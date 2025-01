Holčičce na Nový rok zabili oba rodiče

1. 1. 2025

Izrael oslavuje Nový rok a zároveň zabíjí Palestince v Gaze



Izrael oslavil nový rok. Armáda v prvních hodinách roku 2025 zabila více než tucet Palestinců.

„Kéž se nad tebou Bůh smiluje, mami. Mami, ať se nad tebou Bůh smiluje.“

Tato holčička přišla na Nový rok o oba rodiče a zůstala tak sama, aby se starala o svého mladšího bratra, zatímco lidé v Izraeli si užívali oslav.



<br><br>

Chlapec v Izraeli: „Moje očekávání jsou taková, jaká chci pro rok 2025. Chci, aby se rukojmí vrátili domů. Chci, aby Izrael v této válce zvítězil, ale chci mír na Blízkém východě.“





Letecký útok zabil toto dítě ve spánku a oddělil mu nohu od těla.





Ti, kteří bomby přežili, se snaží přežít zimu. Déšť zaplavil stany v Gaze a navršil tak další utrpení na vysídlené rodiny, které se po útěku ze svých domovů nemají kde schovat.





Žena: „Topíme se. Už toho bylo dost. Dost bylo bolesti, dost bylo utrpení. Sotva jsem se s dcerami dostala z bombardování živá. A teď tohle? Topíme se. Přísahám, že jsme se celou noc snažili udržet plachty. Jsme promočení. Plachty jsou roztrhané a valí se na nás dešťová voda.“





Snaží se zachránit, co se dá, ze svých věcí. Nemají nic než kbelík, kterým se snaží odstranit záplavovou vodu.





V této polní nemocnici nemohli být ošetřeni pacienti poté, co byla zatopena.





Dívka: „Přicházejí do nemocnice, která by měla být útočištěm bezpečí a ošetření, jen aby zjistili, že jejich těla a oblečení ovlivňuje další vlhkost.





Palestinci říkají, že jim docházejí přikrývky a materiál na opravu stanů.





Žena: Žijeme zde v chladu a stavu hladu. Žízeň, nedostatek oblečení, nedostatek přikrývek, nedostatek matrací, déšť nás celou noc deptá. Zatímco z plachet teče voda a nikdo nás nebere na vědomí.“





Podle OSN bylo jen v Chán Júnisu zaplaveno více než 100 stanů.







Žena: „Jsme vyčerpaní. Přísahám, že jsme vyčerpaní. Zima nám rozežírá těla. Chceme jen, aby válka skončila. Jsme tak unavení. Už nemáme žádnou energii, abychom to vydrželi.“





Za poslední týden zemřelo na podchlazení šest dětí. Jediným přáním Palestinců do nového roku je ukončení utrpení.





„Rok uplynul a my tu začínáme nový rok. A doufáme, že budeme moci žít jako všichni ostatní na světě. Stejně jako lidé v jiných zemích doufáme, že budeme žít jako oni. A naše děti doufají, že budou také žít jako oni. Jediné, co po nás chtějí, je žít. Žádáme právo žít, jen abychom mohli žít. Už není nad čím plakat. Žádáme jen o to, abychom mohli žít, a to je vše."