měsíc, v Sýrii je stále mnoho nejistoty a strachu. "Emocionální nákaza falešných zpráv je obzvláště nebezpečná v křehkých dobách, jako je tato," zdůraznila.

To vše činí obyčejné lidi "mnohem zranitelnějšími vůči dezinformacím a misinformacím, což je něco, co Asadovi stoupenci, Írán a Rusko vědí a využívají toho," řekl Al-Shimale.

Mezinárodní vměšování

Během 13 let syrské občanské války se několik dalších států postavilo na stranu nebo proti Asadovu režimu. Výzkumníci již vědí, že Asadovi nejvěrnější spojenci, Rusko a Írán, podporovali nebo vedli dezinformační kampaně zaměřené na syrskou opozici. Nyní, naznačují, tito mezinárodní aktéři opět hrají podobnou roli.

"Ruské a íránské aparáty manipulující s informacemi jedou na plný výkon," napsal Marcos Sebares Jimenez-Blanco, člen German Marshall Fund, na brífinku v polovině prosince. "Snaží se utvářet narativ obklopující vývoj v Sýrii, aby kompenzovali své vojenské, strategické a geopolitické porážky."

Al-Shimale z Verify-Sy již dříve poukázal na řadu neautentických facebookových stránek, které byly spuštěny v prosinci a jejichž názvy připomínají skupiny monitorující lidská práva. Zprávy se však zaměřují především na alávitskou komunitu. Zveřejněním dezinformací a používáním mechanizovaných, falešných účtů nebo "botů" k šíření dezinformací tyto falešné stránky děsí alávity a pak je přimějí k ozbrojenému odporu, vysvětlil.

Nebezpečné vyrovnání

O to znepokojivější je současná záplava dezinformací o Sýrii, že se sbližují různé agendy a názory.

Ti, kteří podporují syrské kurdské skupiny v severní Sýrii a obhajují jejich nezávislost, budou s větší pravděpodobností pohlížet na HTS s podezřením a strachem. Stejně tak místní obyvatelé, kteří podporují sekulární Sýrii nebo jsou součástí syrské menšiny.

Mezitím islamofobní protiimigrantští pravičáci v USA a Evropě také zesilují příspěvky, které hrubě identifikují HTS jako teroristy a Sýrii jako "džihádistán". Ve stejné době konspirační teoretici mimo Sýrii spekulovali – nesprávně – že HTS je prostě loutkou americké nebo izraelské vlády.

Existují některé výjimky – například turečtí nacionalisté agitující proti syrským Kurdům. Ale většina názorů, které vyplývají ze zavádějících zpráv na sociálních sítích, má tendenci se stavět proti syrským rebelům, kteří v současné době vedou přechodnou vládu.

Rušení klidu

Dezinformace již měly dopad. Například video ukazující zjevný akt pomsty – znesvěcení alávitské svatyně – vyvolalo protesty tisíců lidí v oblastech s alávitskou většinou. Později ověřovatelé faktů zjistili, že video bylo zavádějící.

Dezinformace mohou mít také dopad na to, jak mezinárodní společenství vidí a podporuje Sýrii, naznačil Al-Shimale. "Mohlo by to formovat vnější vnímání Sýrie jako národa neschopného stabilizovat se po Asadovi," řekl.

"Toto je křehký okamžik pro Sýrii a pro nás všechny, kteří jsme svědky její odvíjející se historie," argumentovala Ali Adeeb ve svém úvodníku. "V sázce je mimořádně mnoho. Jak se situace v Sýrii vyvíjí, každá informace s sebou nese potenciál formovat názory, ovlivňovat rozhodnutí a podněcovat akce."

