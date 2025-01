Pánbůh s námi a zlé pryč!

5. 1. 2025

Měli bychom asi s těmi lidmi víc mluvit. Jenže oni zřejmě nejsou přístupní racionálním argumentům, to by takto nereagovali. Je to založeno na iracionálních emocích. Ale jak vznikly? To je zajímavá otázka. Co navrhujete? (JČ)



Jsou Češi pro Putina? pic.twitter.com/qb8DIuPlS1 — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) January 5, 2025







