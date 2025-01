ChatGPT versus the Guardian

2. 1. 2025

Vezměte mě za ruku a pojďte se mnou dolů do informační dystopie... píše Carole Cadwalladr

Šťastný nový rok!

Chtěla jsem udělat rychlou aktualizaci hlavně proto, že film 2073 Asifa Kapadii je dnes a zítra v kinech po celé Velké Británii a promítá se s otázkami a odpověďmi, které jsme dělali před několika týdny na konci.





Tady je skvělá nová webová stránka filmu. A kde se film hraje , najdete zde . Od 6. ledna se film streamuje na Amazonu i jinde, ale je rozdíl vidět ho na velkém plátně, a i když naše budoucí technoautoritářská dystopie možná není atmosférou, s kterou by si někdo z nás přál jít do roku 2073, pravděpodobně je to ta, kterou dostaneme.

Letošek bude tak zásadní rok s programem zpráv, že si budeme připadat jako v odstředivém cyklu pračky. Tyto dny relativního klidu během nejtemnějších dnů roku (jeden přítel onehdy označil období mezi Vánocemi a Novým rokem za „perineum“) působí jako klid před bouří, což pravděpodobně jsou.





Jedním z hlasů v tomto novém filmu je Anne Applebaumová, novinářka a historička, která je nezbytným průvodcem touto současností. Její nejnovější kniha Autocracy Inc (Autokracie s.r.o.) komplexně, ale jednoduše popisuje, jak jsou autokracie a země s autokratickými rysy navzájem propojeny. Jedná se o politické a finanční technologické aliance, které spojují Rusko s Čínou, Venezuelou a Íránem.





Anne chce říci, že ti zlí si neustále pomáhají nejrůznějšími způsoby. A my sledujeme, jak se v reálném čase buduje nová osa mezi USA a Velkou Británií, mezi Faragem a Muskem.













Firma X.AI London Ltd byla zapsána do britského obchodního rejstříku 12. prosince. A podívejte se, kdo je osobou s významnou kontrolou:





Nevíme, k čemu tato firma slouží, ale pokud by Musk skutečně chtěl nalít 100 milionů liber do příštích britských voleb, jak se uvádí, mohl by to udělat takto.







Proč je Musk tak posedlý Británií a vládou Keira Starmera, je samo o sobě záhadou. Má někdo tušení? Pozůstatek jeho kořenů v Jižní Africe a touha dekolonizovat kolonizátora? To už se dostávám do úzkých...





V závěru knihy Autokracie Inc. Anne Applebaumová zdůvodňuje, proč si demokracie musí vzít příklad z příručky padouchů a najít způsoby spolupráce, přičemž první linie útoku by měla být namířena proti celému offshorovému finančnímu systému, který umožňuje kleptokracii krást, prát a ukrývat peníze. Jedním z malých paprsků naděje a podnětů k akci, které autorka uvádí, je vyšetřování korupce na YouTube Alexeje Navalného financované z crowdfundingu:

To byla investigativní žurnalistika, ale zabalená a navržená tak, aby lidi dojala - aby jim vysvětlila souvislost mezi paláci, které si postavili vzdálení vládci, a jimi samotnými - a fungovala. Některá videa měla stovky milionů zhlédnutí. A teď si představte stejný projekt, ale podporovaný demokratickými vládami, médii a aktivisty po celém světě. Nejen vyšetřování a nejen trestní stíhání, ale i kampaně za jejich zveřejnění a propojení s životy obyčejných lidí.



Již dříve jsem psala o genialitě těchto vyšetřování , která nyní vede děsivě brilantní Maria Pevchikhová. A jsou něčím, o čem jsem v průběhu let opakovaně přemýšlela, včetně plánování podcastu, který jsem tento týden spustila se skupinou Citizens a Peterem Jukesem, kteří založili Byline Times.



Minulý týden jsem vysvětlila jeho původ v soudním sporu proti vládě Spojeného království, který se vine Evropským soudem pro lidská práva, ale urychlujícím faktorem byla ruská invaze na Ukrajinu. Odehrálo se to měsíc po mém procesu s Vrchním soudem pro pomluvu, když jsem čekala na rozsudek, a já byla nejchmurnější a nejšílenější. Šílená vztekem a zmatkem z toho, co se mi stalo a proč. A že u soudu vypluly na povrch dokumenty a důkazy o vztazích sponzora kampaně za brexit s ruskou vládou, které zůstaly téměř zcela nezveřejněny. A bezútěšná, protože Británie byla naprosto spoluvinná za to, co se děje na Ukrajině.



