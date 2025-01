Útok vozidlem v New Orleansu: Nejméně 10 mrtvých a 30 zraněných v New Orleansu při nájezdu dodávky do davu lidí

2. 1. 2025

čas čtení 5 minut



Řidič dodávky, který najel do lidí ve Francouzské čtvrti, zastřelen po přestřelce s policií





Podle úřadů bylo nejméně 10 lidí zabito a více než 30 zraněno poté, co vozidlo s vlajkou Islámského státu (IS) vjelo v časných ranních hodinách na Nový rok do davu v turistické čtvrti v New Orleansu.



FBI uvedla, že Shamsud-Din Jabbar, 42letý americký občan z Texasu, najel kolem 3.15 hod. ráno pickupem Ford do davu bavících se lidí na slavné neworleanské ulici Bourbon Street. Poté vystoupil a vystřelil na policisty, přičemž dva z nich zranil, než ho zastřelili.



Jabbarův vůz byl zřejmě pronajatý a agenti se snažili ověřit, jak k němu přišel, uvedla FBI. Kromě vlajky Islámského státu na zadním sedadle našli agenti zbraně a také „potenciální“ improvizované výbušné zařízení - údajně jedno z několika, která byla v oblasti nalezena. Podle úřadů bylo nejméně 10 lidí zabito a více než 30 zraněno poté, co vozidlo s vlajkou Islámského státu (IS) vjelo v časných ranních hodinách na Nový rok do davu v turistické čtvrti v New Orleansu.FBI uvedla, že Shamsud-Din Jabbar, 42letý americký občan z Texasu, najel kolem 3.15 hod. ráno pickupem Ford do davu bavících se lidí na slavné neworleanské ulici Bourbon Street. Poté vystoupil a vystřelil na policisty, přičemž dva z nich zranil, než ho zastřelili.Jabbarův vůz byl zřejmě pronajatý a agenti se snažili ověřit, jak k němu přišel, uvedla FBI. Kromě vlajky Islámského státu na zadním sedadle našli agenti zbraně a také „potenciální“ improvizované výbušné zařízení - údajně jedno z několika, která byla v oblasti nalezena.



Mezitím ve středu ráno hořel krátkodobě pronajatý dům spojený s Jabbarem - v neworleanské čtvrti St Roch, necelé dva kilometry od místa útoku. Požár byl poprvé ohlášen v 5.18 místního času, tedy něco málo přes dvě hodiny po incidentu s vozidlem.



Zdroj z krizového řízení uvedl, že řada obyvatel v okolí domu byla evakuována, protože úřady měly podezření, že v domě mohly být výbušniny.



Majitel domu na žádost o komentář bezprostředně nereagoval. Nedaleko domu federální agenti vyslýchali sousedy a bylo vidět, jak jsou k objektu přiváděni psi na vyhledávání bomb.



FBI ve středu uvedla, že se nedomnívá, že by Jabbar byl „výhradně zodpovědný“ za smrtící útok v New Orleans, a požádala veřejnost o pomoc při pátrání po jeho spolupracovnících.



Napadená oblast - roh ulic Canal a Bourbon - se nachází na kraji francouzské čtvrti, oblíbeného místa nočního života, které přitahuje turisty i místní obyvatele.



Na tiskové konferenci ve středu ráno řekla neworleanská policejní superintendantka Anne Kirkpatricková: „Bylo to velmi úmyslné chování. Tento muž se snažil přejet co nejvíce lidí. Byl pekelně odhodlaný způsobit krveprolití a škody, které napáchal.“



Vysoce postavený zdroj z orgánů činných v trestním řízení, který byl o útoku informován, řekl deníku Guardian, že Jabbar byl vybaven puškou, helmou a neprůstřelnou vestou.



FBI, která nyní vede vyšetřování, v prohlášení uvedla, že „spolupracuje s našimi partnery na vyšetřování tohoto činu jako teroristického činu“.



Agentura Associated Press později informovala o získání zpravodajského bulletinu státní policie, podle kterého byly trubkové bomby v Jabbarově nákladním autě ukryty v chladicích boxech a „napojeny na dálkové odpálení“. Bylo nalezeno také odpovídající dálkové ovládání.



V bulletinu získaném agenturou AP byly rovněž popsány záběry z bezpečnostních kamer, na nichž je vidět, jak „tři muži a jedna žena umísťují jedno z několika improvizovaných výbušných zařízení“.



Podle tohoto zdroje vyšetřovatelé předpokládají, že Jabbar dříve strávil nějaký čas v armádě. Fotografie Jabbara poté, co byl zabit policií, ho ukazovala v oblečení ve vojenském stylu a člen neworleanské městské rady Oliver Thomas později ve středu novinářům řekl, že Jabbar byl ve vojenském oděvu.



Televize NBC News později uvedla, že Jabbar sloužil v aktivní službě v americké armádě v letech 2006 až 2015, podle tří zdrojů z oblasti národní obrany, na které se televize odvolává. Poté sloužil u armádních záloh až do roku 2020, kdy byl jako rotmistr čestně propuštěn.



Jabbar - který byl armádním administrativním úředníkem - byl nasazen do Afghánistánu v roce 2009, uvedla NBC. Před svou armádní kariérou se přihlásil ke vstupu do amerického námořnictva - po narukování se však nezúčastnil náborového výcviku, a proto u tohoto vojenského útvaru nesloužil, dodala NBC.



Ve videu na sociálních sítích, v němž propagoval realitní firmu, pro kterou po odchodu z armády pracoval, Jabbar vyprávěl, že vyrostl v texaském Beaumontu - asi hodinu cesty východně od Houstonu - a zůstal tam po většinu života, dokud nevstoupil do armády.





Uvedl, že během služby v ozbrojených silách pracoval jako specialista na lidské zdroje a informační technologie. A řekl, že jeho vojenské zkušenosti mu mimo jiné umožnily být „tvrdým vyjednavačem“ pro své realitní klienty.

0

105

Na odpoledním brífinku úředníci uvedli, že počet obětí středečního útoku zůstává nejméně deset. Kongresman Troy Carter z New Orleansu řekl televizi ABC News, že počet mrtvých stoupl na 15. Vysoce postavený zdroj z orgánů činných v trestním řízení, který hovořil s deníkem Guardian, uvedl, že vyšetřovatelé se připravují na to, že konečný počet mrtvých bude asi 15.Neworleanská vláda již léta používá patníky, aby zabránila motoristům vjíždět na Bourbon v obzvláště frekventovaných časech, včetně velkých oslav, jako je Nový rok. V době středečního útoku však byly tyto sloupky kvůli opravám mimo provoz.Video z bezpečnostní kamery namířené na Canal Street zachytilo, jak se nákladní auto, které bylo středem středečního útoku, blíží k ulici Bourbon, kterou zablokoval vůz policejní hlídky. Podle videa, které se později ve středu rozšířilo, kamion zahnul doprava, objel přední část polcejního vozu, vjel na chodník a pak se rozjel po Bourbonu - zdálo se, že naráží do lidí, než zmizel z dohledu kamery.Zdroj v angličtině ZDE