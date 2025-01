Trumpovi miliardáři a zastánci tvrdé linie nevědí, jak Washington funguje - a nestarají se o to

3. 1. 2025

čas čtení 8 minut

Rok slyšení ohledně impeachmentu o ničem neznamenal nic v době, kdy se bývalý informátor FBI Alexander Smirnov tento měsíc přiznal k vykonstruování pilíře kauzy proti Joe Bidenovi – že on a jeho syn Hunter obdrželi každý 5 milionů dolarů úplatků od ukrajinské energetické společnosti Burisma, píše Jill Lawrence. Rok slyšení ohledně impeachmentu o ničem neznamenal nic v době, kdy se bývalý informátor FBI Alexander Smirnov tento měsíc přiznal k vykonstruování pilíře kauzy proti Joe Bidenovi – že on a jeho syn Hunter obdrželi každý 5 milionů dolarů úplatků od ukrajinské energetické společnosti Burisma,

Mluvíme o proměně vlády ve zbraň mezistranického boje, nemluvě o plýtvání jejím časem a penězi daňových poplatníků. Byla jsem připravena věnovat této nehoráznosti pozornost, kterou si zasloužila, když došlo ke zvratu, který postavil republikána Jamese Comera, principála cirkusu impeachmentu, do jiného světla. Ukázalo se, že spolupracoval se starostkou Washingtonu D.C. Muriel Bowserovou a Eleanor Holmes Nortonovou, nehlasující delegátkou Sněmovny reprezentantů hlavního města, na dvoustranické dohodě o převodu nevyužívaného komplexu stadionu Roberta F. Kennedyho o rozloze 174 akrů z federální kontroly do D.C.

Možná bych přehlédl Comerovu roli, kdyby dezinformační palba Elona Muska nezničila velkou, dvoustranickou dohodu o vládním financování na konci roku. Převod stadionu byl vedlejší škodou – dokud ho Senát v sobotu před Vánocemi v 1:15 ráno nevzkřísil z mrtvých.

Pro D.C. a jeho vůdce je to šance získat cenné pozemky a případně přilákat Washington Commanders zpět do hlavního města novým stadionem. Pro Comera je to způsob, jak ušetřit federální peníze. Řekl, že bez zákona o revitalizaci "by údržba této chátrající půdy v D.C. nadále stála daňové poplatníky majlant."

Lidi – a těmi lidmi myslím Donalda Trumpa a Elona Muska – takhle se věci dělají.

"Práce obou stran je stejně základní jako americká smlouva, E pluribus unum, jednota v mnohosti," řekl nedávno senátor Raphael Warnock, demokrat z Georgie, v pořadu NBC Meet the Press. V roce 2022 vedl památnou předvolební reklamu o své nepravděpodobné spolupráci s konzervativním texaským senátorem Tedem Cruzem na rozšíření mezistátní dálnice spojující vojenské komunity v jejich státech. Jeho slogan: "Budu spolupracovat s kýmkoliv, pokud to bude znamenat pomoc Georgii."

Najít v Kongresu divoce nesourodé partnery z obou stran je snazší, než byste si mysleli. Massachusettská progresivní Elizabeth Warrenová a Josh Hawley, šampion MAGA z Missouri, jsou dalším příkladem. Zrovna tento měsíc se postavili odporu výrobců automobilů vůči právu lidí opravit si vlastní auto a spojili se při návrhu zákona, který by měl držet na uzdě lékárny a manažery lékárenských benefitů (PBM, prostředníky, kteří ženou ceny léků nahoru).

Senátoři John Cornyn z Texasu a Bob Casey z Pensylvánie, další dvojice z obou stran, začali v roce 2023 pracovat na tom, jak prověřovat a omezovat citlivé investice USA do technologií v Číně a dalších zemích, které vzbuzují obavy. Konečná verze měla širokou podporu, ale stejně jako dohoda o stadionu RFK byla součástí vyjednaného výdajového balíčku obou stran, který zemřel.

Muskův lživý útok na sociálních sítích na jeho platformě X zatáhl Trumpa do boje o financování a zabil 1 547 stran dohody obou stran, kterou vyjednali lídři Sněmovny reprezentantů a Senátu. Trumpovo trvání na zvýšení dluhového limitu pak zabilo druhou, stošestnáctistránkovou verzi. Kongres nakonec schválil třetí verzi, která vynechala zvýšení dluhového stropu a mnohem více.

Některé priority obou stran – mezi nimi dohoda o stadionu RFK a výzkumný program dětské rakoviny – byly později oživeny v samostatných hlasováních. Jiné však nebyly. Naneštěstí pro zemi, mezi oběťmi byly další zdravotnické výzkumy (včetně mnohem většího financování dětské rakoviny), opatření PBM, která měla snížit ceny léků, zákaz poplatků za hotely a letenky, opětovné povolení americké agentury, která sleduje a bojuje proti zahraničním dezinformacím, a pokus Cornyn-Casey udržet citlivé americké technologie mimo nesprávné ruce.