Vzápětí mě napadlo vyprávět o ruském vlivu ve Velké Británii prostřednictvím podcastu způsobem, který by lidé konečně mohli pochopit: prostřednictvím skutečného příběhu Johna Le Carrého o špionech a kontrašpionáži. Upřímně řečeno, byl to jeden z mých méně geniálních plánů, který se zrodil z mého traumatu a připravil mě o pořádný jus času a energie. Ale crowdfunding znamenal, že to nemohl být jeden z mých takzvaných chytrých nápadů, který bych mohla v klidu zahodit.



Celý projekt mi připadal jako mlýnský kámen, dokud jsem se nespojila s Ruth Abrahamsovou, zvukovou producentkou na volné noze, a Peterem a společně se Sergiem Cristem, jeho hlavní hvězdou, jsme z něj udělali zábavný, kreativní projekt, který se snad projeví i ve střihu.



Tím vším chci říct, že je tak divoce nepravděpodobné, že se v den, kdy jsme jej vydali, dostal se na první místo v hitparádě Apple, že doufám, že vám nevadí, že jsme si výhru vzali a oslavili ji.

Většina narativních podcastů jsou drahé komerční produkce komerčních studií. Proto je tolik z nich založeno na chladných kriminálních případech zavražděných žen nebo se týkají skutečných zločinů. Sergej a Westminsterský špionážní kruh pochází z jiného místa a vznikl s úplně jiným rozpočtem: jde o určující příběh naší doby, který nutně potřebujeme, aby s ním lidé počítali a pochopili ho.



Každopádně děkuji všem, kteří se přihlásili k odběru. Epizody se objevují každý týden na Apple , Spotify nebo kdekoli jinde, kde získáváte podcasty, jak se říká. A pokud jste schopni přispět pár liber na crowdfunding , ještě větší dík.



Když už mluvíme o podcastech...





Tento týden jsme se dozvěděli, že komerční podcastové studio, které kupuje náš milovaný Observer, zveřejnilo své účty den před koncem roku.



To je skutečný kriminální příběh. Je to pokračující drama o tom, jak Scott Trust, soukromá společnost, která vlastní Guardian, uzavřela tajnou dohodu o prodeji hlavní části zpravodajské organizace malé začínající podcastové společnosti a prosadila ji navzdory protestům a odporu téměř všech, včetně vlastních novinářů, šéfredaktora , šesti bývalých redaktorů , zahraničních zpravodajů , bývalých novinářů, více než 100 celebrit a kulturních osobností a tak dále a tak dále.



Dohoda je tak hloupá, že i ChatGPT ji odsoudil:

Na BlueSky jsem zveřejnila jednoduchý rozbor toho, jak účetní závěrka Tortoise ukázala, že to byl další rok mnohamilionových ztrát. Společnost letos prodělala 3,8 milionu liber. Vydávala to za jakýsi finanční úspěch, protože rok předtím prodělala 4,2 milionu liber. A také zapomněla zdůraznit, že se jí snížily i tržby. To je pro začínající firmu, která buď poroste, nebo zanikne, docela vražedná rána.

Deník Guardian o tom vydal zprávu, kterou napsal tajemný „Guardian Staff“. To je stejný autor, který píše o dohodě, včetně tohoto příběhu, v němž jistě musí porušovat své vlastní redakční standardy ? (Sedm citací vedení Guardianu oproti jedné od odborovéhgo svazu britských novinářů NUJ? Opravdu??).

Ale pak je to tak hloupá dohoda, že jediný způsob, jak jí dát smysl, je uvěřit, že ztráta 3,8 milionu liber je nějaký druh šikovného kouzla reverzní logiky. Na druhou stranu, zde je nezávislá analýza zkušeného obchodního ředitele:



Velmi špatná čísla pro začínající podnik v pátém roce jeho existence. Ztráty od zahájení činnosti dosáhly 20 milionů liber. Příjmy se za rok snížily a půl milionu se utratilo za propouštění. Společnost se chlubí, že snížila ztráty z doby před vznikem společnosti o 35 % - ale na každých 100 pencí příjmů stále připadá 150 pencí nákladů, což je otřesný poměr. Koncem roku 2023 musela získat 1,1 milionu liber od akcionářů, pravděpodobně jen proto, aby přežila rok 2024. Zajímavé je, že koncem roku 2023 spustili síť „Business Roundtable“, což vypadá jako korporátní shilling, o kterém psala Carole. To naznačuje, že museli přiznat, že se mílovými kroky míjejí se svými cíli pro pravidelné čtenáře.



