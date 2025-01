Haaretz: Izraelští zákonodárci vyzvali armádu, aby zničila zdroje potravin, vody a energie v Gaze

Foto: Homadný hrob v Gaze



Osm členů izraelské vládnoucí koalice uvedlo, že strategie IDF je při porážce Hamásu neúčinná, a požadují, aby armáda vyčistila sever Gazy od obyvatel pomocí obléhání, ničení infrastruktury a „zabíjení všech, kdo nemají bílou vlajku“. Tato politika by měla být použita i v jiných částech Gazy, zdůraznili.

Osm členů Výboru pro zahraniční věci a obranu Knesetu vyzvalo izraelského ministra obrany, aby nařídil zničení všech zdrojů vody, potravin a energie v severní Gaze a zajistil tak porážku Hamásu, a to uprostřed mezinárodní kritiky pokračující izraelské ofenzívy v pásmu Gazy.





Zákonodárci v dopise ministru obrany Israeli Katzovi tvrdili, že akce Izraelských obranných sil v Gaze „neumožňují dosažení válečných cílů, jak je definovala vláda, tedy likvidaci vládnoucích a vojenských schopností Hamásu“.



Dopis se nezmiňuje o navrácení rukojmích jako o válečném cíli definovaném bezpečnostním kabinetem a uvádí, že plán IDF na evakuaci obyvatelstva ze severu pásma na jih „není prováděn řádně“.



Poslanci, kteří dopis podepsali, jsou Amit Halevi, Nissim Vaturi a Ošer Škalim (Likud), Cvi Sukot a Ohad Tal (Náboženský sionismus), Limor Son Har-Melech (Otzma Jehudit) a Avraham Bezalel (Šas).





Uvedli, že „po obklíčení oblasti a humanitární evakuaci se IDF nechová k těm, kteří zůstali, jako k nepříteli, jak je zvykem v mezinárodním právu a ve všech západních armádách, a ohrožuje tak životy našich vojáků vstupem do hustě zastavěné oblasti“.

Deník Haaretz ve čtvrtek informoval, že IDF nutí obyvatele severní části Gazy, aby se přestěhovali na jih, ale brání jim vzít si osobní věci a dokonce i teplé oblečení, přestože humanitární organizace hlásí krutou zimu a akutní nedostatek teplého oblečení.







Poslanci vyzvali Katze, aby přehodnotil válečné plány a po obklíčení severního pásma nařídil tamním jednotkám zničit zdroje vody, potravin a energie v oblasti, zabít každého, kdo se v oblasti pohybuje a „nevyjde s bílou vlajkou“, a poté „postupně vstoupit za účelem úplného vyčištění nepřátelských hnízd“.Uvedli, že IDF musí tento postup podniknout nejen v severním Pásmu, ale i v kterémkoli jiném daném sektoru.Dále zdůraznili, že navzdory svým žádostem nedostali od představitelů IDF, kteří se účastnili zasedání výboru, odpovědi na to, proč takto nepostupují a jaké jsou od nynějška plány.„Kontrola území [Gazy] a jejího obyvatelstva je jediným základem pro vyčištění nepřátelských pevností,“ uvedli a dodali, že to také nepovede k opotřebovávací válce, ‚v níž je Izrael hlavní vyčerpanou stranou‘.Zákonodárci dodali, že pozemní vpád armády do severní části Gazy, který začal v říjnu, zřejmě „nebyl proveden řádně“.IDF se vzdaly kontroverzního Generálského plánu, který byl mezinárodně kritizován, ale přesto značnou část tohoto plánu provádějí na místě.Plán by si vynutil úplnou evakuaci severní části Gazy tím, že by všechny zbývající civilisty označil za vojenské cíle a zablokoval by vstup zásob, jako jsou potraviny a léky, do oblasti.Zdravotní systém v severním pásmu zcela zkolaboval a humanitární situace se celkově zhoršuje.Indonéská nemocnice, která jako jediná stále funguje poté, co IDF nařídily uzavřít nemocnici Kamal Adwan po rozsáhlé operaci, při níž byly zatčeny stovky osob podezřelých z terorismu, nemá vodu ani elektrickou energii.V listopadu citoval britský Guardian zdroje z IDF, podle nichž IDF neumožní obyvatelům evakuovaným ze severu pásma návrat do jejich domovů.