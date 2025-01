Autorka kreslených vtipů listu Washington Post rezignovala kvůli odmítnutí novin zveřejnit karikaturu kritizující majitele listu Jeffa Bezose

5. 1. 2025

Držitelka Pulitzerovy ceny Ann Telnaesová nakreslila karikaturu majitele listu, jak klečí před Donaldem Trumpem



Držitelka Pulitzerovy ceny za redakční karikaturu Ann Telnaesová rezignovala na svou pozici v deníku Washington Post poté, co list odmítl zveřejnit satirickou karikaturu, která zobrazuje majitele listu Jeffa Bezose - spolu s dalšími mediálními a technologickými magnáty - klečícího před Donaldem Trumpem, který se připravuje na svůj druhý prezidentský úřad v USA.





„Měla jsem zpětnou vazbu od redakce a produktivní rozhovory - a některé neshody - ohledně karikatur, které jsem předložila ke zveřejnění, ale za celou tu dobu mi nikdy nezabili karikaturu kvůli tomu, na koho nebo na co jsem se rozhodla namířit své pero,“ napsala Telnaesová v pátek v online příspěvku na platformě Substack, v němž podrobně popsala své rozhodnutí odejít. „Až do teď.“



V prohlášení, o němž informoval deník New York Times, obhajoval názorový redaktor deníku Washington Post David Shipley rozhodnutí novin nezveřejnit karikaturu Telnaesové tím, že nesouhlasí s její „interpretací událostí“ a že „jediná zaujatost byla proti opakování“.



„Ne každý redakční úsudek je odrazem zlovolné síly,“ uvedl Shipley, který ve svém prohlášení dodal, že s Telnaesovou hovořil a požádal ji, aby svůj odchod ještě zvážila. „Mé rozhodnutí bylo vedeno skutečností, že jsme právě publikovali komentář na stejné téma jako karikatura a již jsme měli naplánováno zveřejnění dalšího komentáře- tento byl satirický.“



Telnaesové příspěvek v Substacku z pátku obsahoval hrubý náčrt její karikatury. Vedle Bezose, který před koupí Postu založil Amazon, jsou na obrázku zobrazeny karikatury zakladatele Meta Marka Zuckerberga, majitele Los Angeles Times Patricka Soon-Shionga a maskota společnosti Walt Disney Co Mickey Mouse.





„Karikatura ... kritizuje miliardáře z řad šéfů technologických a mediálních společností, kteří se snaží získat přízeň ... Trumpa,“ uvedla Telnaesová. „Ačkoli není neobvyklé, že redaktoři redakčních stránek mají námitky proti vizuálním metaforám v rámci karikatury, pokud se danému redaktorovi zdají nejasné nebo správně nevyjadřují sdělení zamýšlené karikaturistou, taková redakční kritika nebyla případem této karikatury.





Telnaesová oznámila svou rezignaci necelé tři měsíce poté, co Post a Bezos čelili sžíravé reakci na rozhodnutí listu zabránit redakci zveřejnit podporu Kamaly Harrisové v prezidentských volbách 5. listopadu. Soon-Shiong podobně odmítl povolit redakci LA Times zveřejnit podporu Harrisové.

Mezitím v prosinci ABC News - která je vlastněna společností Disney - a její moderátor George Stephanopoulos souhlasili, že zaplatí 15 milionů dolarů nadaci a muzeu, které má Trump založit, aby urovnali žalobu za pomluvu, kterou na televizi podal Trump.





Telnaesová získala prestižní Pulitzerovu cenu za ilustrované zpravodajství a komentáře v roce 2001 - shodou okolností v době, kdy pracovala pro LA Times Syndicate - a v roce 2022 byla finalistkou ve stejné kategorii pro Post. V roce 2017 získala také cenu Reuben od National Cartoonists Society a stala se tak první ženou, která získala jak tuto cenu, tak Pulitzera.







Zdroj v angličtině ZDE

„Aby bylo jasno, vyskytly se případy, kdy byly skice odmítnuty nebo požadovány revize, ale nikdy ne kvůli úhlu pohledu obsaženému v komentáři karikatury. To mění pravidla hry ... a je to nebezpečné pro svobodný tisk."

Čtenáři reagovali tím, že zrušili více než 200 000 předplatných, přičemž drtivá většina z nich se podle zpráv týkala většího počtu čtenářů listu. A komentátoři obvinili oba deníky z toho, že projevily to, co bylo klasifikováno jako „předposranost" vůči Trumpovi poté, co opakovaně obvinil média z toho, že jsou nepřáteli státu, a slíbil odplatu proti mnoha pracovníkům tohoto odvětví, pokud Harrisovou porazí.

Trump pak proti Harrisové zaznamenal rozhodující vítězství a vybojoval zpět Oválnou pracovnu, kterou ve volbách v roce 2020 ztratil ve prospěch Joea Bidena.

Po Trumpově vítězství Zuckerberg s Trumpem povečeřel v prezidentově rezortu Mar-a-Lago. Jeho společnost Meta také věnovala 1 milion dolarů do fondu na Trumpovu druhou inauguraci. Pozorovatelé to interpretovali jako smířlivá gesta poté, co Trump během svého prvního prezidentství kritizoval Zuckerberga a jeho platformu Facebook, že jsou „protitrumpovské".

Stephanopoulos a jeho zaměstnavatel se rovněž dohodli, že Stephanopoulos vyjádří lítost nad výroky, které pronesl v březnu ve vysílání a v nichž tvrdil, že Trump byl shledán „odpovědným za znásilnění" v soudním sporu, který proti němu vedla publicistka E Jean Carrollová.

Porota shledala, že Trump „sexuálně zneužil" Carrollovou podle newyorského práva, ale zastavila se u konstatování, že ji znásilnil. Trumpovi bylo následně nařízeno zaplatit Carrollové 5 milionů dolarů poté, co byl shledán odpovědným za pomluvu.

Trumpova odvolání proti oběma těmto příkazům zůstávala do soboty nevyřízena.