Těžko si představit, že by akcionáři pokračovali ve financování podniku bez dohody s Observerem. Důkazem je prohlášení o pokračování činnosti. Z něj vyplývá, že získání finančních prostředků v roce 2024 - tj. 2,7 milionu liber z emise dalších akcií a konvertibilních dluhopisů plus dalšího vlastního kapitálu (vše na podporu obchodu s Observerem) - bylo rozhodující pro to, aby auditor souhlasil s tím, že společnost je dostatečně silná, aby mohla pokračovat v činnosti dalších 12 měsíců. V příslušné části se uvádí, že „na tomto základě“ - tj. na základě získání finančních prostředků - lze na společnost pohlížet jako na pokračující podnik. Není divu, že se v prosinci spěchalo s podpisem smlouvy.



Je možné, že Scott Trust si vzal nějaké ty konvertibilní dluhopisy (jde v podstatě o půjčku, která se nemusí splácet, protože se později přemění na akcie).



RIP Jimmy Carter





V roce 2011 jsem měla tu obrovskou čest udělat rozhovor s Jimmym Carterem v jeho domě v Plains ve státě Georgia. Když jsem se dozvěděla o jeho smrti, znovu jsem si přečetla svůj článek a vzpomněl jsem si, jak úžasný člověk to byl. Rád jsem ten rozhovor dělala, líbilo se mi zejména to, jak Jimmy a jeho žena Rosalynn po celou dobu udržovali vzájemný dialog. Byl skutečně zvědavý na její odpovědi a v jednu chvíli trval na tom, aby se pokusila odpovědět na otázku o něm, kterou jsem mu položila.

Chris Stanford, fotograf, který se ke mně tento týden připojil, mi poslal své vzpomínky:



Na ten den si vzpomínám velmi dobře. Byl to pro mě vrcholný okamžik. Vyrůstal jsem jen asi hodinu cesty od něj v malém městečku v jižní Georgii, takže pro nás byl víc než prezident. Představoval vše, čím jsme mohli být.



A pár suvenýrů:

Podtrhuje to, jakou jsem měla čest pracovat v Observeru s nejlepšími redaktory v době, kdy byl takový druh žurnalistiky možný. Zpočátku jsem byla z dohody s Tortoise nadšená a optimistická právě proto, že Guardian/Observer už tento druh žurnalistiky nepodporuje. Největším zážitkem z rozhovoru bylo vidět skromnost domu Carterových a komunity, v níž žijí: bylo mimořádné vidět to zblízka. Dodnes si dokážu jasně představit prastarý cestovní hrnek Carnival Cruises, ze kterého exprezident pil kávu. V dnešní době by se kvůli rozpočtovým omezením rozhovor uskutečnil pomocí Zoomu.



Děkuji, že jste dočetli až sem, a pokud jste se přihlásili k odběru, patří vám za to obrovské díky.



Posledních deset let jsem hlasitě obhajoval potřebu silných a dobře financovaných mainstreamových médií - je to argument, který donekonečna vedu s Peterem Jukesem, nadšencem a podnikatelem v oblasti alternativních médií, a to i v podcastu -, ale nyní se smiřuji s tím, že na to možná skutečně nestačí.



Nikdy to nebylo potřeba víc. Vstupujeme do éry bahna umělé inteligence, které ještě více pohřbí na důkazech založené zpravodajství a žurnalistiku. Ale pokud vedení Guardianu a správní rada Scott Trust hodlají i nadále předstírat neznalost něčeho tak oslnivě zřejmého, že to zvládá i ChatGPT, musí existovat jiná cesta.

Na sítě vzájemné podpory, které nás provedou neklidnými vodami roku 2025, a na hledání jiných způsobů, jak vyprávět příběhy, na nichž záleží. Připojte se k nim v komentářích níže. A jako vždy vám děkujeme.

