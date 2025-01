Robert Fico a svet

Lúzrom roka je opozícia, ktorá síce nie je politicky impotentnejšia než inokedy, ale za daných okolností nad všetky pochybnosti preukázala, že sa na viac nezmôže ani pod extrémnym tlakom. Z hentoho veru diamant nebude, azda uhlie, ale najskôr iba bežný kompost.





Vo svete sa zatiaľ dejú aj naozaj závažné veci. Hneď v januári inaugurujú v USA prezidenta Donalda Trumpa a jediný svetový poriadok, ktorý poznáme (poslední pamätníci druhej svetovej vojny práve vymierajú), definitívne zanikne. Svet sa vráti do svojho normálneho stavu, v ktorom sa záujmy presadzujú silou.







Spojené štáty prestanú vykonávať úlohu svetového policajta a konečne si ľudia uvedomia, že horší než policajt so sklonmi zneužívať moc je žiaden policajt. Keď nikto nevymáha právo, vládne ten, kto má najmenej zábran a najväčšiu schopnosť páchať násilie. Slabí a chudobní, bez silných priateľov či akýchkoľvek užitočných schopností nemajú v takom usporiadaní žiadne práva - ani jednotlivci, ani štáty. (Bude obzvlášť zábavné sledovať tvár Roberta Fica, až ho to dobehne.)





Úprimne veriaci fašisti dostanú konskú dávku vlastnej medicíny a keď ich nezabije, spoľahlivo ich vylieči z bludov, v ktoré dnes veria. To bude pre nich spravodlivým trestom, pretože ich vysnívaná nočná mora sa nebude dať odstrániť bezbolestne a bez krvi. Zostanú v nej uväznení, pravdepodobne na doživotie, s vedomím, že v nej dožijú aj ich deti a vnúčatá.





My ostatní budeme mať staronový poriadok sveta ako trest za to, že sme nekládli aktívny odpor, keď sme ešte mohli a mali brániť ten súčasný. My sme predsa tí dobrí, slušní, násilia sa štítime, spory urovnávame dialógom, veríme v dobro, ktoré sa predsa ukrýva v každom človeku, len mu treba dať dostatok lásky, aby ho v sebe objavil. Odmietame pochopiť, že nie každý konflikt si môžeme vybrať sami.







Keď nás niekto príde zabiť, pretože sa tak z akýchkoľvek dôvodov rozhodol, lebo chce a môže, máme len dve možnosti. Buď budeme bojovať, bez záruky, že prežijeme, s vysokým rizikom, že utrpíme zranenia, po ktorých sa náš život navždy zhorší a s úplnou istotou, že úplne bez ujmy nevyviazneme, ani keby sme sa napokon ubránili, alebo môžeme zatvoriť oči a dúfať, že to nebude až také zlé. Hádam nás iba znásilnia a olúpia. Prípadne len zmrzačia. A keby to nevyšlo, možno bude aspoň rýchle po všetkom a nebude to veľmi bolieť.







Zo začiatku to bolo ako skúšať hrať futbal s výhradou vo svedomí - budeme brániť svoju bránku, ale nebudeme kopať do lopty, lebo by to bolo násilnícke a hrubé a nám sa to bridí. Teraz je to už ako trčať v klietke MMA medzi šampiónmi ťažkej váhy a trvať na tom, že proti nim budeme hrať šach. Zaiste šľachetné, ale fatálne stupídne.





Rok 2024 bol drsný, ale v tom ďalšom naň ešte budeme s nostalgiou spomínať. Želám vám doň pevné duševné zdravie a hlavne presný úsudok. Pre účely prežitia je spoľahlivejší ako šťastie.