První abeceda může být o 500 let starší, než se dříve myslelo

3. 1. 2025

Na světě existují stovky abeced a písemných systémů. Geniální vynález symbolického kódu pro záznam lidských dějin však paradoxně nezachoval podrobnosti o svém vlastním původu. Stále nemůžeme s jistotou určit, kdy a kde byla abeceda poprvé vytvořena. Až dosud se všeobecně věřilo, že se objevil kolem roku 1 900 př. n. l. na území dnešního Egypta. Nedávný objev v Sýrii však naznačuje, že původ abecedy se může datovat do doby před dalšími 500 lety.

Egyptské hieroglyfy se používaly již v roce 3 250 př. n. l., ale ještě starší předchůdce existoval v klínopisném písmu v Mezopotámii. Ani hieroglyfy, ani klínové písmo nebyly abecedy v moderním smyslu, místo toho se spoléhaly na symboly a slabiky. Za první abecedu se považuje protosinajské písmo, objevené v roce 1904 na Sinajském poloostrově egyptologem Williamem Matthewem Flindersem Petriem.

Kolem roku 1 900 př. n. l., tedy v době, kdy se toto písmo používalo – z něhož se dochovalo jen několik desítek příkladů – byli obyvateli Sinaje Semité pod egyptskou nadvládou. Předpokládá se, že přizpůsobili egyptské hieroglyfy svému vlastnímu jazyku a vynalezli souhláskovou abecedu, která později vedla k fénické a řecké abecedě. Ale bylo to opravdu poprvé?

V roce 2004 byly při vykopávkách v Tal um-el Marra, starověkém městě asi 70 km východně od Aleppa v Sýrii, objevena hrobka obsahující šest koster, šperky, kuchyňské náčiní, hrot kopí, keramické nádoby a čtyři perforované hliněné válce popsané symboly. V roce 2010 Glenn Schwartz, spoluředitel vykopávek a profesor na Univerzitě Johnse Hopkinse, navrhl ve studii, že tyto značky by mohly představovat formu písma. "Byl jsem opatrný, abych podobnost s abecedními znaky neposunul příliš daleko, protože jsem archeolog, ne filolog nebo odborník na starověké systémy písma," vysvětluje Schwartz.

Jedinečný vynález

Odezva na jeho studii mezi filology neexistovala. Nikdo jeho hypotézu nekomentoval ani se jí nezabýval. Schwartz byl přesvědčen, že značky na válcích jsou srovnatelné se starověkými abecedami regionu, a svůj návrh znovu představil v roce 2019 na konferenci a v roce 2021 v nové studii. Tentokrát s ním souhlasili dva odborníci na starověké abecedy, Christopher Rollston a Madadh Richey. "Když se nyní shodli dva odborníci, rozhodl jsem se, že je čas se o to podělit v širším měřítku," říká Schwartz. Nyní představil všechny podrobnosti svého objevu na výročním zasedání Americké společnosti pro zámořský výzkum.

"Tyto čtyři nápisy vykazují charakteristické znaky abecedního písma, založené na morfologii a tvaru několika znaků," říká Rollston, profesor biblických a blízkovýchodních jazyků a civilizací na Univerzitě George Washingtona, který se Schwartzem v minulosti spolupracoval, ale na objevu se nepodílel. "Zdá se mi rozumné považovat je za abecední písmo." Rollston říká, že Schwartzův objev studoval roky, než vynesl svůj verdikt, který v roce 2021 zveřejnil na svém blogu.

Pokud by značky na válcích skutečně představovaly formu písma, přepisovaly by také historii abecedy. Datování pomocí uhlíku C14 umisťuje jejich počátek kolem roku 2 400 př. n. l., což naznačuje, že abeceda Tal um-el Marra předchází protosinajské abecedě o půl tisíciletí. Podle Rollstona "abeceda byla vynalezena jednou a všechny abecední systémy písma jsou odvozeny z původní abecedy", což znamená, že by to byla první abeceda, ze které by vznikly další, včetně proto-sinajštiny. Rollstonova jediná pochybnost se týká spolehlivosti datování a toho, zda by válce mohly pocházet z pozdějšího období, ale Schwartz si za svými zjištěními stojí.

Záhada "Silanu"

Ne všichni odborníci jsou přesvědčeni. Philippa Steeleová, výzkumnice klasické kultury na univerzitě v Cambridge, poznamenává, že i když není úplným skeptikem a věří, že se jedná o systém písma, pochybuje, zda jej lze klasifikovat jako abecední. "Hlavním problémem je, že existuje příliš málo znaků na to, aby bylo možné definitivně dokázat, že se jedná o abecední systém," vysvětluje. Steeleová tvrdí, že abeceda se obvykle skládá z 20 až 40 znaků, zatímco slabičné písmo obsahuje více než 50 znaků, a v tomto případě není jasné, do které kategorie spadá. "Některé znaky se podobají jiným abecedním znakům z protosinajštiny, ale u jiných není zřejmá příbuznost." Steeleová by ráda viděla další příklady z většího vzorku, ale takové důkazy ještě nebyly nalezeny.

Schwartz nejen obhajuje abecední povahu nápisů, ale nabízí také možný výklad jednoho z nich: "Silanu". "Můj kolega Ted Lewis, profesor na mé univerzitě a odborník na starověké semitské jazyky, navrhl tento výklad, který podle mého názoru stojí za zvážení," říká. O významu tohoto slova lze jen spekulovat. Schwartz navrhuje, že by to mohlo být jméno, s dutými válci, které možná slouží jako štítky přivázané k nádobám, a "Silanu" potenciálně odkazujícím na dárce nebo příjemce daru. Steeleová však varuje, že "je obtížné učinit takový návrh nad rámec pouhé spekulace".

Námitky pramení také z nedostatku kontextu, stejně jako z geografické a chronologické konzistence. Steeleová se ptá, zda celá abeceda, jejíž vývoj by vyžadoval čas a úsilí a o které se věřilo, že byla rozšířená, mohla zůstat skrytá, s tak malým počtem dochovaných vzorků. Schwartz však vysvětluje, proč tomu tak může být: "Hliněné válce jsou malé, křehké a splývají s barvou půdy. Na první pohled vypadají jako kousky hlíny, takže by bylo snadné je přehlédnout. Navíc je možné, že lidé v té době psali na materiály podléhající zkáze." Uzavírá: "Pokud budou vykopávky v Sýrii pokračovat, možná se objeví další příklady."

Zdroj v angličtině: ZDE