Velkými poraženými byli spotřebitelé, veřejné zdraví, národní bezpečnost a Trump. Vyšší dluhový strop by nově zvolenému prezidentovi usnadnil pokračovat v poskytování obrovských daňových škrtů bohatým a Americe možnost půjčit si více peněz, aby vyrovnal očekávanou ztrátu příjmů ve výši více než 4 bilionů dolarů. Biden to nazval "zrychlenou cestou ke snížení daní pro miliardáře" a nemýlil se.

Naproti tomu velkým vítězem byl Trumpův nezvolený miliardářský pomocník. Musk – se svými aspiracemi v oblasti umělé inteligence a svou velkou, rostoucí výrobní přítomností v Číně – může dál investovat, kde chce, aniž by byl omezován kontrolou a transparentností, kterou by vyžadoval zákon Cornyn-Casey. A dezinformační agentura, kterou chtěl zničit, na kterou loni zaútočil jako na "nejhoršího provinilce americké vládní cenzury a mediální manipulace" a "hrozbu pro naši demokracii", již zavřela své dveře.

Muskův úspěch při ochraně vlastních zájmů nezůstal bez povšimnutí. "Továrna v Šanghaji je největším závodem na výrobu automobilů Tesla – čínská gigafactory vyrobila v loňském roce asi 50 % celosvětové automobilové produkce Tesly," napsala v dopise lídrům Kongresu republikánka Rosa DeLauro, přední demokratka ve sněmovním výboru pro přidělování prostředků. Naznačila, že Muskovy vazby a investice na Čínu mohly být důvodem pro jeho zběsilou kampaň s cílem obrátit Trumpa, předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona a další vůdce Republikánské strany proti "dvoustranické, dvoukomorové dohodě o financování, která by toto ustanovení obsahovala".

V tradici MAGA vítězů Musk zaútočil na DeLauro jako na "strašlivé stvoření", které by mělo být vyloučeno z Kongresu. Očividně neuvažoval o tom, že by se mohli dohodnout na nějaké budoucí otázce a že by mu mohla být užitečnou partnerkou. Stejně jako Trump vidí politiku jako hru s nulovým součtem, prezidenty jako vlastníky firem a Kongres jako zaměstnance.

Ani Musk, ani Trump neakceptují, že všichni členové Kongresu jsou vítězi voleb s vlastními voliči, obavami a odpovědností. Nechápou pravidla Sněmovny reprezentantů nebo Senátu a křížové tlaky, ani důležitost důvěry mezi stranickými lídri a vyjednavači. Ani netolerují kompromis. Chtějí prosadit svou vůli, tečka.

Ronald Reagan vstoupil do politiky po kariéře herce a odborového vyjednavače. Když se Reagan stal v roce 1967 guvernérem Kalifornie, napsal ve své autobiografii z roku 1990, že již chápal potřebu kompromisu – ale "kompromis byl sprosté slovo" pro puristy (v jeho frázi "radikální konzervativci"), kteří ho podporovali během jeho kampaně. Řekl jim, že je nejlepší vzít si, co se dá sehnat, a bojovat o zbytek později, ale oni "si na to nikdy nezvykli".

Ani hnutí MAGA a House Freedom Caucus na to nejsou zvyklé. A kdo očekává, že si na to Musk, Vivek Ramaswamy a jejich cosplay "Ministerstvo vládní efektivity" zvyknou a budou usilovat o kompromis? Ta představa stojí za odfrknutí.

Je těžké dostat se v Kongresu k cílové čáře. Sněmovna, jak řekl bývalý kongresman Tim Ryan, "dělá z ledovců závody NASCAR". A Senát, dodala bych, dělá ze Sněmovny reprezentantů kosmickou loď. Podmínky jsou často příznivé pro hru s ohněm, což znamená, že pro demoliční četu Musk-Trump existuje nekonečné množství příležitostí.

Ve svém prvním povolebním vystoupení před inaugurací Trump a Musk nejenže vyhodili do povětří pečlivě vyjednanou dohodu obou stran o financování, ale podkopali pracovní vztah mezi Johnsonem a demokratickým lídrem Hakeemem Jeffriesem. Demokraté pomohli Johnsonovi udržet si funkci v květnu, ale až se 3. ledna sejde Sněmovna reprezentantů , aby zvolila nové lídry, "nebudou k dispozici žádní demokraté, kteří by ho zachránili", pokud se pár členů Johnsonovy těsné většiny obrátí proti němu, řekl Jeffries v televizi MSNBC. Problém z Jeffriesovy perspektivy: Johnson odstoupil od dohody, porušil své slovo a plnil Trumpovy příkazy, aniž by mluvil s demokraty.

Dělat svou vlastní práci, nebo se klanět miliardářům? Přijmout kompromis jako fakt politického života, nebo držet zemi jako rukojmí rozmarů miliardářů? To je jádro dilematu pro všechny republikány na Capitol Hill. V příštích několika týdnech se dozvíme mnohem více o tom, co můžeme očekávat v příštích čtyřech letech. V dobrém i ve zlém.

Zdroj v angličtině: ZDE

0